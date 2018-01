El Ayuntamiento mantiene el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Cabildo de paralizar un derribo en Miraflores

El concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, mantendrá el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Cabildo tinerfeño de paralizar la demolición de un edificio en la calle Miraflores que no figura entre los catalogados en el Plan General de Ordenación.



En un comunicado, Carlos Tarife señala que el Ayuntamiento está abierto al diálogo con el Cabildo de Tenerife en este y otros asuntos, pero añade que es necesario que un órgano jurisdiccional aclare la cuestión en aras a garantizar la seguridad jurídica de las decisiones municipales.



El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defiende su competencia y potestad normativa para conceder licencias conformes al Plan General de Ordenación (PGO) vigente en el municipio frente a decisiones de terceras administraciones que, a su juicio, contravienen tales preceptos.



El concejal señala que el citado inmueble no cuenta con protección al no estar catalogado en el planeamiento vigente y que, por tanto, la licencia de obras concedida al particular está ajustada a pleno derecho.



"Con la decisión de recurrir la medida del Cabildo, el Ayuntamiento no está defendiendo los intereses de un particular sino los derechos de los vecinos de la ciudad. Lo que no puedo hacer es no aplicar el Plan General vigente", afirma el edil.



En el caso concreto de este inmueble, el concejal lamenta que el Cabildo no hubiera comunicado previamente al Ayuntamiento su decisión ni evacuado ningún informe al respecto. Además, indica que el Cabildo no recurrió en su momento el Plan General de Ordenación.