El PP de Mazo pide al Gobierno local que impulse “los grandes temas del municipio”

Luis Roberto Cabrera y Damaris Ferraz, concejales del PP en Mazo.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Villa de Mazo, Damaris Ferraz, y el presidente local del PP, Luis Cabrera, han hecho balance al finalizar el año y han pedido al Gobierno municipal, conformado por Coalición Canaria (CC), que “impulse los grandes temas del municipio que siguen estancados”, señala el PP en un comunicado.

Al efecto, Luis Cabrera, ha manifestado que “es primordial para el desarrollo municipal que el Plan General de Ordenación Supletorio vea la luz de una vez por todas ya que es la piedra angular que necesita el municipio para poder crecer y desarrollarse”. Cabrera recuerda que fue “una sentencia del Tribunal Supremo la que en el año 2012 anulara el plan actual que desde ese entonces se está trabajando en esa nueva herramienta de ordenación y que casi 6 años después aún sigue pendiente de ver la luz”.

Además, se apunta en la nota, se ha mostrado “muy crítico con el gobierno nacionalista” al que le ha recordado que “la anterior regidora manifestó que en apenas tres años estaría el plan y ha pasado el doble de tiempo y aún sigue pendiente”.

Por su parte, Damaris Ferraz ha puesto el acento en que “se trata de un plan en el que no se ha querido contar con la oposición y que durante todos estos años no se ha convocado ni una sola comisión para tratar este asunto y ni se ha buscado la participación y el acuerdo de todos en un documento” que a su juicio “debería contar con el mayor consenso posible y ser el plan de todos no solo el de Coalición Canaria”.

Otro de los asuntos analizados por los populares es “la situación de retraso administrativo importante que sufre el propio Consistorio que lo convierte en una administración completamente ineficaz de cara al ciudadano”. En este sentido han destacado “el hecho de que a finales de 2017 se informara en pleno que aún existían licencias solicitadas desde el año 2015 con todo el malestar que para los afectados esto puede suponer”. “Es completamente inaudito que cualquier ciudadano se dirija a nuestro ayuntamiento para pedir una licencia y pasen más de dos años sin tener ningún tipo de respuesta” ha indicado Ferraz. En la nota destacan que “la situación administrativa en el Ayuntamiento es muy preocupante”.

A esto, se añade en la nota, suman “casos como el hecho de que algunos vecinos les hayan trasladado sus quejas porque han llegado incluso a perder subvenciones debido a la falta de informes municipales”.

Finalmente, señalan que “en los últimos años no se ha puesto en marcha ningún proyecto novedoso que esté enfocado a la revitalización de la economía local y a convertir a Mazo en un municipio más atractivo de cara a vecinos y visitantes”. En esta línea han recordado “el proyecto de las piscinas naturales de las maretas, en el Aeropuerto, una infraestructura sobre la que el PP ha insistido en reiteradas ocasiones y que sigue en el olvido”.

Ferraz apuntó que “la única acción que conocemos del Gobierno local al respecto es un titular en prensa de mediados de 2016 del alcalde y que rechazaron una enmienda del PP para incluir la redacción del proyecto en el presupuesto de 2017 y también se negaron en el del 2018”. “Tampoco se ha incluido en los proyectos a desarrollar con cargo al Fdcan (Fondos para el Desarrollo de Canarias”

Los dirigentes del PP en Mazo entienden que “estas piscinas son un ejemplo más de la falta de liderazgo político que existe en el municipio para abordar temas de calados y de cierta enjundia y piden al Gobierno que actúe y que empiece a pensar en grande que Mazo se lo merece”.