La Plataforma ‘Alpende’ pide a las administraciones locales que combatan el paro con “la solvencia económica” actual

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende reitera “la necesidad de marcar un calendario útil para tratar uno de los mayores problemas sin resolver que tiene la sociedad, ya que hasta la fecha, pese a lo esfuerzos realizados desde las administraciones públicas, por ejemplo, con la contratación mediante los planes de empleo social, se considera que no es suficiente, y que no se debe caer en delegar la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales, como el del empleo digno (y/o una renta básica), a las iniciativas privadas (empresas y organizaciones no gubernamentales)”, se informa en nota de prensa.

“Por tanto, se debe aprovechar la solvencia económica en las administraciones públicas locales (que presentan los mayores presupuestos de la historia), para corregir y mejorar un modelo que se atisba que debe desembocar en un nuevo paradigma, donde entren herramientas útiles como la renta básica”, subrayan.

“Por ello, convencidos de la potencialidad que hay en la sociedad palmera para reaccionar frente a este desafío social, se insta a que se valore convocar antes de que acabe el año, primero a la comisión asesora en materia de integración de colectivos de muy difícil inserción laboral y posteriormente al Consejo Insular de Formación y Empleo, órganos que pudieran reunirse en La Palma, sin perjuicio de que se celebre la reunión que aún está pendiente de convocatoria de la Mesa de Trabajo por el Empleo, ya que son numerosas las propuestas a tratar”, señalan.

Por otro lado, la Plataforma invita a la población de La Palma “a participar en la concentración simbólica que tendrá lugar el próximo lunes, 6 de octubre, donde representantes de la asociación aprovecharán para trasladar a la consejera delegada de Empleo del Cabildo, Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo, las inquietudes del colectivo y propuestas de mejora”.