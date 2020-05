Alexa, Google Home y altavoces inteligentes: las empresas en Canarias ante la voz en tiempos de COVID-19

La crisis del coronavirus ha alterado significativamente nuestra vida cotidiana. Las tendencias de comportamiento que ya estaban en marcha, incluido el uso del comercio electrónico, la telemedicina, el aprendizaje remoto, la comunicación por video, el entretenimiento o el ejercicio en el hogar y la entrega de alimentos, han experimentado una aceleración significativa.

El continuo crecimiento de las empresas de comercio electrónico como El Corte Inglés, eBay, Amazon o AliExpress es una clara indicación de que la preferencia de los consumidores por las compras en línea está aquí para quedarse, y más desde que la pandemia ha obligado a una parte importante de la población mundial a vivir confinada.

Hoy, más compradores que nunca están utilizando activamente asistentes digitales y dispositivos activados por voz. Alexa (con su Amazon Echo Dot) es el asistente de voz presente en más hogares. Con un 26,2% del mercado global de altavoces inteligentes, una buena parte de los 146,9 millones de dispositivos que se vendieron en 2019 en todo el mundo pertenecen a la gran apuesta IoT de Amazon.

Google Assistant (y su Google Home Mini), el segundo en el ranking, acapara el 20,3% de las ventas, según los datos de Strategy Analytics. Siri de Apple, por otro lado, tiene más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Alexa cuenta con 56.750 skills desarrolladas solo en Estados Unidos (+80.000 en todo el mundo y se calcula que por encima de las 100.000 a finales de 2020), mientras que Google Home cuenta con 4.253 “actions” en EEUU.

Cuando hablamos de skills y actions, son los programas o aplicaciones que pueden utilizar en el asistente de voz y que sirven para consultar el tiempo, contar un chiste, crear un recordatorio, encargar una pizza, escuchar las noticias de tu periódico o emisora favorita, etc.

La pandemia ha demostrado ser un impulso para los asistentes de voz. La segunda edición del estudio Visa / PYMNTS How We Will Pay mostró que los dispositivos habilitados para voz están programados para convertirse en el centro de comando de comercio conectado del consumidor. Tres de cada 10 consumidores encuestados por Visa informaron tener un dispositivo integrado con un asistente de voz, y aproximadamente un tercio de ese número (31%) informó haber usado ese dispositivo para realizar una compra.

“Cualquier persona en cuarentena que se haya aventurado en público de repente se ha dado cuenta de que toca algo o se acerca demasiado a alguien. Las opciones habilitadas por voz y sin contacto para interactuar con cualquier dispositivo que nos rodea o para completar transacciones de rutina serán indispensables”, asegura Enrique Fárez, director de ICC Network, una empresa fundada en 1992 y pionera en Canarias en el desarrollo de aplicaciones basadas comandos de voz, y que cuenta con skills en Amazon como “Media Monitor”, la primera APP para voz de seguimiento y análisis de noticias.

Entre las personas en el grupo de edad de 18 a 64 años, el 32% usa la búsqueda por voz y el 52% de ellos usa la búsqueda por voz mientras conduce un automóvil. La mayoría de las personas que buscan a través de la voz en movilidad se interesan por negocios locales o de cercanía, como supermercados, tiendas médicas, restaurantes, spa, clínicas y más. Estas búsquedas locales en forma de preguntas dan lugar a frases de preguntas o palabras clave.