Clásicos de hoy y siempre

Arranca el mes de enero y con él regresa el Festival de Música de Canarias, una de las citas ineludibles del año. Desde el 7 de enero hasta el 4 de febrero, más de 600 músicos pasearán por los casi 50 escenarios repartidos en todas las islas, incluida La Graciosa. Se trata de una cita cultural de enormes proporciones y ya celebra su trigésimo tercera edición, ahí es nada.

No obstante, esta edición se ha visto envuelta por la polémica, con diferentes voces que han clamado al cielo al no ver representada la tradición de contratar orquestas de renombre internacional y sí hacerse una apuesta decidida por otros formatos menos notorios que pudieran tener interés para el público, sobre todo para el que no se acerca al festival y puede que este año encuentre un motivo para hacerlo.

La playlist de este mes viene dedicada a dos hitos históricos que se van a dar después de más de 30 años de festival. Por un lado, será la primera vez que la Orquesta Sinfónica de Tenerife y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria toquen juntas, en esta ocasión para interpretar el Gurre Lieder de Schönberg, junto al Coro Filarmónico Eslovaco y al Coro Ópera de Tenerife. Y por otro lado, será la primera vez en la historia del festival en la que se podrá escuchar a las bandas municipales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, lo que sin duda demuestra el marcado carácter canario que Nino Díaz, coordinador del Festival, quiere imprimirle a esta nueva etapa. Además de la decidida apuesta por la música para bandas, fuera prejuicios.

1. Guarapo de Juan José Falcón Sanabria, interpretada por la Sinfónica de Tenerife, carácter y belleza. Un mapa sonoro que ilustró de manera magistral la película Guarapo, de los hermanos Ríos.

2. La Tempranica, obertura, de Gerónimo Giménez, interpretada por la Sinfónica de Tenerife, pieza que abre esta famosa zarzuela. Misterio y evocadoras frases sobre amores imposibles.

3. Introducción a los choros, para guitarra y orquesta, de Heitor Villa-Lobos, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el guitarrista canario Carlos Oramas. Sueños tropicales con ambientes de gran belleza, deleite y tranquilidad, un bálsamo para dejarse llevar.

4. Danzas del ballet ‘Estancia’, Op.8: I. Los trabajadores agrícolas, de Alberto Ginastera, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Fuerza rítmica, contrastes y energía vital. Hay ocasiones en las que el cuerpo no se puede mantener en la butaca...

5. Poenitentiacite (poema sinfónico), del canario José Manuel Encinoso Fernández interpretada por la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Ecléctica y visceral, un viaje a la reflexión más profunda, a descubrir lo que agita y ahoga.

6. Momentos Idílicos, del canario Ángel Fernando Curbelo Jorge, interpretada por la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Reposo, tiempos para respirar y volver a ver la luz. No todo está perdido, a veces es cuestión de salir a bailar.

7. 4 Impromptus, Op. 90, D.899: nº 3 en Sol Bemol, de Franz Schubert, arreglo para banda interpretado por la Banda Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Transparente belleza casi onírica, un regalo para los sentidos.

8. Danzas fantásticas, Op.22: III. Orgía, de Joaquín Turina, arreglo para banda interpretado por la Banda Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Derroche de energía y potencia en contraste con pasajes pintorescos, capaces de evocar escenas tiernas, pueriles…