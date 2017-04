Santa Cruz ayudará a 600 venezolanos que residen en la capital y siguen sin cobrar las pensiones de su país

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concederá prestaciones a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), que gestiona un concejal del PP, a aquellas personas pensionistas de Venezuela y residentes en el municipio que acrediten no disponer de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.



La situación fue analizada este miércoles por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Atención Social, Óscar García, junto a una delegación de la Unión Canaria Venezolana, indica el Ayuntamiento en una nota, en la que se precisa que en la capital hay más de 600 personas que desde 2015 no cobran la pensión del Gobierno de Venezuela.



Bermúdez aclara que no se trata de una ayuda específica para este colectivo, sino de poner todo el catálogo de prestaciones económicas de asistencia social (PEAS) a disposición de aquellas personas que se encuentren en vulnerabilidad social como consecuencia de no percibir la pensión a la que tienen derecho.



"Nos consta que en los próximos días serán recibidos por la Federación Canaria de Municipios para exponer su situación", afirma el alcalde, quien insta a todas las instituciones a adoptar las mismas medidas que Santa Cruz de Tenerife, pues es necesario dar una respuesta global "que alivie la desesperada situación en que se encuentran centenares de familias de las islas".



Óscar García señaló que las personas empadronadas en el municipio que acrediten no disponer de ingresos derivados del impago de una pensión de jubilación del Gobierno de Venezuela podrán ver satisfechas sus necesidades básicas.



Según comunicó en la reunión la Unión Canaria Venezolana, en las islas hay 2.684 pensionistas venezolanos que llevan 16 meses sin recibir la prestación.