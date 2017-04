Pocas nubes o despejado y sin presencia de calima este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice para este domingo, 16 de abril, cielos poco nubosos o despejados en toda Canarias, con intervalos de nubes altas por la mañana y baja probabilidad de calima en Tenerife y las islas de la provincia de Las Palmas, en especial en medianías y zonas altas.



Las temperaturas subirán en general, aunque de manera más notable en las medianías y zonas altas, en la costa oeste de Gran Canaria y en el área metropolitana de Tenerife.



Soplará viento del este moderado, con intervalos de viento fuerte del sudeste en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve.



En el mar se prevé viento del este o nordeste de fuerza 3 a 4, que puede llegar a 5 en algunos puntos del archipiélago. Habrá marejadilla o marejada, con áreas de fuerte marejada mar adentro en el sur, y mar de fondo de componente norte con olas de un metro.



La previsión meteorológica para este domingo por islas es la siguiente:



TENERIFE

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la mañana. Baja probabilidad de calima, en especial en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, más notable en la costa oeste. Viento del este moderado, con intervalos de viento fuerte del sudeste en medianías y zonas altas, en especial en zona suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Santa Cruz de Tenerife: 22-32 grados



LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la mañana. Baja probabilidad de calima, en especial en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, más notable en la costa oeste. Viento del este moderado, con intervalos de viento fuerte del sudeste en medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



San Sebastián de La Gomera: 22-28 grados



LA PALMA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la mañana. Baja probabilidad de calima, en especial en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, más notable en la costa oeste. Viento del este moderado, con intervalos de viento fuerte del sudeste en medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Santa Cruz de La Palma: 22-28 grados



EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la mañana. Baja probabilidad de calima, en especial en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, más notable en la costa oeste. Viento del este moderado, con intervalos de viento fuerte del sudeste en medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Valverde: 20-26 grados

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas y con alguna nubosidad matinal en el este. Baja probabilidad de calima. Temperaturas en ascenso, más notable en las máximas. Viento del este a nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Arrecife: 16-27 grados



FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado en general con intervalos de nubes altas y con alguna nubosidad matinal en el este. Baja probabilidad de calima. Temperaturas en ascenso, más notable en las máximas. Viento del este a nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Puerto del Rosario: 20-27 grados



GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la mañana. Baja probabilidad de calima, en especial en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, más notable en la costa oeste. Viento del este moderado, con intervalos de viento fuerte del sudeste en medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Las Palmas de Gran Canaria: 22-30 grados