CC y PSOE seguirán gobernando juntos en el Cabildo tinerfeño

Coalición Canaria y Partido Socialista han rechazado "quebrar" el pacto de gobierno en el Cabildo de Tenerife a pesar de la ruptura entre ambas formaciones en el Ejecutivo regional, pues entienden que se trata de un acuerdo "estable" que está funcionando "bien".

En declaraciones a los medios, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha dicho que si bien la situación política en la Comunidad Autónoma es "complicada" como consecuencia de la ruptura del pacto, el objetivo en estos momentos es "garantizar la estabilidad, sobre todo en aquellas instituciones donde el acuerdo está funcionando".

En el caso del Cabildo, ha afirmado que la relación entre los dos socios de gobierno es "muy buena" y es el "centro" de muchos acuerdos que a nivel institucional se están adoptando junto al resto de fuerzas políticas de la Corporación, como el presupuesto del próximo año, el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) o el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI).

Según Alonso, "no tiene sentido quebrar esa estabilidad porque es la que está haciendo funcionar bien al Cabildo", y eso es un "elemento lo suficientemente potente para continuar el trabajo en el ámbito del Cabildo sin ningún tipo de distorsión".

El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, añadió que la estabilidad que se firmó en el pacto se ha visto reflejada en el trabajo que CC y PSOE han realizado de forma conjunta. Incidió, además, en que esa lealtad que han mostrado desde el Cabildo "se ha hecho siempre ante el Gobierno de Canarias defendiendo solo los intereses de la ciudadanía tinerfeña".

Preguntado por la posibilidad de que el PSOE ordene romper el pacto, Aurelio Abreu señaló que el partido tendrá que tomar esta decisión en los órganos correspondientes y quiso dejar claro que él es un "militante disciplinado". En cualquier caso, apuntó que a fecha de hoy eso no se ha producido, pues la gestora ya se ha mostrado a favor de mantener los pactos donde están funcionando.

Carlos Alonso también indicó que desde CC no ha habido petición de ruptura, pues la formación nacionalista entiende que es "muy importante" garantizar la estabilidad en aquellos sitios donde el pacto está funcionando y donde se están gestionando bien los asuntos que importan a la ciudadanía. "Por tanto, no parece necesario generar problemas donde no los hay porque ni CC ni PSOE han pedido que se haga eso", concluyó.