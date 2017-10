Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 20 DE OCTUBRE

Ponencias: ‘Bajo el signo de la Serna’

TEA acoge las últimas cuatro ponencias de curso de Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna (ULL) Bajo el signo de la Serna: tomar las azoteas. Ramón, cine y vanguardias, por Joaquín Ayala Chinea, Ramón Gómez de la Serna y Chema Madoz; La descontextualización del objeto, por Vanessa Rosa Serafín; Las Sinsombrero: las luces más brillantes de la oscuridad, por Mercedes Pérez Rodríguez, y Ramón y los círculos concéntricos del arte nuevo”, por Eugenio Carmona Mato.

Lugar: Biblioteca de Arte de TEA

Horario: 16.00 -20.00 horas.

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Encuentro Distrito Joven

Este viernes se celebra, en el campo de fútbol de Los Gladiolos, un nuevo encuentro de Distrito Joven, donde habrá tirolina, rocódromo, actuación dj, taller dj y una importante muestra de todo lo que alberga y aglutina las actividades del programa. Jóvenes de la zona de Los Gladiolos y alrededores disfrutarán de una jornada divertida en la que podrán conocer de primera mano todas las actividades que se ofrecen de manera gratuita desde este programa a los jóvenes de 14 a 21 años de Santa Cruz. Infomación en www.distrtitojovensc.es.

Lugar: campo de fútbol de Los Gladiolos

Horario: 17.00-21.00

Precio: entrada gratuita

Taller de circo en familia (FIC 17)

Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a colorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a participantes de todas las edades. El circo ha sido siempre símbolo de unión entre culturas, entre familias y entre diferentes lenguajes y disciplinas escénicas. Este taller de circo brinda la oportunidad de compartir una experiencia única en familia e iniciarse en las artes circenses con el experimentado payaso y malabarista profesional Yiyo Ramírez, profesor de la escuela de circo acrobacia y danza aérea Vértice. A partir de seis años.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 17.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción

‘Fashion Talk’, en Iberostar Grand Hotel Mencey

Un encuentro distendido entre grandes profesionales. Una conversación abierta sobre actualidad, diseño, moda, creatividad, sostenibilidad y futuro. Un debate informal donde el público puede participar y dar su opinión. Y una excelente oportunidad para conocer, hablar, escuchar y preguntar todo lo que se quiera a los invitados. Una tarde de amigos y networking para cerrar esta quinta edición de Ciudades de la moda, del arte y del diseño.

Lugar: salón Plataneras del Iberostar Gran Hotel Mencey

Horario: 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Paquí Pallá Pallá Paqué’, por Paco Pacolmo (FIC 17)

De la maleta del payaso, llena de aparente nada, van surgiendo los distintos caminos que nos llevan hacia el viaje de la creación, a través del más difícil todavía y desafiando la ley de la gravedad, la ilusión de dar vida a una perrita de circo, los colores del arcoíris a través del mundo de la magia química. Paco Pacolmo, en su última aventura, recreando universos de ciencia en combinación con el juego del clown.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘Cézanne y yo’

TEA proyecta esta película francesa de este mismo año, de Danièle Thompson. El filme se centra en la amistad de dos genios (el escritor Émile Zola y el pintor Paul Cézanne) y se pasa en versión original en francés con subtítulos en español. Guillaume Gallienne, Guillaume Canet y Déborah François encabezan el reparto de este trabajo. Dos artistas. Dos vidas paralelas. El escritor Émile Zola y el pintor del posimpresionismo Paul Cézanne comienzan su amistad en una escuela de la Provenza en la que ambos estudian. Sus caminos siguen unidos en París, donde ejercen su labor profesional…

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro; Amigos de TEA, tres

Arritmados: ‘Reparte amor’ (FIC 17)

“El color rosa y azul cielo que invade el escenario solo es comparable al brillo de las frutas de plástico y al falso aroma de las flores de papel”. Dos acróbatas, dos músicos, dos amantes, dos idiotas ¡Que empiece el espectáculo!

Lugar: Plaza del Príncipe

Horario: 19.00

Precio: entrada gratuita

Presentación poemario ilustrado ‘Desde las entrañas’

Casi por intuición los poemas de Inma Luna fueron absorbidos por el universo pictórico de Zaida Escobar y, de tan instintivo encuentro, nació este proyecto singular, con formato de libro de arte que acaban de publicar en Baile del Sol. La poesía y las artes plásticas se funden en este trabajo hermoso y visceral nacido de la colaboración entre la artista Zaida Escobar y la poeta Inma Luna.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.30

Precio: entrada libre

La Banda del Otro: ‘Yee Haw!’ (FIC 17)

Un grupo de forajidos que ofrece un concierto inspirado en el country, el ragtime y el bluegrass, pero sobre todo es una de las fechorías de La Banda de Otro: una compañía que nació con un banjo entre las manos y decidió escindirse del resto del mundo para sumergir al espectador en su particular y desternillante universo western. A partir de seis años.

Lugar: Centro de Arte de La Recova

Horario: 20.00

Precio: entrada gratuita

Grabación de ‘Noche de Taifas’ en El Tablero

Noche de Taifas, el programa televisivo del folclore y la música popular hechos en Canarias que se emite cada semana en Televisión Canaria, viaja en esta ocasión a la localidad chicharrera de El Tablero, concretamente a su plaza. Se trata de un espacio festivo del que los canarios sientan orgullo y donde se rinde culto a cantadores, bailadores, parrandas, agrupaciones folclóricas, etcétera.

Lugar: plaza de El Tablero

Horario: 20.30

Precio: entrada libre

Canarias Jazz Showroom

Pretende dar una oportunidad para exponer el trabajo de los nuevos creadores, para que sean conocidos por el público y para dar al artista esa palmada en la espalda que anime e impulse su trabajo hacía adelante. Javier Infante (guitarra) presenta: Solo sessions; Xerach Peñate, Tizziri. Músicos: Nuria Balaguer (voz), Albert Abad (clarinete, saxofón contralto y coros), Jairo Cabrera (clarinete bajo, fliscorno, voz y coros), Guillem Torà (guitarra eléctrica y coros), Artashes Aslayan (piano/teclado), Marta Bautista (contrabajo, bajo eléctrico y coros), Iñaki de la Linde (percusión y coros), Xerach Peñate (batería, percusión y coros). Carmela Visone & The Grooves. Músicos: Jonás Álvarez (batería), Pablo Díaz (piano y teclado), Cristo Dorta (bajo) y Agustín Pérez (guitarra).

Lugar: Sala de Cámara y hall del Auditorio de Tenerife

Horario: 20.30, 21.00 y 22.00

Precio: desde seis euros

Inbal Pinto & The Avshalom Dance Company (FIC 17)

Inbal Pinto & The Avshalom Dance Company presenta este viaje íntimo a la imaginación. Un recorrido que convierte los pequeños detalles de la vida en mundos completamente nuevos, llenos de humor y poesía. En esta obra se rompen las cadenas que lastran la imaginación para transformar la erosión de la rutina diaria en una vida más alegre y rica. Mediante la expresividad corporal y el talento de los actores y bailarines se muestra un mundo de fantasía lleno de infinitas posibilidades. La singularidad de este espectáculo está en la combinación entre las artes de la danza y el teatro.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 15 euros

Teatro: ‘La coleccionista’

Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media obligada por las circunstancias a convertirse en ama de casa. ¿Ha logrado Violeta ser feliz en la frustración? ¿Con qué propósito conserva meticulosamente cuanta caja, periódico, trasto o tareco inservible aparece en su círculo doméstico? ¿Cómo se las arregla para congeniar con su familia y el mundo sus ansias de coleccionar objetos inservibles?

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Fiestas patronales de San Gerardo en La Salud

Con motivo de las fiestas patronales en honor a San Gerardo, la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores del mismo nombre han previsto para hoy las galas de elección de las reinas infantil y juvenil.

Lugar: aparcamientos del mercado de La Salud

Horario: 21.00

David Tosco: ‘Cabaret OFF’ (FIC 17)

El Cabaret OFF es la noche de los valientes, una oportunidad única para todos aquellos que tengan el impulso de mostrar su escondido talento humorístico o circense. Los participantes podrán probar sus números sobre un escenario real, con público, de la mano del genial cómico, improvisador, actor, y director David Tosco, que repite como conductor de esta clásica sección OFF del festival.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita

SÁBADO 21 DE OCTUBRE

Trail Santa Cruz Extreme

Cita deportiva de trail running que se desarrolla en torno al parque rural de Anaga. Los recorridos (de iniciación, medio y maratón) están especialmente diseñados para poner a prueba la capacidad de resistencia de los atletas. Su trazado discurre por algunos de los mejores espacios naturales con los que cuenta la isla de Tenerife.

Lugar: parque rural de Anaga

Horario: desde las 8.00

Precio: desde 20 euros

Taller de circo en familia. Vértice: acrobacia y danza aérea (FIC 17)

Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a colorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a participantes de todas las edades. El circo ha sido siempre símbolo de unión entre culturas, entre familias y entre diferentes lenguajes y disciplinas escénicas. Este taller de circo brinda la oportunidad de compartir una experiencia única en familia e iniciarse en las artes circenses con el experimentado payaso y malabarista profesional Yiyo Ramírez, profesor de la escuela de circo acrobacia y danza aérea Vértice. A partir de 6 años.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 11.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción

Muestra de Curso Integrado de Clown (FIC 17)

Muestra taller de clown integrada que se impartió en Escuela la de Actores de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Este taller es una oportunidad de compartir experiencias y habilidades comunicativas, incentivando el juego y la aventura a través del arte del payaso. Impartido por Denni Dennis.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 11.30 y 17.00

Precio: entrada gratuita

Encuentro vecinal ‘La Molienda’

Jornada de convivencia organizada por el Distrito Suroeste del municipio de Santa Cruz, en colaboración con las diferentes asociaciones participantes, colegios y colectivos, que se encargarán de facilitar las actividades y exposiciones a los asistentes. Entre otras muchas, habrá diferentes talleres, exposiciones fotográficas y de pintura, manualidades de mayores y de las asociaciones de vecinos, muestras de cestería y artesanía, figuras de belén y venta tradicional canaria.

Lugar: campo de fútbol de Barranco Grande

Horario: 12:00-20.00

Precio: entrada libre

Espectáculo: ‘Canción de piedra. La leyenda de San Borondón’

En esta historia, un proyecto multidiciplinar que combina la técnica del teatro de títeres con la utilización de nuevas tecnologías, Jonay, un joven muchacho, se salva de un naufragio y llega a San Borondón, la mágica isla donde habita el Drago de los Recuerdos. Desde tiempos ancestrales, los habitantes de la isla de San Borondón ofrecían al Drago de los Recuerdos la música de los sonidos de sus piedras como símbolo de hermandad en el ciclo de la naturaleza. Pero ahora, el Drago está triste porque los humanos han perdido el interés por escuchar las historias sus ancestros y todos temen por su supervivencia…

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 12.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Clownbaret: ‘2 payasos’ (FIC 17)

Macarroni y Woody son dos payasos. Dos payasos que vienen a hacer reír, a jugar con el público y a hacerse un poco la vida imposible el uno al otro, evocando a los payasos más clásicos. Tras su apoteósico comienzo, Macarroni y Woody no consiguen ponerse de acuerdo en quién de los dos lleva la voz cantante en este show.

Lugar: Centro de Arte La Reocova

Horario: 12.00

Precio: entrada gratuita

‘Malabreikers show’ (FIC 17)

Beto y Tornillo llegan, desde la periferia del extrarradio, con un espectáculo que en el barrio han flipao. ¿Podrán triunfar también fuera del barrio? Comedia callejera para todos los públicos. Malabares, acrobacia y mucho humor con sabor a retro-break.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 13.00

Precio: entrada gratuita

Fiestas patronales en el barrio de El Tablero

La Asociación de Vecinos de El Tablero, con la colaboración de la Oficina del Distrito del Suroeste, prevé dentro de los festejos en honor a Nuestra Señora del Rosario y San José, a las 17.00, la fiesta infantil. A su término, en torno a las 19.00, cine al aire libre, y a las 21.00, el brindis vecinal.

Lugar: plaza de El Tablero

Horario: desde las 17.00

Teatro: ‘Pinocho’

El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Aga-Boom: ‘Do not touch!’ (FIC 17)

¿Qué haría si encontrara un botón rojo con la leyenda “NO TOCAR”? Como cualquiera, los tres payasos encuentran la excusa perfecta para no hacer caso de la recomendación, dando pie a un caos interactivo, extravagante y lleno de risas desenfrenadas. Una explosión de pura diversión y alta energía para adultos y niños.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 18.00 y 20.30

Precio: desde 15 euros

Isidro Silveira: ‘Malabares Show’ (FIC 17)

Considerado uno de los mejores malabaristas con balones del mundo y Isidro Silveira posee el récord Guinnes en resistencia con cinco balones de fútbol. A lo largo de sus veinte años de experiencia ha actuado en infinidad circos, teatros, casinos, galas y televisiones con una media de trescientas actuaciones al año.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 18.30.

Precio: entrada gratuita

Rey Mala: ‘Stronger’ (FIC 17)

Una empresa de limpieza llega al espacio donde va a trabajar. Para ello traen su carro que tendrá todos los elementos que necesita. Estos personajes, al intentar cada uno hacer su trabajo lo mejor posible, convierten lo fácil en difícil. Colaboran y se ayudan, hasta que una voz que viene de la Central les dice que hoy se va decidir quién es el empleado del mes. En ese momento empiezan a competir por quién es el mejor, más fuerte, quién es stonger... Y ahí comienza el disparate.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 19.00

Precio: entrada gratuita

Keroxen 17

El Espacio Cultural El Tanque volverá a ser el escenario que acoja esta propuesta ecléctica y multidisciplinar en su novena edición: una ocasión para conectar, experimentar y descubrir, con más de 30 nombres en cartel.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: 19.30

Precio: desde 15 euros

Godot: ‘Lullaby’ (FIC 17)

Se trata de un espectáculo dinámico con la participación directa del público, en una performance cómica y provocadora que abre espacio al juego de improvisación entre un payaso transgresor y el espectador. En esta aventura, todos vamos en busca de la risa, de la complicidad y de la emoción, embarcando en un ambiente poético, alimentado por la música en directo, rumbo a un nuevo mundo del juego.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 20.00

Precio: entrada gratuita

Teatro: ‘¿Y tú quién eres?’

El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años de casada, Estela despierta en su cama espantada al descubrir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y este, de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sábanas también aparece el marido de Estela, llamado Armando, y también con su mente completamente borrada de recuerdos.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Canarias Jazz Showroom

Pretende dar una oportunidad a todos los creadores para que expongan su trabajo, para que sean conocidos por el público y para dar al artista esa palmada en la espalda que los anime e impulse a salir adelante. Octavio Hernández presenta: Tuna Happiness. Músicos: Juan Luis Castaño (batería), Emilio Martín (contrabajo), Octavio Hernández (guitarra), Kike Perdomo (saxos tenor y soprano) y Norberto Arteaga (saxo alto). Nicotine Swing presenta: Nuevo. Músicos: Yeray A. Herrera (guitarra), Diego Jorge (clarinete), Juan Carlos Baeza (contrabajo), Alexandra García (voz) e Ignacio Martínez (guitarra).

Lugar: Sala de Cámara y hall del Auditorio de Tenerife

Horario: 20.30 y 22.00 horas

Precio: desde seis euros

Fiestas patronales de San Gerardo en La Salud

Con motivo de las fiestas patronales en honor a San Gerardo, la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores del mismo nombre han previsto la gala de elección de la reina de las fiestas.

Lugar: aparcamientos del mercado de La Salud

Horario: 21.00

Abubukaka: ‘Cabaret Psf’ (FIC 17)

Con más de 80.000 espectadores en estas dos últimas temporadas y más de doscientas actuaciones, Abubukaka ha hecho de su nombre una marca referente del humor y la comedia. En 2009 fueron los encargados de presentar el cabaret del FIC y desde entonces hasta ahora no han faltado a esta cita.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita (fondos para Payasos Sin Fronteras)

DOMINGO 22 DE OCTUBRE

Taller de circo en familia (FIC 17)

Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a colorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a participantes de todas las edades. El circo ha sido siempre símbolo de unión entre culturas, entre familias y entre diferentes lenguajes y disciplinas escénicas. Este taller de circo brinda la oportunidad de compartir una experiencia única en familia e iniciarse en las artes circenses con el experimentado payaso y malabarista profesional Yiyo Ramírez, profesor de la escuela de circo acrobacia y danza aérea Vértice. A partir de 6 años.

Lugar: Centro de Arte la Recova

Horario: 11.00

Precio: Entrada gratuita previa inscripción

Estética y Peluquería 2017. III Feria Profesional

Es la mayor plataforma de divulgación de las firmas profesionales vinculadas al sector de la belleza en las islas Canarias. El salón pretende ser un punto de encuentro de los distribuidores, mayoristas, representantes y marcas de la belleza con los profesionales del sector en las islas, así como un lugar donde los amantes de la estética y la belleza puedan conocer, de primera mano, las tendencias y productos de las firmas expositoras.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 11.00-21.00

Precio: cinco euros

‘Paquí Pallá Pallá Paqué’, por Paco Pacolmo (FIC 17)

De la maleta del payaso, llena de aparente nada, van surgiendo los distintos caminos que nos llevan hacia el viaje de la creación, a través del más difícil todavía desafiando la ley de la gravedad, la ilusión de dar vida a una perrita de circo, los colores del arcoíris a través del mundo de la magia química. Paco Pacolmo, en su última aventura, recreando universos de ciencia en combinación con el juego del clown.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 12.00

Precio: entrada libre

Godot: ‘Lullaby’ (FIC 17)

Se trata de un espectáculo dinámico con la participación directa del público, en una performance cómica y provocadora que abre espacio al juego de improvisación entre un payaso transgresor y el espectador. En esta aventura, todos vamos en busca de la risa, de la complicidad y de la emoción, embarcando en un ambiente poético, alimentado por la música en directo, rumbo a un nuevo mundo del juego.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 13.00

Precio: entrada gratuita

Fiestas patronales en el barrio de El Tablero

La Asociación de Vecinos de El Tablero, con la colaboración de la Oficina del Distrito del Suroeste, prevé, dentro de los festejos en honor a Nuestra Señora del Rosario y San José, a las 13.00, la santa misa; a las 18.30, el baile de tarde, y a las 20.00, procesión con el recorrido habitual.

Lugar: plaza de El Tablero

Horario: desde las 13.00

Cine: ‘Funny bones’ (FIC 17)

TEA proyecta esta película (1994) dirigida por Peter Chelsom, que forma parte de la programación del Festival Internacional Clownbaret (FIC 17) y que se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. La película cuenta la historia de Tommy Fawkes, un humorista que intenta triunfar en Las Vegas, donde el espectacular éxito de su padre, también comediante, le hace sombra.

Lugar: TEA

Horario: 17.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: ‘Cada loco con su tema’

Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Carabal.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Masdanza Extensión

El objetivo de este espectáculo es el llevar a la mayor cantidad de público posible a las citas que se integran en el festival, especialmente por la oportunidad única que representa poder contar con la presencia y actuación de estos artistas internacionales, totalmente fuera del circuito de las islas, y aun de la programación de teatros en la Península, dadas las dificultades tanto financieras como de logística que representa el que visiten este país. Programa: A tragedy of a victory (15’), Atenas (Grecia); The station (14’), Budapest (Hungría); Nice to beat you (12’), Tel Aviv (Israel), y Birdy (13’), Kaohsiung City (Taiwán).

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Colectivo El Chapatal

El colectivo de pintura El Chapatal, que recibe el nombre por desarrollar su trabajo creativo en la asociación de vecinos del mismo nombre, expone desde el 5 de octubre una selección de los trabajos realizados por sus integrantes durante los últimos meses. El colectivo está integrado actualmente por 12 personas de diferentes edades, desde jóvenes de 20 años hasta jubiladas que aprenden a pintar y mejorar su técnica bajo la supervisión de Florentina Pérez. La exposición la integran aproximadamente 40 cuadros realizados con distintas técnicas, desde óleo y acuarela hasta acrílicos. La temática elegida ha sido muy variada y los artistas principalmente han plasmado personas, animales y casas típicas, así como paisajes naturales y urbanos. En esta ocasión exponen Ana Ramón, Kenia Mesa, Isabel Castañeda, Ángeles Infante, Dilenia Rodríguez, María del Carmen Álvarez, Julieta Lleornelas, Lorena, Lini González, Adela Baptista, Amanda Herrera y la propia Florentina Pérez. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017’

Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada tanto por el público como por la crítica como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad del siglo XX. Perteneció al grupo fetasiano. En 1988 obtuvo, junto a Isaac de Vega, el Premio Canarias de Literatura y en 2000 ingresó en la Academia Canaria de La Lengua. Mararía es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00

Precio: entrada gratuita

‘The Fall’

Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter escultórico junto a una serie de dibujos. Se inauguró el jueves 14 septiembre, y permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre. En su propuesta abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las imágenes dentro del contexto artístico, así como la capacidad para generar un relato. Desde los intersticios de las formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revisión y reinvención, un acto de montaje continuo que les permite mantener una posición de desconfianza frente a las imágenes.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘César Manrique en Santa Cruz. César Manrique en el mundo’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición retrospectiva sobre la figura del artista César Manrique y su particular conexión con la capital tinerfeña. Permanecerá abierta con acceso libre en la Casa de la Pólvora, de martes a domingo y hasta el 30 de noviembre. La exposición cuenta con contenidos multimedia, un conjunto de paneles informativos y una unidad didáctica pensada para la visita de centros escolares.

Lugar: Casa de la Pólvora

Horario: Lunes a sábados, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Taller Municipal de Dibujo’

El alumnado que ha formado parte del Taller Municipal de Dibujo en el curso 2016/2017 expone una selección de los trabajos realizados durante el último año. La exposición alberga obras de Luciano Arbelo Afonso, Emma Bertuzzo, Beatriz Herrera Morán, Soledad León Hernández, Carmen Martínez de Molina, Antonia de Miguel Negredo, Fuensanta Murcia Periáñez y Marta de Fau Reyna. Desde el 17 de octubre.

Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova

Precio: entrada libre

‘Rostros de viajeros científicos por Canarias’

Esta exposición está organizada por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (Fundoro), con la colaboración de diversas entidades, entre las que se encuentra el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Consiste en una colección de dibujos de viajeros científicos que pasaron por Canarias del pintor José Luis Sánchez Perera. Podrá visitarse hasta el próximo día 31 de octubre.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Educación, Universidad y Milicia’

Esta muestra está organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, dentro de la Cátedra General Gutiérrez, y presenta, por una parte, una serie de documentos sobre la aportación del Mando Económico de Canarias a la adquisición de los terrenos para la construcción de la Universidad de La Laguna, así como aquellas obras que, en beneficio de la educación, fueron construidas con fondos del Mando. Por otra parte, recoge una muestra fotográfica de aquellos jóvenes universitarios que optaron por prestar su servicio militar como oficiales y suboficiales en la IPS y la Escala de Complemento, algunos de los cuales con el tiempo llegarían a ostentar importantes cargos políticos. Podrá visitarse hasta el próximo día 31 de octubre.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Adán Martín. Mucho más que un político’

Muestra de Carlos González, en la Sala Azul, compuesta de fotografías sobre Adán Martín, del periodo comprendido entre el 2003 y 2007. Se inauguró el pasado martes, día 10 de octubre, y permanecerá hasta el 8 de noviembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Pintura e ilustración de moda’

Exposición en la que se han seleccionado 12 lienzos, entre retratos y pintura costumbrista, de distintos pintores de los siglos XIX y XX, exhibidos en la actualidad en el almacén. Estas obras han servido de pretexto para que la ilustradora de moda Judit García-Talavera, con sus tintas y acuarelas, elabore doce ilustraciones de moda sugeridas por esos cuadros, con lo que se establece un diálogo entre el pasado y el presente a partir del mundo de la moda. Sus creaciones evocan nombres como Yves Saint Laurent, Balenciaga o Elsa Schiaparelli, entre otros.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados-domingos, 10.00-15.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘Canary Flavour’

Muestra colectiva de pintura y algún que otro montaje a cargo de los artistas Louis Lambert, Iker Muro & Friends. Podrá ser visitada hasta el día 3 de noviembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘El vacío’

El artista Antonio Díaz Pérez expone hasta el 31 de octubre una amplia selección de esculturas. La muestra consta de 44 obras realizadas en distintos formatos. En su trabajo escultórico el artista busca un equilibrio y una armonía a través de las formas y del color, para lo que ha utilizado tres diferentes tipos de materiales: el gres con óxidos metálicos, el bronce patinado y una combinación de gres-corten, sin obviar que todos los apoyos son de hierro a los que ha aplicado una pátina. Díaz Pérez ni modela, ni esculpe, sino que transforma y descontextualiza.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita