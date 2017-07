CaixaBank lanza dos tarjetas con imágenes del municipio de Tijarafe en colaboración con el Ayuntamiento

Mónica Barreto, directora de la oficina de CaixaBank en Tijarafe; y Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe.

CaixaBank ha lanzado, en colaboración con el Ayuntamiento de Tijarafe, dos nuevos diseños para sus tarjetas de crédito y débito, indica la entidad financiera en una nota de prensa. Se trata de una vista del campanario de la Iglesia de La Candelaria y otra de la playa del Proís de Candelaria. Estas tarjetas tienen “el doble objetivo de llegar a todos los ciudadanos de Tijarafe y de contribuir a la promoción de la localidad, dado que las tarjetas se podrán solicitar en cualquiera de las oficinas que integran la red de CaixaBank en España”.

Las nuevas tarjetas se han presentado por parte del alcalde de la localidad, Marcos Lorenzo; y de la directora de la oficina de CaixaBank en Tijarafe, Mónica Barreto. La directora de la oficina de Tijarafe ha destacado la satisfacción que supone para CaixaBank colaborar en la difusión de las principales señas de identidad de la localidad y de contribuir a su promoción turística.

