Agenda para moverse en la ciudad de Santa Cruz este fin de semana

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

Día de las Personas sin Hogar

Desde este lunes, se desarrollan en Santa Cruz de Tenerife diversas actividades que coinciden con la celebración del Día Internacional de las Personas sin Hogar. Como colofón a esta cita, TEA convoca distintas mesas de trabajo sobre diferentes aspectos en materia de intervención social con personas sin hogar. Posteriormente, se procederá a la lectura de conclusiones y a la clausura de las jornadas.

Lugar: TEA

Precio: entrada libre hasta completar aforo

XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz

Dentro del XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz-Isla de Tenerife 2017, se desarrollan las jornadas segunda y tercera de la competición. Este tradicional torneo de Navidad llega a esta edición con una participación más internacional que nunca. En esta ocasión, participarán el Tusli de Berlín (Alemania), BC Tartu (Estonia), Basket Trieste (Italia) y el Oxigen Basket Bassano (Italia), además del Activa Santa Cruz, Iberostar Canarias, CB Gran Canaria y The Academy de Gran Canaria. El torneo se celebrará en el pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez. El sistema de competición divide a los participantes en dos grupos. Todos los resultados, estadísticas y las mejores imágenes se podrán seguir en la web específica del torneo www.torneosantacruz.com .

Lugar: pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez

Precio: entrada libre hasta completar aforo

I edición de la Feria de la Salud

Santa Cruz promociona con esta feria los hábitos de vida saludables en la alimentación. La iniciativa incluye propuestas de bienestar, varios talleres destinados a los más pequeños y actuaciones musicales. En esta cita estarán presentes un total de 15 entidades que promueven los hábitos de vida saludable, como Naturalmente Margui, Sanpani Seguridad Alimentaria, La Pajarita, Sabai Dee School & Studio, Kobold, Sabores del Norte Canarias, Informa Psicología y Deportes, Centro Idea, La Ruta de Arysab, Vitalérgenos, Sana Healthy Food, La Alegría de la Huerta, Pan Artesanal Hiram & Yajaira, Plan Bakery y la propia Asociación Sofía.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 10.00-20.00

Precio: acceso libre

VI Copa Cabildo Tenerife Squash 2017

Está organizada por la Federación Canaria de Squash y el Cabildo de Tenerife, con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: piscina cubierta David González Rodríguez

Horario: 16.00-22.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cuentos en familia: ‘En invierno, calor de cuento’

Nueva edición de Cuentos en familia para celebrar la llegada de las fiestas en la Biblioteca Municipal Central (TEA). En esta ocasión, la narradora oral Laura Escuela presentará la sesión En invierno, calor de cuento. Se acerca el frío y se comparten historias para abrigar, para acercar la Navidad, para contar bajo las mantas. Actividad recomendada para familias con niños y niñas a partir de 3 años. Si desea más información, puede llamar al teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada a las sesiones es libre y gratuita

V Festival Internacional de Cortometrajes Tenerife Shorts

La competición internacional se inicia en la sala de proyecciones de Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en dos pases diarios, a las 19.00 y a las 21.30. Esta sección de competición oficial la integran 24 cortometrajes de reciente producción. Todos ellos se podrán ver por primera vez en Canarias y casi dos tercios (14 películas) se proyectan por primera vez en España. A la competición concurren cortometrajes de 20 países, por lo que, en palabras de José Cabrera Betancort, director del festival, “es una buena oportunidad para conocer el cortometraje que se realiza en países tan dispares como India, Etiopía, EEUU, Croacia o China”.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Presentación del libro ‘La última sospecha del maestresala’

Primera novela del periodista y escritor tinerfeño Enrique Carrasco Molina (Santa Cruz de Tenerife, 1967), autor de varios ensayos sobre temas históricos, sobre todo relacionados con el siglo XVI. También ha publicado los libros titulados Gonsalvus, mi vida entre lobos (Idea Ediciones, 2006), Tomé Cano, capitán y escritor en la época de los galeones (SoloCanarias, 2015) y Del ánfora al contenedor, un recorrido por la historia del transporte marítimo de víveres en Occidente (SoloCanarias, 2017). Ahora, en esta primera incursión en el mundo de la narrativa de ficción, La última sospecha del maestresala se ha basado en los datos que recopiló para un ensayo que realizó sobre un túnel que se excavó en Praga en el año 1583 por orden del emperador Rodolfo II.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Concierto de la OST: ‘Historias sonoras’

Una joven promesa de la dirección musical española, Antonio Méndez, vuelve con la Sinfónica de Tenerife en un programa íntegramente orquestal e integralmente programático, o, al menos, evocativo. Ma mère l’Oye fue escrita por Ravel para piano a cuatro manos, pero en 1911 fue orquestada y ampliada como una suite de siete movimientos alusivos a episodios de cuentos de hadas. Los Poemas sonoros constituyen una de las cimas creativas del mayor compositor tardorromántico alemán Richard Strauss: son grandes poemas sinfónicos de desbordante orquestación articulados en torno a una idea narrativa que obtiene una traducción musical más o menos ilustrativa. De 1889, Muerte y transfiguración representa el deceso de un artista, mientras recuerda el transcurso de su vida. Mucho más ligera es Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel (1895), una deliciosa representación musical del famoso pícaro homónimo del folclore bajomedieval alemán, tan minuciosa en sus detalles descriptivos como para merecer en su momento una guía para su escucha esbozada por el propio compositor. En el tercer concierto de la temporada de abono, Antonio Méndez va a dirigir a dos gigantes de las nuevas sonoridades de principios del siglo XX, Ravel y R. Strauss.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: 33 euros

Jazz: Yaron Herman Trío

Yaron Herman empezó a tocar el piano a los 16 años con el reconocido profesor Opher Brayer, famoso por sus métodos basados en la filosofía, las matemáticas y la psicología. A esa temprana edad Herman viajó a Boston para incorporarse al Berklee College School of Music, pero no encontró satisfactoria la experiencia y decidió retornar a su hogar en Tel Aviv. En el viaje de regreso hizo escala en París y esa noche conoció a algunos músicos durante una sesión. Al día siguiente firmó un contrato y se estableció en París, donde reside desde entonces

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: 15 euros

Teatro: ‘MonoLocos’

Se trata de un show en el que cada presentación varía en personajes siendo un aditivo que sorprenderá a la audiencia. En cada función, se disfrutará de tres historias un poco locas, sin guardar relación entre sí y que relatan anécdotas y vivencias de esos personajes que en algún momento pueden parecer parecidas al espectador, a través de las cosas (a veces cotidianas, otras no tanto) que les toca vivir y que van desde el humor, pánico, perdón, hipocresía, sátira o amor.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Música: Sumergible, con ‘Fin de gira 2017’

Sumergible son Carlos Aguirre (batería), Esteban Santos (bajo) y los hermanos Antonio y José Rojas (guitarra y voz).Originaria de La Laguna (Tenerife), la banda construye su sonido de pop rock alternativo a partir de fuentes musicales mayoritariamente anglosajonas. Tras un periodo de aprendizaje y experiencia musical en otras bandas, el grupo se constituye en 2011 comenzando a trabajar de inmediato en su propio material. El álbum Sumergible se publicó el 3 febrero de 2017.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.30

Precio: seis euros

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz

Dentro del XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz-Isla de Tenerife 2017, se desarrollan los cuatro cuartos de final (9.30 y 11.30 horas). A las 17.00, tendrá lugar el concurso de triples y a las 18.00 y 20.30, las dos semifinales. Este tradicional torneo de Navidad llega a esta edición con una participación más internacional que nunca. En esta ocasión están el Tusli de Berlín (Alemania), BC Tartu (Estonia), Basket Trieste (Italia) y el Oxigen Basket Bassano (Italia), además del Activa Santa Cruz, Iberostar Canarias, C.B. Gran Canaria y The Academy de Gran Canaria. El torneo se celebrará en el pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez. Todos los resultados, estadísticas y las mejores imágenes se podrán seguir en la web específica del torneo www.torneosantacruz.com.

Lugar: pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Feria de Igualdad Tenerife Violeta

El Cabildo de Tenerife ha organizado varios talleres de sensibilización con motivo de la primera edición de la Feria de Igualdad Tenerife Violeta (FITVI), que se celebra en el parque García Sanabria. La feria abrirá sus puertas a las 10.15, con un pasacalle solidario a cargo de la asociación Bloko del Valle. Para este día están previstos talleres para toda la familia. A partir de las 11.00, clase abierta de percusión para niños en el Espacio Flora Tristán a cargo de la asociación Bloko del Valle. A las 11.30, ginkama para familias organizada por el Ayuntamiento de Arafo. Por la tarde, a las 17.00, en este mismo espacio Más allá del rosa y el azul, un taller vivencias sobre identidades de género a cargo de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género. Y a las 18.15, el Ayuntamiento de Santa Cruz ofrecerá un taller de defensa personal de mujeres en el Espacio Christine de Pizán. La programación de talleres de la Feria de Igualdad Tenerife Violeta se completa con diferentes exposiciones, food trucks y documentales que se desarrollan en una amplia propuesta a lo largo de todo el festival.

Lugar: parque García Sanabria

Horario: desde las 10.15

Precio: acceso gratuito a todas las actividades

Taller: ‘Cuando todo se vuelve oscuro aparecen las estrellas’

Nuria Afonso, autora del libro Cuando todo se vuelve oscuro aparecen las estrellas, realizará un taller para niños de 6 años en adelante, donde se trabajará la imaginación y la creatividad a través de actividades manuales y de papiroflexia. Una mañana, antes de acudir a su puesto de trabajo, la joven Mica recibe de manos de un extraño cartero una misteriosa carta impregnada de aroma a algodón de azúcar. Este agradable olor y el contenido de la misiva la transportarán irremediablemente a su infancia y provocarán que se ponga en marcha el motor de la fábrica de sueños.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 11.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Ruta de los Castillos’

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio de Tenerife Adán Martín que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora...

Lugar: escalinatas del Auditorio que miran al mar

Horario: desde las 11.00

Precio: nueve euros

X Encuentro de Bandas de Música Juveniles de Tenerife

Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el X Encuentro de Bandas de Música Juveniles de Tenerife en su Sala de Cámara. Este sábado actúan la Banda Juvenil de la Academia Princesa Yaiza, de El Rosario; la Banda Juvenil San José, de la Banda XIX de Marzo (San Juan de la Rambla); la Banda de la Academia de la A. M. San Marcos Evangelista, de Tegueste, y la Banda Juvenil Alejandro Poleo López, de la A. M. Nueva Unión y EC Daute Isla Baja.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Actuaciones de los Coros Municipales de Voces Jóvenes y Voces Blancas

Dentro de la programación de las actuaciones de los coros municipales, a las 12.00, tendrá lugar un concierto del Coro Municipal de Voces Jóvenes, que interpretará un variado repertorio navideño al aire libre. De la misma manera, el Coro Municipal de Voces Blancas actuará a las 18.00 en el mismo lugar, interpretando también un conjunto de temas de marcado acento ligado a estas fiestas navideñas.

Lugar: zona infantil de la plaza de la Candelaria

Horario: 12.00 y 18.00, respectivamente

VI Copa Cabildo Tenerife Squash 2017

Está organizada por la Federación Canaria de Squash y el Cabildo de Tenerife, con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: piscina cubierta David González Rodríguez

Horario: 16.00-22.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo: ‘Chiki Cirkus’

Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y el entretenimiento están asegurados. Con la carpa del Chiki Cirkus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, canciones, acrobacias, bailes y mucho más, donde las protagonistas, las Chikitukis y David Sanabria, acompañarán en este hermoso y divertido espectáculo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

V Festival Internacional de Cortometrajes Tenerife Shorts

La competición internacional se inicia en la sala de proyecciones de Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en dos pases diarios, a las 19.00 y a las 21.30. Esta sección de competición oficial la integran 24 cortometrajes de reciente producción. Todos ellos se podrán ver por primera vez en Canarias y casi dos tercios (14 películas) se proyectan por primera vez en España. A la competición concurren cortometrajes de 20 países, por lo que, en palabras de José Cabrera Betancort, director del festival, “es una buena oportunidad para conocer el cortometraje que se realiza en países tan dispares como India, Etiopía, EEUU, Croacia o China”.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Danza: ‘Lur Away. Cómo aprender a sobrevivir’ (FAM 17)

La supervivencia es un arte multidisciplinar con múltiples facetas, ya que requiere conocimientos de técnicas de variadas disciplinas. Estas técnicas permiten desenvolvernos en la vida, reconocer y aprovechar sus recursos, así como evitar sus peligros. Pero no nos engañemos, nadie está totalmente preparado para enfrentarse al violento choque mental y emocional que supone encontrarse abandonado y solo. Las técnicas de supervivencia ayudarán a vencer al medio, pero el peor enemigo está dentro de nosotros y para vencerlo hay que conocer cómo funciona. Dirección: Compañía Sra. Polaroiska. Diseño de iluminación y técnico de la gira: Gabo Punzo.

Lugar: Caja Escénica de Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín Horario: 19.00

Precio: 10 euros

Ballet Nacional Sodre/Uruguay (FAM 17)

Desde su fundación el 27 de agosto de 1935, el cuerpo de baile del Sodre ha sido el organismo artístico público encargado de desarrollar el ballet clásico profesional en el Uruguay. Se dio forma a una compañía nacional que incluyera en su repertorio, no solo el vasto espectro del ballet clásico, sino también que incorporara a los referentes promoviendo creaciones en el área de la danza contemporánea y moderna, para goce y disfrute de todos los ciudadanos.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 20 euros

Teatro: ‘Hasta que el divorcio nos separe’

Esta comedia busca explorar ciertos desafíos para que las parejas confiesen sus infidelidades ante la muy escuchada frase “¡Quiero el divorcio!”, aunque no siempre los resultados sean los deseados, ya que en esta ocasión llega a la consulta del Dr. Sanz una pareja con más de 10 años juntos y siendo aún jóvenes quieren separarse.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Concierto: El Kanka ‘#DePanayRubí’

El Kanka regresa a Tenerife con su gira #DePanayRubí, acompañado de los músicos Álvaro Ruiz (guitarra) y El Manin (percusión). Hay un modelo de fusión particular que da vida a canciones que conjugan una variopinta combinación de estilos con una notable madurez y un alarde de cotidiana ironía en las letras. Su pasear por salas y escenarios de toda España no es algo nuevo para el artista, ya que El Kanka lleva más de 10 años compartiendo sus composiciones frescas, irónicas y cercanas con un cada vez más numeroso público.

Lugar: Ocean Club

Horario: 21.00

Precio: 16 euros

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE

XXI Carrera Popular El Corte Inglés

La cita para la XXI Carrera Popular de El Corte Inglés será en el entorno de la plaza de España de Santa Cruz, en las siguientes categorías: prebenjamín (de 2011 en adelante); Sub-10 (entre 2009 y 2010); Sub-12 (entre 2007 y 2008); Sub-14 (entre 2005 y 2006); Sub-16 (entre 2003 y 2004); Sub-18 (entre 2001 y 2002); Sub-20 (entre 1999 y 2000); Sub-23 (1996,1997 y 1998); Sénior (1995 y anteriores); Máster masculino (desde los 35 años cumplidos en sus respectivas categorías: m-35, m-40, m-45, m-50, m-55, m-60, m-65 y m-70), y Máster femenino (desde los 35 años cumplidos en sus respectivas categorías: w-35, w-40, w-45, w-50, w-55, w-60, w-65 y w-70).

Lugar: Recorrido urbano

Horario: 9.45

Precio: cinco euros

XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz de Tenerife

Dentro del XIX Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz-Isla de Tenerife 2017, se desarrollan los clasificatorios para el 7º y 8º puestos, a las 9.00, en el pabellón Paco Álvarez, y a la misma hora, pero en la pista central del Quico Cabrera, el clasificatorio para el 3º y 4º puesto. A las 10.45 tendrá lugar el clasificatorio para el 5º y 6º puesto, en el pabellón Paco Álvarez, y a la misma hora, pero en la pista central del pabellón Quico Cabrera, la final del torneo. A las 12.30 está prevista la clausura del torneo, y media hora más tarde, sobre las 13.00, en la pista central del pabellón Quico Cabrera, se realizará la presentación oficial del CB Santa Cruz. Todos los resultados, estadísticas y las mejores imágenes se podrán seguir en la web específica del torneo www.torneosantacruz.com.

Lugar: pista central del pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Feria de Igualdad Tenerife Violeta

El Cabildo de Tenerife ha organizado varios talleres de sensibilización con motivo de la primera edición de la Feria de Igualdad Tenerife Violeta, que se celebra en el parque García Sanabria. Para el domingo, habrá un taller de collage para todas las edades. Será impartido por Ana Martín en el espacio Christine de Pizán, a partir de las 10.30. Media hora más tarde comenzará un taller sobre Salud Mental y Género, a cargo de AFES Salud Mental. Se desarrollará en el espacio Mary Wollstonecraft. Posteriormente, a partir de las 12.30, los asistentes a la feria podrán asistir a una demostración culinaria a cargo de Sibia García Peralta. La programación de talleres de la Feria de Igualdad Tenerife Violeta se completa con diferentes exposiciones, food trucks y documentales.

Lugar: parque García Sanabria

Horario: desde las 10.30

Precio: acceso gratuito a todas las actividades

X Encuentro de Bandas de Música Juveniles de Tenerife

Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el X Encuentro de Bandas de Música Juveniles de Tenerife en su Sala de Cámara. Será el turno de la Banda Juvenil Nuestra Señora de Lourdes, de Valle de Guerra; la Banda Juvenil de la Academia Nuestra Señora de los Remedios, de Buenavista; la Banda Juvenil A. M. Educando José León Medrano, de Puerto de la Cruz, y la Banda Juvenil Las Candelitas, de Candelaria.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Magic Show. David Borrás & Yasmine ’

Ilusionista de amplia trayectoria que ofrece un show divertido, de un alto impacto mágico y con un estilo muy personal. Récord de taquilla en la temporada 2016 /17, es un espectáculo recomendable para todo tipo de público.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.30

Precio: seis euros

V Festival Internacional de Cortometrajes Tenerife Shorts

La competición internacional se inicia en la sala de proyecciones de Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en dos pases diarios, a las 19.00 y a las 21.30. Esta sección de competición oficial la integran 24 cortometrajes de reciente producción. Todos ellos se podrán ver por primera vez en Canarias y casi dos tercios (14 películas) se proyectan por primera vez en España. A la competición concurren cortometrajes de 20 países, por lo que, en palabras de José Cabrera Betancort, director del festival, “es una buena oportunidad para conocer el cortometraje que se realiza en países tan dispares como India, Etiopía, EEUU, Croacia o China”.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘¡Qué clase de locos!’

Tres historias cortas donde la locura distorsiona la realidad y hará reír. Interpretada por el grupo de teatro Locarte, del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, incluye las miniobras El más acá, escrita por Alberto García (Tenerife); Mama de película, escrita por Estefany Gómez y Ricardo Chuecos, y Off, escrita por Alberto García (Tenerife).

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

‘Invisible Wires ’, de LaMacana (FAM 17)

Se trata de la nueva producción de LaMacana, un proyecto que abre una nueva línea de trabajo en la que se acoge a un coreógrafo invitado para que firme una creación dentro de LaMacana, dentro de la lógica de colaboraciones internacionales en la que llevan poniendo el foco desde el inicio de este proyecto. Está dirigida por Julio César Iglesias Ungo, un creador de origen cubano que reside en Alemania con una interesante trayectoria en Europa y con el que se ha colaborado en anteriores ocasiones. En esta ocasión, se lanzan a esta aventura poniendo sobre la mesa una carta blanca artística acompañada de una estructura de producción donde confluyen diferentes apoyos de instituciones europeas y de un espectacular equipo artístico. En Invisible Wires, LaMacana encuentra una propuesta enormemente física, envuelta en un ambiente surrealista al más puro estilo de Julio César Iglesias, una salvaje mezcla de personajes atormentados cabalgando entre el disparate, la muerte, el amor y los recuerdos fragmentados de todos ellos. Dirección artística: Julio César Iglesias Ungo. Asistencia de dirección: Caterina Varela. Intérpretes: Alexis Fernández, Tanja Fridjonsdottir, Niko Hafkenscheid, Janis Heldmann, Jacob Ingram-Dodd y Dymitry Szypura. Música original y en directo: Niko Hafkenscheid. Diseño de iluminación: Afonso Castro. Dirección de producción: Caterina Varela. Asistencia de producción: Rut Profe-Bracht.

Lugar: Caja Escénica de Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.00

Precio: seis euros

Ballet Nacional Sodre/Uruguay (FAM 17)

Desde su fundación el 27 de agosto de 1935, el cuerpo de baile del Sodre ha sido el organismo artístico público encargado de desarrollar el ballet clásico profesional en el Uruguay. Se dio forma a una compañía nacional que incluyera en su repertorio, no solo el vasto espectro del ballet clásico, sino también que incorporara a los referentes promoviendo creaciones en el área de la danza contemporánea y moderna, para goce y disfrute de todos los ciudadanos. Desde junio de 2010, bajo la dirección artística del reconocido maestro argentino Julio Bocca, la compañía, ahora denominada BNS, Ballet Nacional Sodre/Uruguay, experimenta la mayor transformación de toda su historia.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 20 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Su de ellas’, de Pedro Lezcano

Esta exposición contiene 13 pinturas realizadas en técnica mixta, la gran mayoría de ellas sobre lienzo. Asimismo, en una vitrina adyacente se incluyen siete dibujos o estudios hechos con grafito sobre papel como muestra del proceso creativo. Todas las obras pictóricas forman parte de diferentes colecciones particulares que han sido cedidas en préstamo para esta ocasión, por lo que los marcos tienen estilos dispares. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de enero.

Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘#Porquelaculturaimporta’

Exposición colectiva con Mario Pérez y Santiago Garabote, Daniel Hernández Brito, África Hernández, Tatyana Kaneva, Elizabeth Sauma Ibarra, Mimi Rico, Shirley Wintsch, Daniel González Morales, Pablo J. García, Simona Péres, David Sánchez León, Rafa Ramos Reciclado, Nebras Turdidae, Pierfederica Verdegiglio, Wany and the Wolf, Aleksandar Radic, Rima Ciplyte, Paz Barreiro, Rubén Añón, Carlos Granda, Rafael González Pérez, Raiber González Hechavarría, Ciro Romero, Pedro Ruiz Benítez, Juan Clemente Quintero y Diego Escribano. Como artistas invitadas estarán Lucilla Bellini, Lucia Pitters y Miriam Durango. Podrá disfrutarse hasta el 13 de diciembre de 2017.

Lugar: Sala Azul Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados y domingos, 11.00-14.00

Precio: Entrada gratuita

‘Lunas de Marrakech’, de Luis Alberto Hernández

Hasta este sábado podrá visitarse en la sala de exposiciones Joaquín Amigó la muestra Lunas de Marrakech, del artista plástico Luis Alberto Hernández, integrada por pinturas y dibujos.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 8.30-24.00

Precio: entrada libre

‘A.O.E. 60 años: La guerra prohibida’

Con motivo de cumplirse el aniversario del inicio de los combates en los territorios del África Occidental español, el Museo Histórico Militar de Canarias realiza una exposición participando las tres entidades que conforman el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias: Museo, Archivo y Biblioteca. Mostrarán gráficamente el inicio de esta guerra, así como su cartografía y bibliografía. Hasta el 22 de diciembre.

Lugar: salas temporales General García Escámez del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

Fotonoviembre 2017

El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (adscrito a TEA), presenta la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses las creaciones tanto de autores locales como foráneos. Hasta el 27 de febrero de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘La vi con paraguas y supuse que llovía’ (FN 17)

En 1889, Henry Peter Emerson enunciaba que “nos hemos acostumbrado tanto a la cotidianeidad de la fotografía que no somos conscientes de lo que significa, puesto que nuestro pensamiento crítico no contiene las suficientes herramientas para entender un medio que se reinventa constantemente e impide ver lo que ha hecho y está haciendo en todos los compartimentos de la vida”. Hasta el 10 de enero de 2018.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘El ser entreabierto’ (FN 17)

Serie fotográfica que surge a partir de la lectura de La poética del espacio(1957), de Gastón Bachelard, un libro donde el autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista psicológico, entendiéndola como una topografía del propio ser y como instrumento del que se sirve para analizar al ser humano y su relación con el mundo. Artista: Laura San Segundo. Hasta el 7 de enero de 2018.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00, y domingos, 11.00-14.00

Precio: Entrada gratuita.

‘Una cierta investigación sobre las imágenes: building ghost transmission’ (FN 17)

Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que establece la pauta de una conversación construida de sospechas. Por otro, su forma es el gesto de presenciar dicha conversación y compartirla para hacer experimentos con la presencia de la ausencia. El reto es no dejar que la incertidumbre que provoca la imagen y el proceso de su cosmología (impresión, huella, quema, revelado, copia, etc.) se confundan con una zona hipotética. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘El archivo infinito: documentos, monumentos y mementos’ (FN 17)

La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la obsesión por el documento que provoca la emoción del recuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su salvaguardia en archivos se asegura su valor testimonial y garantizado el porvenir del pasado. Pero nada es estable en él, pues como documento y como monumento, como metáfora y signo recurrente de la memoria, el archivo sucede de forma circular, sin principio ni fin. Transitado una y otra vez, clasificado y reclasificado, siempre está sujeto a múltiples reinterpretaciones, a nuevas elaboraciones internas y a dimensiones cada vez más abrumadoras. Equipo: Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Intersecciones criollas’ (FN 17)

Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han formado parte de una galería recurrente y reiterada de la contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de la historia cultural de las islas. Sin embargo, cada una de esas imágenes parece incluir capas que se activan o desactivan, dependiendo del espacio que ocupen y la lectura que se haga de ellas. Al someterlas al filtro de algo tan escurridizo como la identidad colectiva o la individual, surgen puntos de sutura, pero también de ruptura, que evidencia la pugna por mantener relatos muchas veces contrapuestos y pretendidamente hegemónicos. Archivo: CFIT, Biblioteca Provincial, Museo Municipal de Bellas Artes, imágenes de uso libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Intermix. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora)’ (FN 17)

Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica documental, se valen de la fotografía y la imagen en movimiento para difundir unas narrativas a la vez personales y ampliamente compartidas. La obra de estas artistas se centra en temáticas muy diversas: de relatos culturales y de comunidades locales o sobre protección ambiental, a la implicación de Japón en el teatro bélico de Asia-Pacífico en la II Guerra Mundial, pasando por la gentrificación, la justicia social o los derechos de los inquilinos de las viviendas públicas. Artistas: Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte Huddleston. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘It is no dream (No es un sueño)’ (FN 17)

El No es un sueño kafkiano puede interpretarse como contrapunto al Si así lo deseas, no es un sueño, la frase que da final a Altneuland ( La vieja nueva tierra), la ficción utópica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la convicción de que se pueden convertir los sueños en realidad. Esta exposición se mueve entre la conciencia de que una realidad irritante no siempre es únicamente una pesadilla, y la ilusión de que las visiones ficticias pueden devenir reales. La muestra pone asimismo en cuestión el papel de la imagen en la creación de esos dos puntos de vista. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir. Hasta el 18 de febrero de 2018.

Lugar: Sala B de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Épicas enanas’ (FN 17)

Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en el que se está instalado como público. Las preguntas que, como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógico de la institución, hasta las estructuras de poder que allí operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Robayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘La cuarta pared’ (FN 17)

Fotografiar colocando la cámara dentro de las imágenes responde a la necesidad de alterar la jerarquía establecida respecto de lo que se supone que otorga el sentido y plantea la posibilidad de atender a aquello que habita en los intersticios de lo visible y que suele escapar a la atención. Afinar la mirada para captar la información aparentemente secundaria que reproduce una fotografía, aquello que está en los márgenes del referente, diluye, en definitiva, la barrera que nos mantiene como espectadores externos y nos absorbe a sus interioridades. Desde ese nuevo espacio en los márgenes de la fotografía, cada cual podrá recorrer los caminos que intuya y revisitar a la vez sus propias imágenes desde otra perspectiva, con otra cercanía. Artista: Diego Ballestrasse. Hasta el 8 de enero de 2018.

Lugar: Sala Pedro González. Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

‘Monstruos y fósiles’ (FN 17)

Parte de la relación brevemente introducida entre arqueología y lenguaje, planteando una transición al mundo de las imágenes. Asimismo, indaga sobre lo que con seguridad será un problema cada vez más pronunciado: la dificultad de clasificar y delimitar a estas últimas en el mundo. Sin duda, la pantalla nos abruma como su continuo monstruoso, pero cabría preguntar: ¿verdaderamente es la pantalla una imagen sin futuro? Artistas: Cristina Garrido, Mar Reykjavik, Antonio R. Montesinos, Ricardo Trigo y Juan José Valencia & Lena Peñate COFF: Tacita Dean. Comisariada por Néstor Delgado Morales. Hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC)

Horario: martes-viernes, 16.00-20.00, y sábado, 10.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Slide library (Biblioteca de diapositivas)’ (FN 17)

En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblioteca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y el auge de los archivos digitales. Le interesó el sistema de etiquetado y clasificación de las diapositivas, falto de actualización y mantenimiento durante largo tiempo, pues señalaba cambios en nuestra conciencia política, cultural, social y geográfica. El conjunto revelaba además un énfasis en el contenido histórico del arte occidental. Así, un solo país occidental contaba con más de cincuenta bandejas mientras que hasta ocho países no occidentales compartían una sola. Las fotografías realizadas por Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, sobre todo en el transcurso del tiempo. 1. Barthes, R. (1990) La Cámara Lúcida. Barcelona: Paidos Comunicación. Artista: Susan Dobson. Hasta el 25 de febrero de 2018.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: todos los días del año, las 24 horas

Precio: entrada gratuita

‘Naturaleza habitada’ (FN 17)

Muestra de una de las colecciones del Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Hasta el 7 de enero de 2018.

Lugar: Sala de Arte Parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Egipto: en busca de la eternidad’

Esta exposición, con más de un centenar de obras procedentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca al público a diferentes aspectos de una civilización única. El liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmética o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, cerámica o fayenza indican un alto nivel de sofisticación para un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses este maravilloso don. Podrá visitarse hasta el 27 de enero de 2018.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘El trabajo, en la piel del hombre’

Exposición de fotografía social del fotógrafo Enrique Redondo Miranda. En palabras de Enrique Redondo: “Estas fotos que presento son un botón que muestra diversos ejemplos de formas de ganarse la vida en diferentes puntos del planeta. El trabajo y todos los matices que han ido regulando sus manifestaciones vinculadas a las diferentes culturas existentes demuestran que el ser humano es capaz de adaptarse a la idiosincrasia de cada contexto”. Podrá visitarse hasta el 31 de diciembre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: martes-viernes, 9.00-14.00 y 17.00-21.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Lo natural, lo humano y lo musical’

Exposición de Abel Álvarez con una selección de fotos de amplia temática, imágenes potentes que no dejan indiferente al espectador. Podrá visitarse hasta el 22 de diciembre.

Lugar: La Casa Articulada

Horario: martes, 17.30-20.30; miércoles, 17.00-19.30; jueves, 17.30-20.30, y viernes, 18.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El zaguán de Carlines’

En la sala de exposiciones Joaquín Amigó, se abrirá al público esta muestra de Carlos Manuel Rodríguez Hernández. El artista presentará una treintena de retratos humorísticos de personajes de la actualidad política, cultural y deportiva de Canarias. Podrá visitarse hasta el 5 de diciembre.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: lunes-sábado, 8.30-24.00, y domingos, 11.00-21.00

Precio: entrada libre