Legislar con lógica sobre las razas caninas

Ante la campaña mediática que recae sobre el presa canario (dogo canario FCI), catalogándolo como perro potencialmente peligroso (PPP), desde nuestro club abogamos firmemente por que se realice una distinción clara de cuáles son los motivos que hacen que un perro, sea cual sea su raza, protagonice episodios de agresividad. Y en esta distinción, claro está, entran de lleno los propietarios irresponsables.

Estudios científicos de etología confirman que, igual que sucede con la especie humana, en los perros la conducta agresiva viene dada principalmente por factores externos y nunca por el tipo de raza al que pertenezcan. Es decir, el presa canario (dogo canario FCI), en este caso, no es por motivos naturales más agresivo que otra raza.

El factor de la agresividad se encuentra en el perro como individuo y no en la raza; la generan las enseñanzas y experiencias negativas vividas y aprendidas en su entorno desde cachorro, la mala educación y hasta los mismos defectos o complejos que padece su propietario al transmitírselos directa o indirectamente.

Catalogar como potencialmente peligroso a un animal por su raza o por sus características físicas, así sin más, es algo ridículo que nunca se ha sostenido zootécnicamente ni científicamente. Los estudios a los que nos referimos anteriormente (realizados, claro está, también sobre razas catalogadas PPP) determinan que son los propietarios irresponsables los principales culpables de los ataques de los perros.

Algunos de los factores que pueden provocar la agresividad son: el hecho de que los dueños no hayan tenido un perro antes; no someterlo a un entrenamiento básico de obediencia; consentir o mimarlo en exceso, no emplear el castigo de tipo físico cuando este es necesario; adquirir el perro con los propósitos de simple regalo, mascota, para defensa o capricho; castrar a las hembras; dejarle la comida de forma indefinida, o dedicarle poco tiempo en general y en sus paseos.

Llegados a este punto, a la hora de legislar, parece claro que se debería poner más el foco en las personas, como ya hemos dicho irresponsables, que en las razas en sí. Tan sencillo como legislar con lógica y haciendo caso a los estudios científicos que así lo determinan.

*Presidente del Club Español del Dogo Canario