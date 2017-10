Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 13 DE OCTUBRE

Copa del Mundo de Buceo de Competición 2017

El buceo recreativo es un deporte submarino que utiliza equipo de circuito abierto y consiste en un conjunto de eventos individuales y en equipo realizados en una piscina que prueba la competencia que se tiene en la técnica de buceo recreativo. Este deporte se desarrolló en España a finales de los años noventa y actualmente se practica principalmente en Europa. Está organizada por la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas), en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 8.00-21.00

Precio: entrada gratuita

Sesión de ‘Bebecuentos’: ‘¡Al agua, patos!’

Agua de río, agua de mar, agua de lago… ¿Qué agüita será? Así comienza este Bebecuentos dedicado al agua y a los seres maravillosos que habitan en ella: ranas, peces y patos contarán y cantarán historias, haciendo uso de diferentes recursos: objetos, títeres y luces, entre muchas sorpresas más. A cargo de la narradora oral Isabel Bolívar.

Lugar: sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita. Inscripción: 922 849 060, de 9.00 -20.30

Cine: ‘Rehenes’

TEA proyecta esta coproducción ruso-georgiana-polaca de este año. Película basada en hechos reales que está dirigida por Rezo Gigineishvili y cuenta con un reparto encabezado por Merab Ninidze, Tinatin Dalakishvili, Avtandil Makharedze, Giorgi Tabidze y Darejan Kharshiladze.El filme se pasa en versión original en georgiano y ruso, con subtítulos en español. En el año 1983, los jóvenes georgianos Nika y Ana están preparando los preparativos de su boda, para entusiasmo de sus acomodadas familias, que se alegran ante la inminente llegada del enlace. Pero para ellos solo se trata de una tapadera, pues, junto a otros siete muchachos de su edad, también pertenecientes a familias de la élite intelectual de Georgia, intentarán escapar de la Unión Soviética.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Teatro: ‘La respiración’

Obra que cuenta en clave de comedia las alegrías y penas de una mujer separada, Nagore, en trance de recuperar su autoestima y de rehacer su vida. Una red de relaciones familiares y afectivas ayudarán a la protagonista a encontrar un nuevo equilibrio. Gracias a los consejos de su madre, que tiene una intensa vida amorosa, este proceso se convierte en una verdadera aventura. Espectáculo de Alfredo Sanzol, producido por Teatro de La Abadía y ganador de tres premios Max. La obra está interpretada por José Ramón Iglesias, Nuria Mencía, Pietro Olivera, Rosario Pardo, Martiño Rivas y Camila Viyuela, entre otros.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.00

Precio: desde 22 euros

Recital de habaneras en el Círculo de Amistad XII de Enero

Intervendrán: Coral Canticorum Iubilo, Coro Carpe Diem, Coro Carmen Rosa Zamora y Valvanera (primer premio Concurso Habaneras de Santa Cruz de Tenerife).

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘La coleccionista’

Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media obligada por las circunstancias a convertirse en ama de casa. ¿Ha logrado Violeta ser feliz en la frustración? ¿Con qué propósito conserva meticulosamente cuanta caja, periódico, trasto o tareco inservible aparece en su círculo doméstico? ¿Cómo se las arregla para congeniar con su familia y el mundo sus ansias de coleccionar objetos inservibles? ¿Es ella la víctima o el victimario? Violeta tiene más de una respuesta. Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompañada por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

Copa del Mundo de Buceo de Competición 2017

El buceo recreativo es un deporte submarino que utiliza equipo de circuito abierto y consiste en un conjunto de eventos individuales y en equipo realizados en una piscina que prueba la competencia que se tiene en la técnica de buceo recreativo. Este deporte se desarrolló en España a finales de los años noventa y actualmente se practica principalmente en Europa. Está organizada por la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas), en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 8.00-21.00

Precio: entrada gratuita

Teatro: ‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Keroxen 17

El Espacio Cultural El Tanque volverá a ser el escenario que acoja esta propuesta ecléctica y multidisciplinar en su novena edición: una ocasión para conectar, experimentar y descubrir, con más de 30 nombres en cartel.

Lugar: espacio cultural El Tanque

Horario: 18.30

Precio: desde 15 euros

Cine: ‘Rehenes’

TEA proyecta esta coproducción ruso-georgiana-polaca de este año. Película basada en hechos reales que está dirigida por Rezo Gigineishvili y cuenta con un reparto encabezado por Merab Ninidze, Tinatin Dalakishvili, Avtandil Makharedze, Giorgi Tabidze y Darejan Kharshiladze.El filme se pasa en versión original en georgiano y ruso, con subtítulos en español. En el año 1983, los jóvenes georgianos Nika y Ana están preparando los preparativos de su boda, para entusiasmo de sus acomodadas familias, que se alegran ante la inminente llegada del enlace. Pero para ellos solo se trata de una tapadera, pues, junto a otros siete muchachos de su edad, también pertenecientes a familias de la élite intelectual de Georgia, intentarán escapar de la Unión Soviética.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Velada de deportes de contacto: MMA-K1-BJJ

Este es el espectacular cartel de la velada que se celebrará en Tenerife, donde se podrá ver MMA-K1-BJJ. Cada vez está más de moda celebrar combates de distintas modalidades de deportes de contacto en una misma velada.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: a partir de las 19.00

Precio: desde 15 euros

Teatro: ‘La respiración’

Obra que cuenta en clave de comedia las alegrías y penas de una mujer separada, Nagore, en trance de recuperar su autoestima y de rehacer su vida. Una red de relaciones familiares y afectivas ayudarán a la protagonista a encontrar un nuevo equilibrio. Gracias a los consejos de su madre, que tiene una intensa vida amorosa, este proceso se convierte en una verdadera aventura. Espectáculo de Alfredo Sanzol producido por Teatro de La Abadía. Obra ganadora de tres premios Max. Está interpretada por José Ramón Iglesias, Nuria Mencía, Pietro Olivera, Rosario Pardo, Martiño Rivas y Camila Viyuela, entre otros.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.00

Precio: desde 22 euros

‘Timple Meets Madeira’: Guilherme Órfão y Beselch Rodríguez

Timple Meets Madeira es una nueva idea del timplista Beselch Rodríguez, músico tinerfeño que siempre ha mostrado su interés por el proceso de fusión entre la música popular canaria en general y el timple en particular junto a otros sonidos del planeta. Tras la primera edición de Timple Meets (2014), en el que las sonoridades de la India se transportaron hasta Tenerife de la mano del músico hindú Amit Mishra para fusionarse con el timple, en esta ocasión se busca la oportunidad de acercar los sonidos de los cordófonos tradicionales madeirenses al timple. Gracias al contacto que mantiene desde hace algunos años con el joven músico madeirense Guilherme Órfão, Timple Meets Madeira pretende unir a ambos intérpretes en conciertos en los que además se rodearán de los extraordinarios músicos canarios Diego Expósito (piano y teclados), Ehedey Sosa (bajo eléctrico) y Akior García (batería), para interpretar una selección de temas de procedencia tradicional de los dos archipiélagos, entre otras sorpresas.

Lugar: espacio cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: 10 euros

Teatro: ‘La ruptura’

Lo que sucedió en el decimoctavo cumpleaños de Carlos lo ha perseguido a lo largo de los años. Está atrapado en una relación insoportable y es incapaz de concluirla. Tantas veces lo ha intentado y siempre ha fracasado. Ya han pasado diez años y hoy Carlos cumple veintiocho. Ha llegado el día de la ruptura, esta vez será la definitiva. Compañía Uñas y Dientes Teatro. No recomendada para menores de 16 años. Texto original: Julián Redondo; dirección de actores y dirección escenográfica: Adrián G. Fuentes; técnico de iluminación y sonido: Alfredo Díez Umpierrez; actor protagonista (Carlos): Flavio Miranda, y actriz secundaria/coprotagonista: Marta Peñasco.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘¿Y tú quién eres?’

El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años de casada, Estela despierta en su cama espantada al descubrir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y este, de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sábanas también aparece el marido de Estela llamado Armando, y también con su mente completamente borrada de recuerdos.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

Copa del Mundo de Buceo de Competición 2017

El buceo recreativo es un deporte submarino que utiliza equipo de circuito abierto y consiste en un conjunto de eventos individuales y en equipo realizados en una piscina que prueba la competencia que se tiene en la técnica de buceo recreativo. Este deporte se desarrolló en España a finales de los años noventa y actualmente se practica principalmente en Europa. Está organizada por la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas), en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 8.00-21.00

Precio: entrada gratuita

III Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos

Santa Cruz de Tenerife ha sido designada como una de las 30 sedes de todo el territorio nacional en las que se desarrollará, este domingo y de manera simultánea, la III Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos. La actividad tendrá lugar en el acceso 1 de la playa de Las Teresitas entre las 9.00 y las 14.00. Estará gestionada en la capital por la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Asociación Medioambiental Terramare. La importancia que tiene este tipo de iniciativas radica en que la acumulación de residuos en el fondo marino es una de las mayores causas de mortalidad entre la población de aves, tortugas y mamíferos marinos.

Lugar: playa de Las Teresitas

Horario: 9.00-14.00

Teatro: ‘Cada loco con su tema’

Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Carabal. La batuta, que narra la historia de un hombre que está vistiéndose en su casa para ir a dar un concierto. Es director de orquesta. Pero le dice a su mujer, de repente, que no va a ir. Que lo deja, que está harto de su trabajo. Que él, en realidad, no es un director de orquesta de verdad. Que él no hace nada, vamos. Su mujer no puede creérselo. Ella es pintora. Pero él descubrirá que tampoco ella es la artista auténtica que él consideraba. Ataque zombie: en las calles no hay vida, solo zombies. Si muerden, solo hay 15 minutos para convertirse en uno de ellos. Esta no es exactamente una historia de zombies, es una historia de pareja. Él llega a casa después de haber sido mordido. Y solo tiene 15 minutos para decirle algo muy importante a su esposa. Pero ella también tiene algo que contarle. El tiempo pasa. Ninguno se atreve a hablar. El tiempo está llegando a su fin. El hombre seco: Jorge ha tenido que sufrir los prejuicios de los demás toda la vida. Porque Jorge no es normal. A Jorge, por ejemplo, no se le moja la piel. Un día, en la playa, conoce a María y le cuenta todas sus anomalías. Y María lo encuentra fascinante. Jorge no se lo puede creer porque la gente siempre ha huido de él. Cuando están a punto de tener algo real entre los dos, Jorge nos sorprende con una actitud imprevisible, tan rara como su piel. Brat Pitt no existe: el observador modifica la realidad y si el observador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no existe. ¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘Rehenes’

TEA proyecta esta coproducción ruso-georgiana-polaca de este año. Película basada en hechos reales que está dirigida por Rezo Gigineishvili y cuenta con un reparto encabezado por Merab Ninidze, Tinatin Dalakishvili, Avtandil Makharedze, Giorgi Tabidze y Darejan Kharshiladze.El filme se pasa en versión original en georgiano y ruso, con subtítulos en español. En el año 1983, los jóvenes georgianos Nika y Ana están preparando los preparativos de su boda, para entusiasmo de sus acomodadas familias, que se alegran ante la inminente llegada del enlace. Pero para ellos solo se trata de una tapadera, pues, junto a otros siete muchachos de su edad, también pertenecientes a familias de la élite intelectual de Georgia, intentarán escapar de la Unión Soviética.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Musical Añate: ‘Piel canela’

El grupo folclórico Añate, de La Victoria de Acentejo, conmemora los 10 años de su estreno y trae al Teatro Guimerá el musical Piel Canela. Este espectáculo, ambientado en un muelle de los años cincuenta, describe los sentimientos y las contradicciones de tres emigrantes canarios retornados, a través de una travesía de danzas tradicionales de las islas y canciones populares latinas. Quizás, Sombras nada más, Y sin embargo te quiero, El rey, Bilongo, Me voy p’al pueblo, La bien pagá o Volver son clásicos que nos acercan a géneros como la ranchera y el bolero de México, el son y el chachachá de Cuba, el tango de Argentina o la copla española.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.00

Precio: 10 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Pintura e ilustración de moda’

El Museo de Bellas Artes acoge esta exposición desde el viernes 13 de octubre, en la que se han seleccionado 12 lienzos, entre retratos y pintura costumbrista de distintos autores de los siglos XIX y XX, exhibidos en la actualidad en el almacén. Estas obras han servido de pretexto para que la ilustradora de moda Judit García-Talavera, con sus tintas y acuarelas, elabore doce ilustraciones de moda sugeridas por esos cuadros, con lo que se establece un diálogo entre el pasado y el presente a partir del mundo de la moda. Sus creaciones evocan nombres como Yves Saint Laurent, Balenciaga o Elsa Schiaparelli, entre otros. Las obras serán el punto de partida para un viaje a través de grandes referencias de la moda, influencia estilística e imperecedera que permea la obra de la artista, creando un diálogo dinámico y contemporáneo entre las obras del museo y su trabajo como ilustradora. Esta muestra se inscribe en las V Jornadas ciudades de la moda, del arte y del diseño 2017, bajo la dirección de Cristina Martins y Carlos Castro Brunetto, patrocinadas por el área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Tenerife Espacio de las Artes (TEA), Real Casino de Tenerife e Iberostar Grand Hotel Mencey, además de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL) y otras empresas privadas. Podrá visitarse hasta el 29 de octubre.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

‘Canary Flavour’

Muestra colectiva de pintura y algún que otro montaje a cargo de los artistas Louis Lambert, Iker Muro & Friends. Se inaugura el 13 de octubre y podrá ser visitada hasta el próximo 3 de noviembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘El vacío’

El artista Antonio Díaz Pérez expone hasta el 31 de octubre una amplia selección de esculturas. La muestra consta de 44 obras realizadas en distintos formatos. En su trabajo escultórico, el artista busca un equilibrio y una armonía a través de las formas y el color, para lo que ha utilizado tres diferentes tipos de materiales: el gres con óxidos metálicos, el bronce patinado y una combinación de gres-corten, sin obviar que todos los apoyos son de hierro, a los que le ha aplicado una pátina. Díaz Pérez ni modela ni esculpe, sino que transforma y descontextualiza.

Lugar: sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

‘El Chapatal’

El colectivo de pintura El Chapatal, que recibe el nombre por desarrollar su trabajo creativo en la asociación de vecinos del mismo nombre, expone desde el 5 de octubre una selección de los trabajos realizados por sus integrantes durante los últimos meses. El colectivo está integrado actualmente por 12 personas de diferentes edades, desde jóvenes de 20 años hasta jubiladas que aprenden a pintar y mejorar su técnica bajo la supervisión de Florentina Pérez. La exposición la integran aproximadamente 40 cuadros realizados con distintas técnicas, desde óleo y acuarela hasta acrílicos. La temática elegida ha sido muy variada y los artistas principalmente han plasmado personas, animales y casas típicas, así como paisajes naturales y urbanos. En esta ocasión exponen Ana Ramón, Kenia Mesa, Isabel Castañeda, Ángeles Infante, Dilenia Rodríguez, María del Carmen Álvarez, Julieta Lleornelas, Lorena, Lini González, Adela Baptista, Amanda Herrera y la propia Florentina Pérez. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Canarios, Superhéroes en USA’

Muestra de dibujantes de cómic de este archipiélago que juegan en la primera liga del cómic Marvel y DC Cómic: Javier Pulido, Ángel Hernández, Paolo Armitano y David López. Hasta el próximo 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Steampunk y Retrofuturismo’

Steampunk es una corriente estética que se conocerá mediante esta exposición colectiva, con César Rodríguez Jaubert, Conrado Díaz Ruiz, Leticia Zamora, Dr Zenon, Juan Francisco Pérez Pérez, Juan Antonio Hernández González, Juan Carlos Sánchez Lezcano, Eliezer Mayor, Florencio Pérez García, Aída Díaz Jaén, Aída Cecilia Hernández, Miguel González, Eduardo Yanes Hernández, Yaron Labez, Ariam L. Pérez Barrios y Eric Iglesias Fernández. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Cómic Sans Frontières’

Descubrir el universo del cómic. Exposición colectiva de Jen del Pozo, Luis Suárez, Juanan Rodríguez, Eduardo González, Alicia Warhola, Juan Carlos Mora, Alberto Hernández, Tamo Castellano, Ángel Marrero, Iván Retamas, Frigault García, Judith Gómez, Rubén Armiche y Armitano. Como padrino excepcional, el gran maestro Moebius. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017’

Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada tanto por el público como por la crítica como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad del siglo XX. Perteneció al grupo fetasiano. En 1988 obtuvo, junto a Isaac de Vega, el Premio Canarias de Literatura y en 2000 ingresó en la Academia Canaria de La Lengua. Mararía es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX’

Se concibe como un espacio de reflexión y de reconocimiento que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la pintura, como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares; de la poesía, como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro García Cabrera o Luis Feria, y de algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia), se desarrollan las líneas argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge hasta el 8 de octubre esta exposición que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura . Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años, resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘The Fall’

Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter escultórico junto a una serie de dibujos. Se inauguró el jueves 14 septiembre, y permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre. En su propuesta abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las imágenes dentro del contexto artístico, así como la capacidad para generar un relato. Desde los intersticios de las formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revisión y reinvención, un acto de montaje continuo que les permite mantener una posición de desconfianza frente a las imágenes.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre