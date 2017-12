El 112 canario difunde consejos de autoprotección para una Navidad segura

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 ha difundido una campaña con consejos para tener una Navidad segura, y que incluyen recomendaciones de autoprotección para evitar accidentes en el hogar, al volante, en espectáculos públicos y situaciones de riesgo con menores.



La campaña se difunde en la cuenta de twitter del 112 canario, que cuenta con casi 148.000 seguidores, para informar y formar a la población en la cultura de emergencias, informa en un comunicado la Consejería de Política Territorial



A partir de este viernes, el 112 Canarias retoma la campaña Riesgo 0 para trasladar a la población los principales consejos de autoprotección sobre cómo evitar los posibles accidentes a los que todos estamos expuestos durante la época navideña, con numerosas fiestas y espectáculos con gran afluencia de público.



Desde el perfil @112canarias y con los hashtags #Riesgo0 y #NavidadSegura, se insiste, entre otras cuestiones, en el riesgo de incendios en domicilios.



En este sentido se hace hincapié en la importancia de revisar cada año el juego de luces de Navidad, ya sea nuevo o usado, y no utilizarlo si no está homologado o en perfectas condiciones ya que podría ocasionar un cortocircuito, y al correcto uso de velas para la decoración del hogar, pues deben estar colocadas en candelabros firmes, que no se caigan con facilidad y lejos del resto de los adornos, altamente inflamables en muchas ocasiones.



Esta campaña también persigue aumentar la protección de los más pequeños de la casa en estas fechas.



En este sentido, hay que evitar que se lesionen no utilizando, por ejemplo, adornos de pequeño tamaño o desmontables que los menores puedan llevarse a la boca, comprobar que los juguetes que reciben cumplan la normativa y sean los adecuados para su edad, y que usen las bicicletas y patines con la protección reglamentaria.



Algunos de los tweets intentan fomentar que aquellas personas que acudan a eventos con gran afluencia de público pongan en práctica consejos que pueden evitar situaciones de riesgo y, llegado el caso, minimizar los daños actuando correctamente ante la emergencia.



En este sentido es fundamental no consumir alcohol al volante, conocer la ubicación de las salidas de emergencia del recinto en el que nos encontramos, no situarse en lugares desde los que podamos caer en caso de ser empujados y si se presencia un altercado o un acto violento, es recomendable alejarse del lugar e informar inmediatamente al servicio de seguridad del local o avisar a través del 112 a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.



La campaña Riesgo 0 se realiza en diferentes épocas del año en las que los ciudadanos realizan actividades distintas a las habituales o tienen lugar grandes concentraciones de público en eventos concretos como, por ejemplo, en las fiestas patronales, carnaval, Semana Santa o verano.