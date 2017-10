El CEO de Tijarafe tendrá una cancha cubierta de 1.000 metros en 2018

“El año que viene el municipio de Tijarafe verá finalmente satisfecha una vieja aspiración, tener techada la cancha de su Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO)”, se informa en nota de prensa. Así se lo ha confirmado la directora general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Ana Dorta, al alcalde del municipio, Marcos Lorenzo, y a su concejala de Educación, Jenny García, en la visita que realizó a las propias instalaciones del centro el pasado jueves 27 de octubre.

En esta visita, acompañados también por el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Jonathan Fumero; el director insular de Educación, Gregorio Alonso, y la directora del CEO, Antonia Pérez Francisco, los representantes del Gobierno de Canarias comprobaron in situ el resultado de una primera fase de intervenciones ya ejecutadas en este mismo año en la mejora de los cerramientos del aulario principal. Así mismo, se les ha trasladado la necesidad de acometer también nuevas actuaciones en algunos de los baños del centro.

Respecto al proyecto de techado de la cancha deportiva, que data del año 2009 y que ha estado pendiente de ejecución por falta de financiación desde entonces, supondrá una inversión total de 319.289 euros y cubrirá una superficie total de unos 1.000 metros cuadrados. Cabe señalar que esta actuación fue uno de los compromisos adquiridos por el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su visita al Tijarafe el pasado mes de abril.

La concejala de Educación y teniente de alcalde, Jenny García, asegura que “es una gran noticia y motivo de alegría poder anunciar que el CEO de Tijarafe contará para 2018 con el techado de sus canchas deportivas. Por fin se materializará una demanda histórica desde el punto de vista de las infraestructuras educativas de este municipio. Es un gran paso dentro de los que se están dando para mejorar el inmueble del CEO. La educación y, por ende, todos los elementos que la rodean, en este caso la calidad de los centros, es la base donde se forja el futuro de las generaciones presentes y que están por llegar”.

“Esta es, sin duda, una esperada y magnífica noticia”, manifiesta también el alcalde del municipio, Marcos Lorenzo. “La ejecución de la cubierta de la cancha escolar ha sido una reivindicación permanente de los sucesivos gobiernos municipales en Tijarafe desde hace muchas legislaturas. Precisamente, en la legislatura 2007-2011, con la redacción del proyecto de obras, parecía ya muy cercano a materializarse pero, como tantos otros proyectos, se vieron congelados por la crisis económica. No vamos a descubrir ahora la necesidad de contar con este techado: evitar la alta insolación y otras inclemencias meteorológicas sobre los alumnos mientras practican deporte, contar con un nuevo espacio cubierto para otras actividades tanto del propio CEO como del municipio, etc.. Finalmente, me gustaría agradecer el compromiso y predisposición permanentes de la Consejería de Educación a la hora de materializar estos proyectos, especialmente en la persona de su directora de Infraestructuras, Ana Dorta".