La Palma ‘se apagó’ durante una hora para disfrutar de las estrellas

La Isla de La Palma se apagó en la noche de este viernes en el acto simbólico público y abierto a la participación de la ciudadanía más representativo del amplio programa de actividades que durante estos días se han desarrollado con motivo del décimo aniversario de la Declaración Starlight de La Palma en defensa de la preservación de la calidad del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas que se promulgó en la Isla el 20 de abril de 2007.

El Cabildo Insular de La Palma, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI) y los ayuntamientos palmeros coorganizaron y coordinaron la actividad Apaga la luz y enciende las estrellas, que consistió en mantener sin suministro eléctrico público diversos espacios emblemáticos de los municipios de la Isla (plazas, miradores astronómicos, etc.,) con el objetivo de disfrutar de la observación del cielo nocturno y las estrellas y de actividades de divulgación y ocio.

Varias empresas de astroturismo de la Isla, astrónomos profesionales y aficionados, asociaciones de diverso tipo y guías starlight de La Palma y de otros destinos y reservas Starlight se involucraron también en esta actividad con la aportación de telescopios y observaciones guiadas. Muchos de estos colectivos y personas realizaron su aportación al programa de Apaga la luz y enciende las estrellas con motivo de su estancia en La Palma para participar el congreso multidisciplinar Preserving the skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration, que se ha celebrado en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma organizado conjuntamente por Cabildo Insular de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Fundación Starlight y Gobierno de Canarias.

Los espacios en los que anoche se desarrolló la iniciativa Apaga la luz y enciende las estrellas congregaron a cientos de personas en lugares tales y como la avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma; la Casa Luján de Puntallana; el Charco Azul en San Andrés y Sauces; las piscinas de La Fajana de Barlovento; el patio del colegio de Franceses y la plaza de Las Tricias en Garafía; el mirador astronómico de Miraflores en Puntagorda; la plaza de la Paz en Tijarafe; la avenida de Puerto Naos de Los Llanos de Aridane; la avenida del Puerto de Tazacorte; la plaza Francisca de Gazmira de El Paso; el parque de Los Álamos en Breña Alta; la plaza de las Madres en Breña Baja; el mirador Morro Mojino de Villa de Mazo; y el Centro de Visitante del Volcán de San Antonio en Fuencaliente.

Con una muy buena aceptación por parte del público asistente y participante, la gran mayoría de estos lugares albergaron observaciones del cielo nocturno y las estrellas con telescopios y/o charlas divulgativas sobre astronomía, además de una actividad lúdica, en la mayoría de los casos, conciertos, aunque también hubo recitales e interpretaciones teatrales.