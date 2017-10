Un Dios que canta temas de Whitney Houston

- Película : La llamada (2017)

- Directores y guionistas: Javier Ambrossi y Javier Calvo

- Reparto: Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo y Richard Collins-Moore

En cine hacer comedia no es fácil. Parece que sí, pero no lo es. Hacer reír, reír de verdad, es muy complicado. Y a mí me gusta reírme en el cine. Pero no a base de caídas tontas o chistes fáciles: me gusta la risa auténtica, la que no te esperas, la que te contagia. Y eso se consigue en esta película, La llamada, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Ambrossi y Calvo son una pareja de directores y guionistas cuyo trabajo no pasa inadvertido. Es verdad que roza lo irreverente en más de una ocasión y que incluso puede que hiera algunas sensibilidades. Pero sus historias llegan, como sucedió con la webserie Paquita Salas, que se llevó el premio Lobo Feroz a la mejor comedia y al mejor actor.

Tras esa serie, y con varios años representando el musical La llamada en el teatro, estos directores decidieron llevar su obra al cine. La película plantea una situación algo surrealista: cómo una chica de 17 años a la que le gusta el reguetón y el electro-latino, estando en un campamento de religiosas en Segovia, ve que Dios se dirige a ella cantando temas de Whitney Houston, con la imagen de un cantante vestido de negro. No vamos a negarlo… la cosa pinta rara.

A partir de esa circunstancia, los directores y guionistas aprovechan para tratar temas como la fe, la identidad sexual, la soledad, la rebeldía adolescente…, problemas comunes y normales que nos afectan a todos. y todo ello contado desde la ironía, la ternura y también la provocación.

La elección de sus protagonistas ha sido fundamental. Ambrossi y Calvo trabajan con tres de las mejores actrices revelación: Macarena García, en el papel de María, la que ve a Dios y siente su llamada (Goya por Blancanieves); Anna Castillo, Susana, su amiga, alucinada con todo esto (Goya por El Olivo), y Belén Cuesta, Milagros, la religiosa joven y amiga de las protas (nominada a los Goya por Kiki el amor se hace).

Las tres realizan grandes trabajos, igual que la cuarta en discordia, la veterana y conocida por ser una de las integrantes de Las Veneno, Gracia Olayo, esta en el papel de sor Bernarda, la religiosa responsable del campamento. Las cuatro consiguen integrarse en sus papeles y los hacen creíbles, por muy incongruentes que parezcan en algún momento.

La música es base fundamental de esta cinta, que corre a cargo de Leiva, con su tema principal La llamada, a la que se suman los temas de Whitney Houston y, sobre todo, la canción de Presuntos Implicados Todas las flores, en uno de los momentos más emotivos de la cinta.

Esta peli representa el futuro del cine español, con directores jóvenes y actrices de gran veteranía ante las cámaras y con mucha vida profesional por delante. Puede que el filme no guste a todo el mundo, evidentemente, pero hay que decir que tiene un signo propio, una marca de la casa que, en mi caso, dejó buen sabor de boca.