“Ahora se come bien por Navidad pero cuando yo era chica no había grandes cosas”

A la afamada cocinera Carmen Nieves Duque, autora de dos libros sobre gastronomía palmera, le encanta la cocina pero las fiestas navideñas ya no “porque va faltando la familia y da tristeza”, ha admitido a La Palma Ahora. “Tengo dos sentimientos encontrados, por un lado, siento pena y al mismo tiempo mucha alegría porque estoy con todas mis hijas y mis nietos”, dice.

Pero Carmen Nieves, un año más, estará al frente de los fogones este sábado, 24 de diciembre. “A mí no me gusta hacer la comida a última hora, la voy preparando los días anteriores”, asegura. “Este año tenemos de entrada unas gambas de Huelva que las consiguió mi hija, y que es una novedad en casa; después una crema de calabaza al roquefort -porque la calabaza es muy navideña- y solomillo de cerdo con castañas”, detalla. Y de postre, soufflé de huevo. “Aunque también hay turrón, a mis hijas les encanta un poquito de soufflé de huevo”.

“Ahora se come bien y te vuelves loca porque no sabes qué hacer de comer por Navidad, pero recuerdo que cuando yo era chica no había grandes cosas por estas fechas. En casa casi siempre se hacía un arroz amarillo con gallina o gallo, y otros años sopa de picadillo y carne estofada”.

Carmen Nieves ofrece a los lectores de La Palma Ahora la receta del solomillo con castañas que ella y su familia comerán el 24 de diciembre. “Es un plato que no sale caro y es muy fácil de hacer”, asegura.

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS:

-Dos solomillos de cerdo (pueden ser congelados)

-250 gr. de cebolla picada en juliana fina

-250 gr. de caldo de pollo

-125 gr. de vino Pedro Ximénez o Teneguía

-60 gr. de pasas

-1 cucharada de harina

-Aceite de oliva virgen extra

-300 gr. de castañas (o más)

-Sal y pimienta negra

ELABORACIÓN

“Se ponen las pasas en remojo y a las castañas se les quita un trocito y se guisan durante unos 20-25 minutos. Después, en un caldero grande chato se pone un poquito de aceite y se fríe la cebolla cortada en juliana finita, que debe quedar bien pochadita y dorada; a continuación, se quita la cebolla del caldero, se secan los solomillos de cerdo, se salpimientan bien, se doran por los dos lados y se retiran. Seguidamente, se hierve el vino Pedro Ximenez (o Teneguía), y se le añaden la cebolla, los solomillos, un poquito de harina, las pasas y el caldo de pollo. Poner el caldero al fuego primero fuertito y después más bajo, suavito. Mientras se guisa, se van pelando las castañas y cinco minutos antes de apagar el fuego se agregan. Queda cremosito y un poco dulzón por el vino y las pasas”, explica Carmen Nieves Duque.