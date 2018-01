“Con el programa Erasmus descubres que hay más mundo fuera de La Palma”

Todos coinciden en que es “una experiencia enriquecedora” y la recomiendan. Los alumnos del IES Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma que han participado en el Programa Erasmus+ animan a otros estudiantes palmeros “a viajar a Europa sin miedo”. “Quería vivir una experiencia en otro país, conocer la cultura, el idioma, la forma de trabajar, para cuando volviera a mi isla tener otros conocimientos”, ha explicado a La Palma Ahora Zuleyma Hernández Montero, de 23 años, técnico superior de Asistencia a la Dirección, que el pasado mes de octubre, reciente titulada, y junto a su compañero de promoción Guillermo Rodríguez, viajó a Malta para realizar prácticas en una empresa. “Las empresas valoran mucho que hayas pasado una estancia en otro país, eso te abre el campo laboral porque significa que te preocupas de crecer como persona, de madurar”, subraya.

El IES Virgen de Las Nieves solicitó su primer proyecto Erasmus+ de Formación Profesional hace tres años, y desde entonces, 28 de sus estudiantes “han tenido la oportunidad de realizar estancias en países como Italia, Lituania y Malta”, recuerda Yurena Espinosa, vicedirectora y coordinadora de Erasmus+. Además, añade, “desde el curso pasado el instituto es centro de acogida para universitarios europeos estudiantes de idiomas, experiencia que resulta muy enriquecedora tanto para ellos como para el alumnado de la Isla”, asegura.

Nancy Fontia, de 25 años, es italiana y realiza las prácticas de Erasmus desde hace dos meses en el IES Virgen de Las Nieves. “Estudié en una universidad del norte de Italia y estoy haciendo mis prácticas en La Palma porque quiero ser profesora de inglés o de español, aún no lo sé”, dice. “Esta maravillosa experiencia en la Isla me ayudará a decidir qué es lo que quiero hacer”, precisa. “En Italia tenemos diferentes ciclos y la enseñanza es diferente que en España, aquí hay cursos que son más prácticos y eso me encanta porque estoy aprendiendo una manera diferente de enseñar las cosas”, asegura.

Felipe Pérez Plasencia, de 37 años, que estudió Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, es otro palmero que ha viajado a Italia a ampliar su formación. “Estuve un mes, primero en una residencia de ancianos y después en un hospital privado, en la planta de rehabilitación neurológica, y todo el mundo se comportó de lujo con nosotros”, afirma. “La experiencia a nivel profesional me abrió campo, me permite hacer comparaciones entre la forma de trabajar en los dos países y sacar conclusiones; desde el punto de vista personal fue muy gratificante y ahora estoy buscando trabajo”, relata.

“Es una experiencia única que recomiendo a todo el mundo, pero antes de ir deben aprender bien el idioma, porque a pesar de que las profesoras me insistieron en que repasara algo el inglés yo pasé y cuando llegué a Malta me di cuenta de que hay que escuchar a las personas y hacerles caso”, comenta Guillermo Rodríguez, de 22 años, técnico superior en Asistencia a la Dirección, que viajó a Malta junto a Zuleyma Hernández. “Al principio tienes algún día de bajón porque te falta tu familia pero te vas acostumbrando, vas aprendiendo y le vas echando ganas”, indica, y anima “a todo el mundo a que viva la experiencia de un programa Erasmus, que no tengan miedo”.

El próximo mes de marzo el IES Virgen de Las Nieves dará “el siguiente paso de apertura e internacionalización, en el que la colaboración con varios institutos homólogos europeos permitirá que otros 19 estudiantes cursen su módulo de Formación en centros de trabajo de empresas de Budapest (Hungría), Barcelos (Portugal) o Heerlen (Países Bajos”, detalla Yurena Espinosa.

Y a partir de marzo, Carla Cabrera, de 22 años y estudiante de segundo curso de Guía de Información y Asistencia Turística, vivirá la aventura europea. “Aún no sé el destino, cualquier país es bueno porque vas a adquirir autonomía, confianza en ti misma, a conocer la cultura, las costumbres, estilos de vida y a mejorar el idioma”, apunta. “Puedes aprender en otro país cómo ofrecer algo mejor al turista y enriquecer aquí su estancia para que supere sus expectativas”, señala.

La vicedirectora del IES Virgen de Las Nieves resalta que los alumnos que viajan con el programa Erasmus “tienen una buena red, todo está muy controlado, hay un acuerdo previo de aprendizaje con la empresa que garantiza que el alumno hará sus prácticas y no otro trabajo; además, cuentan con tutor y viajan con cuatro seguros y tarjeta sanitaria”. Sin embargo, esta docente reconoce que “siempre tienen un poco de miedo, es humano, y, además, para muchos estudiantes el viaje del Erasmus es la primera salida de sus casas”. “No entiendo que los chicos y chicas no quieran lanzarse porque descubres que hay más mundo fuera de La Palma”, resalta. Como coordinadora del programa Erasmus, Espinosa admite que “este programa requiere un trabajo inmenso, es muchísima la documentación que tienes que tramitar, pero cuando los alumnos vuelven y les ves la cara se te olvida todo el esfuerzo que has realizado”, concluye.