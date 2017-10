Eufrosina Pérez: “Dedico el premio a todas las mujeres que trabajamos en el campo y no estamos valoradas”

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, junto a la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, entregaron este jueves en Santa Cruz de La Palma, los XXVI Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios que reconocen en esta edición el importante papel de las mujeres en el sector primario. La viticultora y bodeguera palmera Eufrosina Pérez, propietaria de Vinos El Níspero, recibió el Premio a la Mujer Rural Canaria 2017, máximo galardón de este certamen, convocado por la Consejería de Agricultura. Para la concesión de este premio el jurado ha valorado especialmente la actitud emprendedora y dinamizadora de la galardonada, “pionera en La Palma en un subsector especialmente masculinizado” así como su “magnífica trayectoria profesional y la elevada calidad de sus productos”. Las distinciones honoríficas, un total de siete, concedidas a mujeres del sector que en el transcurso de su trayectoria profesional han realizado, de forma continuada y relevante, actuaciones en beneficio del sector agrario, pesquero y alimentario del Archipiélago, recayeron en Nancy Acosta (El Hierro), Nicolasa Castro (Fuerteventura), Natalia y Beatriz Mayor (Gran Canaria), Armenia Mendozal (La Gomera), Luz Nélida Parque (Lanzarote), Martina Rasi-Rüger (La Palma) y Carmen Soto (Tenerife). Durante el acto, organizado por la Consejería de Agricultura con el apoyo del Instituto Canario de Igualdad, el consejero, Narvay Quintero, felicitó a las galardonadas y destacó que es incuestionable el papel que han desempeñado y desempeñan las mujeres en el sector primario y se refirió a la necesidad de que la sociedad “reconozca sus valores y su esfuerzo”, así como de seguir trabajando desde los distintos ámbitos para promover y favorecer la igualdad real y efectiva, promoviendo la participación de éstas en la agricultura, ganadería y pesca de manera profesional, mejorando la participación femenina en las organizaciones agrarias, visibilizando a las mujeres como trabajadoras agrarias, y fomentando la igualdad y la mejora de la calidad de vida de la población rural”.

Por su parte Claudina Morales dijo que “las mujeres rurales representan el pasado y presente del desarrollo rural y socioeconómico de Canarias; y también del futuro, por su capacidad emprendedora e innovadora. Y merecen disfrutar plenamente de los beneficios y oportunidades de dicho desarrollo".

Las galardonadas junto a las autoridades regionales e insulares.

La premiada Eufrosina Pérez, señaló que “este galardón inesperado supone mucho para mí ya que es una recompensa a mi trabajo; es una palmadita en la espalda que me llena de satisfacción y queda en la memoria de todos; además no es un premio sólo para mí, sino para todas las mujeres que trabajamos en el campo, dentro y fuera de casa, y estamos poco reconocidas y valoradas”. “Este premio lo recibo con mucho orgullo por el trabajo hecho y es una satisfacción estar aquí en un día como hoy, es algo muy grande para mí; son muchos años de trabajo, no ha sido fácil, pero es tu trabajo, es fuerte, un trabajo de campo, pero lo hago con orgullo”, dijo. “El mundo del vino es un mundo de hombres, pero lo he asimilado bien, me siento como un hombre más entre ellos, lo llevo bastante bien”, ha asegurado. “Mi padre tenía viña, y ese mundo lo viví desde pequeñita, me metía en el lagar y me llegaba el mosto hasta el cuello, por eso me dediqué al mundo del vino; mi padre era un hombre muy moderno y liberal para ser de aquella época, nunca me puso tapujos para entrar a la bodega, pero todavía hoy sí hay hombres que te preguntan si puedes o no entrar a la bodega”, afirmó.

Eufrosina señaló que “el Gobierno de Canarias se ha mojado mucho con las mujeres, con todas las mujeres, y este premio es para todas ellas”.

Las candidatas a estos premios fueron propuestas por universidades y administraciones locales, además de la propia Consejería.

Listado de galardonadas

Premio a la Mujer Rural Canaria, empresaria, que haya destacado en su actividad y sea única titular de la explotación agraria: Eufrosina Pérez Rodríguez, viticultora y bodeguera, propietaria de la marca El Níspero, por su magnífica trayectoria, por ser pionera en su isla en un subsector especialmente masculinizado, por su emprendeduría, y por la elevada calidad de sus productos.