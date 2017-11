La Plataforma Territorio Sostenible tacha de “deseo” el supuesto respaldo de Bruselas a la Ley del Suelo

La Plataforma Canarias Territorio Sostenible ha tachado de “mero deseo la interpretación publicada en algunos medios según la cual Bruselas ha dado el respaldo a la Ley del Suelo”, señala en un comunicado.

En la nota se indica que la Plataforma Canarias Territorio Sostenible se dirigió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en septiembre de este mismo año. Esta comisión, en contra del criterio planteado por el Gobierno de Canarias que solicitó que se cerrara la petición, decidió, tras un debate, solicitar información por escrito a la Comisión Europea, así como enviar la petición a la Comisión de Medio Ambiente, salud pública y protección de los consumidores para su información”. La comisión “seguirá examinando su petición tan pronto como disponga de la información solicitada”, según comunicación de la propia comisión, se subraya en la nota.

Apunta que lo que esto supone es que será la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la que examinará los informes enviados y, después de escuchar a los peticionarios, quien decidirá seguir adelante o no con el examen de la petición”.

Según la Plataforma, lo que se ha hecho público es “solo lo que parece ser parte de un documento interno de la Comisión Europea, del que todavía no disponen los diputados europeos de la Comisión de Peticiones y que, por tanto, no sabemos si es definitivo”.

Agrega que “si se examina con detalle el documento, se aprecia que la argumentación se centra exclusivamente en la ley 2/2016, la llamada de las islas verdes y no se refiere a la ley del suelo, por lo que sería, en todo caso, una respuesta parcial a lo solicitado por la Comisión de Peticiones”.

La Comisión de Peticiones solicitó “dos informes a dos instancias diferentes, que todavía no han sido remitidos a dicha Comisión, por lo tanto no se espera decisión alguna hasta que esos informe sean remitidos. Como se sabe, la Comisión de Peticiones es la única con capacidad para decidir si mantiene abierta la petición de la Plataforma Canarias Territorio Sostenible a la vista no solo de los informes remitidos, sino también de la argumentación expuesta por los peticionarios en referencia a dichos informes”.

“Es por eso”, expone en la nota, “que la Plataforma considera que el Parlamento Europeo no se ha manifestado en ningún sentido sobre la ley del suelo y que se ha pretendido extraer de una información parcial un aval que es más un deseo que una realidad”.

La Ley del suelo, señalan, “tiene aún camino que recorrer en el Parlamento Europeo y también en el Tribunal Constitucional, camino que tiene también la Ley de las islas verdes que, a pesar de lo que se dice en la información publicada, cuya cuestión de inconstitucionalidad ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional, lo que significa que el alto tribunal se pronunciará sobre el fondo de la cuestión”.