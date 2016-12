El Concierto de Navidad de este domingo, acto central del fin de semana en la capital

VIERNES 23 DE DICIEMBRE

Parque Infantil de Tenerife

Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, del 22 de diciembre al 8 de enero abrirá sus puertas el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Canarias. El PIT ocupará, como en años anteriores, la totalidad de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Servicio de empaquetado de regalos

Servicio gratuito de empaquetado de regalos en el centro de Santa Cruz.

Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar

Horario: mañana y tarde

Precio: gratuito

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Se trata de una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones. Se expone la base científica del ilusionismo y se invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo imposible resulte probable ante nuestros ojos. En la muestra, completamente interactiva, no faltan experimentos y trucos.

Lugar: carpa en la avenida de Francisco La Roche

Horario: 12.30-14.00 y 17.00-21.00

Precio: gratuito

Actividades de Navidad

Actividades de dinamización organizadas por la zona centro. Incluyen talleres en la terraza del parque García Sanabria.

Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística y terraza del parque García Sanabria

Horario: 16.00-21.00

Precio: gratuito

Concierto de Navidad

Actuación de La Garrapatea en distintos puntos de la ciudad.

Lugar: reloj de flores del parque García Sanabria

Horario: 16.30-20.30

Precio: gratuito

Visita del paje real de los Reyes Magos

Un paje real de SS MM los Reyes Magos de Oriente recibirá las cartas de los niños del municipio. Además se instalará un castillo hinchable.

Lugar: calle La Estrella, en Nuevo Obrero

Horario: 16.30-18.30

Precio: gratuito

Pasacalles de Navidad

Pasacalle de personajes navideños que repartirán caramelos y globos en la zona centro.

Lugar: zona centro de la ciudad

Horario: 17.00-20.00

Precio: gratuito

‘Reyes para todos’

La plaza del Príncipe acogerá la mayor recogida de juguetes para niños de familias canarias sin recursos y regalos para mayores acogidos en centros de la isla.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 17.00-21.00

Precio: gratuito

Audición de la Escuela Municipal

Audición de Navidad a cargo del alumnado de tercero de Música y Movimiento de la Escuela Municipal de Música.

Lugar: Auditorio de la Escuela Municipal de Música

Horario: 17.30

Precio: gratuito

Dinamización infantil

El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil con diversas actividades: títeres, castillo hinchable...

Horario: 17.30-21.00

Precio: gratuito

Actuaciones en la calle

Actuaciones navideñas itinerantes con recorrido por las calles del barrio de Los Campitos.

Lugar: Los Campitos

Horario: 18.00

Precio: gratuito

Actuaciones de parrandas

Actuaciones itinerantes de parrandas cantando villancicos por la zona comercial Bulevar.

Lugar: zona comercial Bulevar.

Horario: 18.00-20.00

Precio: gratuito

Cuentos en familia

Sesión de Navidad de la iniciativa cuentos en familia, dirigida a familias con niños y niñas a partir de 3 años.

Lugar: Biblioteca Municipal

Horario: 18.00

Precio: gratuito

Festival de Navidad Club Patín Añazo

Festival de Navidad a cargo del Club Patín Añazo, en la modalidad deportiva de patinaje artístico.

Lugar: pabellón Pancho Camurria

Horario: 18.30

Precio: gratuito

Proyección de cine

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película irlandesa Amor y amistad (Love and Friendship, 2016), de Whit Stillman. Este filme, protagonizado por Kate Beckinsale, Chloë Sevigny y Xavier Samuel, se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. Amor y amistad es una adaptación de un relato corto de Jane Austen, Lady Susan. La historia de esta película transcurre en el año 1790, cuando la joven viuda Lady Susan Vernon acude a la hacienda de su familia política con la intención de acallar los rumores acerca de su vida personal y sus flirteos en la élite social.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: cuatro y tres euros para miembros del colectivo Amigos del TEA

Audición de la Escuela Municipal

Concierto del coro infantil y del grupo de saxofones y clarinetes.

Lugar: Auditorio Carmen Rosa Zamora, en la Escuela Municipal de Música

Horario: 20.00

Precio: gratuito

Concierto de Navidad

Concierto de Navidad del grupo Achamán en el distrito Centro-Ifara.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 20.00-21.30

Precio: gratuito

Recital de Navidad con Poetas del Garoé

Recital de Navidad a cargo del coro municipal de voces jóvenes junto a Poetas del Garoé.

Lugar: parroquia del Pilar

Horario: 20.30

Precio: gratuito

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE

Parque Infantil de Tenerife

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

Talleres infantiles

Actividades infantiles en el marco del programa de Navidad.

Lugar: barrio Cuatro Torres

Horario: 11.00-14.00

Precio: gratuito

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Lugar: carpa en la avenida de Francisco La Roche

Horario: 12.30-14.00 y 17.00-21.00

Precio: gratuito

Actuaciones de parrandas

Actuaciones itinerantes de parrandas cantando villancicos por la zona comercial Bulevar.

Lugar: zona comercial Bulevar

Horario: 12.00-14.00

Precio: gratuito

Dinamización infantil

El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil con diversas actividades: títeres, castillo hinchable...

Horario: 17.00-21.00

Precio: gratuito

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE

Parque Infantil de Tenerife

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: nueve euros

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’

Lugar: carpa en la avenida de Francisco La Roche

Horario: 12.30-14.00 y 17.00-21.00

Precio: gratuito

Proyección de cine

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: cuatro y tres euros para miembros del colectivo Amigos del TEA

Concierto de Navidad

La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece la noche de Navidad en la dársena de Los Llanos del puerto tinerfeño el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife. La OST se presenta con la batuta del maestro Víctor Pablo Pérez, que desde 2011 no había vuelto a dirigir a la OST en esta emblemática celebración navideña. La ópera de Puccini, en concreto algunas de sus arias más célebres, dará forma este año al núcleo del programa de la vigesimotercera edición del Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife, fragmentos a los que dará voz la soprano Ainhoa Arteta, de regreso a este concierto tras su actuación de 2006.

Lugar: dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz

Horario: 21.00

Precio: gratuito, pero requiere invitación

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Más información en http://palmetumtenerife.es.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar de salida: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

‘Entre el mito y el sueño’

Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta obras que corresponden a las diferentes etapas creativas del pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domínguez a la pintura surrealista.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: abierta todo 2016. de 10.00 a 20.00

Precio: gratuito

Exposición de ilustradores

La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, lleva por título Los personajes visten, calzan… cuentan, y su fuente de inspiración han sido diferentes relatos y cuentos. Se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2017.

Lugar: Biblioteca Municipal Central

Precio: gratuito

‘Homenaje a Luis Cola Benítez’

Exposición en homenaje al recientemente fallecido cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Cola Benítez. Se podrá visitar hasta el 15 de enero.

Lugar: Biblioteca Municipal Central

Precio: gratuito

‘ArtBelén’

El Centro de Arte La Recova acoge hasta el próximo 5 de enero la exposición ArtBelén, consistente en la realización de belenes alternativos que son confeccionados, exclusivamente, con materiales reciclados. Esta iniciativa, impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muestra también las diferentes formas en las que se celebra la Navidad en todo el mundo.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Precio: gratuito

‘Un paseo por India’

Exposición Un paseo por India, del artista Ankor Ramos. El autor intenta mostrar un ápice de las personas y la cultura de India. Inaugurada el 2 de diciembre, podrá visitarse hasta el 8 de enero.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Precio: gratuito

‘Crisis? What crisis?’

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición Crisis? What Crisis? (¿tiene forma la catástrofe?), comisariada por Ramón Salas y Beatriz Lecuona. Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Castañeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Gopar, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo, Fernando Pérez y Ricardo Trigo. Cuenta con los artistas invitados Alby Álamo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena. Crisis? What Crisis? podrá visitarse hasta el 12 de marzo de 2017, de martes a domingo y de 10.00 a 20.00.

Lugar: TEA Tenerife

Precio: gratuito

‘Tierra de sombras’

TEA Tenerife Espacio de las Artes alberga la exposición de fotografías Tierra de sombras, de Roger Ballen (Nueva York, 1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, adscrito a TEA, en colaboración con el Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne 35 obras en blanco y negro del autor estadounidense. Pertenecen a distintas series, especialmente House y Asylum of the birds. Tierra de sombras se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 5 de marzo de 2017, de martes a domingo y de 10.00 a 20.00.

Lugar: TEA Tenerife

Precio: gratuito