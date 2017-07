El Gobierno reconoce que la mejora del tramo San Simón-Tajuya de la LP-2 no se ha terminado porque falta asfalto

Las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera LP-2 San Simón-Fuencaliente-Tajuya no se han terminado porque la única planta de asfalto que hay en La Palma carece de la declaración de impacto, ha explicado este martes el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.



El consejero, en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo Nueva Canarias, Román Rodríguez, acerca de los motivos para no cumplir la proposición no de ley relativa a terminar esa obra, ha indicado que se realiza un nuevo proyecto para ubicar en La Palma una planta de asfalto exclusivamente para esa obra.



Román Rodríguez ha criticado que desde el Gobierno canario se corre para hacerse fotos pero no se resuelven los problemas, a lo que Pablo Rodríguez replicó que en lo de hacerse fotos el portavoz de Nueva Canarias le lleva "un par de lecciones".