La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias presenta su estand en Fitur como una "apuesta por la calidad"

Dirigentes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), integrada por Arona, Adeje y Guía de Isora (Tenerife) y Mogán y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), explicaron este viernes en rueda de prensa su estrategia para la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2018), en la que, por primera vez, esos municipios contarán con un estand propio y una serie de actividades destinadas a trabajar con los profesionales y agentes del sector que se darán cita en el recinto ferial madrileño de Ifema.

En el acto estuvieron presentes los alcaldes de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; Arona, José Julián Mena; Guía de Isora, Pedro Martín, y los concejales de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, y de Mogán, Mencey Navarro.

Los cinco representantes de la AMTC coincidieron en que llevan varios meses trabajando para tener un espacio de muestra acorde a la labor que esos cinco municipios realizan en el sector más importante de la economía canaria. Se trata de un espacio que calificaron de moderno, que tendrá incorporadas últimas tecnologías, como pantallas táctiles de exposición, vídeo-presentaciones, zonas de reunión para cada municipio, un espacio reservado para presentaciones ante los medios de comunicación y agentes del sector, así como espacio de almacenamiento y de trabajo interno de los técnicos de cada ayuntamiento.

En su calidad de presidente de la asociación, Rodríguez Fraga incidió en que se buscaba contar con una herramienta suficientemente holgada y cómoda para desarrollar toda la actividad que “tenemos en una de las ferias turísticas más importantes del mundo”, y afirmó que esa presencia “es producto de una reflexión previa, la que ha llevado precisamente a la constitución de la asociación a finales de 2016”.

Infografía del pabellón que tendrá la asociación en Fitur 2018

En 2017, en el estand de Tenerife Sur, que compartieron Adeje y Arona, se contabilizaron casi 40.000 contactos indirectos y 10.000 visitas directas, con casi 150 acciones concretas de citas con profesionales. Estas cifran dan una idea del volumen de trabajo que se puede generar este año en un estand compartido por cinco municipios, en el que se confía superar esos números de manera clara.

Esas cifras, expusieron, muestran las posibilidades que ofrece Fitur y este estand para “mejorar la competitividad, aspecto que es clave en el desarrollo de todas las estrategias turísticas que tenemos en Canarias, donde ya no solo debemos fijarnos en la cantidad, sino también en la calidad”, afirmó el alcalde de Arona, que dijo que, “si a nuestros destinos les va bien, le irá bien a Tenerife a Canarias y a España”.

Los alcaldes y concejales presentes en la conferencia informativa explicaron que la asociación tendrá tres actos propios en Fitur: una presentación general de la estrategia, una asamblea ordinaria y una reunión con los representantes de otros municipios de Canarias que se quieren unir.

Además, los cinco municipios desarrollarán diversas acciones por su cuenta, tanto reuniones con profesionales del sector como presentaciones a medios de comunicación y agentes concretos de la industria. Además, ya está operativa y en pruebas una versión de la página web de la AMTC que funciona como herramienta operativa para trámites internos y administrativos, pero que pronto estará a pleno rendimiento con contenidos específicos de cada destino.

“No vamos a Fitur a repartir folletos ni regalos, nuestra presencia allí con este estand y todas nuestras acciones van encaminadas a establecer contactos, reuniones con profesionales del sector y agentes que influyen en nuestros destinos, porque, además de la marca Canarias, cada destino tiene su identidad”, resaltó el alcalde de Guía de Isora.

Unidad no es lo mismo que uniformidad

Rodríguez Fraga aseguró que “no queremos romper la unidad, pero deben comprender que unidad no es lo mismo que uniformidad”, y explicó esta afirmación asegurando que cada municipio tiene el derecho y la obligación de explicar y ofrecer al sector sus peculiaridades, sobre todo cuando son de gran calidad y atractivo para el turista.

El alcalde adejero añadió que, al menos, “lo ocurrido sirve para abrir un debate que llevamos pidiendo internamente desde hace mucho tiempo y que es necesario”, aunque matizó que no es bueno que ese debate lo hayan trasladado a un escaparate porque puede afectar a la imagen del destino. Al respecto, el concejal de Mogán añadió que si se ha abierto el debate y se ha creado tanta expectación es porque “tenemos un peso importante y algo que decir en el turismo: es una forma de medir el potencial de los cinco municipios que estamos aquí representados”.

Tanto el alcalde de Adeje, como portavoz, como el resto de representantes de los cinco municipios dejaron claro que con esas acciones no buscan ningún tipo de enfrentamiento ni pelea con los organismos que tutelan el turismo a escalas insular y regional. “Dos no se enfrentan si uno no quiere”, afirmó Rodríguez Fraga.

“Aquí no hay colores políticos”, añadió sobre el asunto el concejal de San Bartolomé: “Todos tenemos una sola intención, mejorar nuestro destino y el de Canarias, y prueba de ello es que también pertenecemos a la Asociación de Municipios Turísticos de España, y nadie se ha escandalizado por eso”.

Durante el acto se explicó que estos cinco municipios representan el 6% de la actividad turística de España, sumando 57 millones de pernoctaciones al año, el 53% del gasto turístico en Canarias y 6,8 millones de turistas alojados. Además, entre los cinco y las empresas que operan en sus destinos facturan el 68% del IGIC que se ingresó en el sector y ofrecen 210.000 plazas alojativas, el 52% del archipiélago.