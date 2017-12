Los vigilantes de Seguridad Integral Canaria en La Palma llevan tres meses sin cobrar y pasan “una Navidad triste”

Juan Díaz (d) este martes en rueda de prensa.

La veintena de vigilantes de seguridad de la empresa Seguridad Integral Canaria que prestan su servicio en La Palma llevan “tres meses sin cobrar y están pasando unas Navidades tristes, porque la situación es dramática”, ha señalado a este digital Juan Díaz, de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP)-USO Canarias, que este martes intervino en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria para abordar la situación por la que pasan los empleados de esta empresa en el Archipiélago, tras la presentación de un concurso de acreedores voluntario.

El director general de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, informó recientemente de la decisión de no prorrogar el contrato con la empresa Seguridad Integral Canaria que presta el servicio de vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma. En su lugar, ha optado por contratar otras empresas a partir del 1 de enero de 2018 que garantizan el sueldo de los trabajadores que realizan esas funciones hasta que se complete el proceso de adjudicación definitivo, previsto para el primer trimestre del próximo año. En concreto, se trata de Securitas en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Prosegur en Las Palmas.

Juan Díaz ha insistido en que los trabajadores de Seguridad Integral Canaria “están sufriendo una situación dramática que se agrava con la llegada de las Navidades, porque algunas familias han tenido que pedir ayuda y los sindicatos estamos ayudando como podemos, incluso a nivel alimentario, pero nuestro papel no es ese sino defender a los trabajadores en el día a día”. “Esperemos que ahora se empiecen a ceder los servicios a empresas que cumplan el convenio colectivo, pero ya se ha hecho mucho daño porque las familias tienen que comer y pagar alquileres, hipotecas, agua y luz”, añade. “Los trabajadores acuden a sus puestos diariamente sin cobrar desde hace tres meses, están trabajando sin percibir su salario, y si tú dejas de ir al trabajo te despiden, pero si no cobras no pasa nada”, se queja. “No tienen dinero ni para poner gasolina a su coche o coger la guagua”, afirma.

Un vigilante de seguridad de La Palma de Seguridad Integral Canaria ha manifestado que “vivimos una triste realidad, porque muchos padres no han podido todavía pagar los libros de texto de sus hijos, ni el alquiler ni la hipoteca”. Criticó a los dirigentes políticos que “no se han preocupado de nuestra situación”.

Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria serán subrogados por Prosegur y Securitas, que se harán cargo del servicio a partir del día 1 de enero. "Afortunadamente en nuestro convenio colectivo existe la subrogación, lo que tenemos que controlar ahora es que las nuevas empresas cumplan ese convenio colectivo", indicó Juan Díaz.