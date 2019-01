El Cabildo concede ayudas por 46.000 euros a diez firmas de Gran Canaria Moda Cálida para reforzar su promoción

El Cabildo de Gran Canaria ha concedido ayudas por 46.000 euros a 10 firmas de Gran Canaria Moda Cálida y del sector de la moda para financiar la asistencia a ferias y pasarelas fuera del Archipiélago, la realización de eventos conmemorativos, la potenciación de la imagen de marca y la publicidad en catálogos con el objetivo de reforzar su promoción.



Esta convocatoria de subvenciones de la Consejería de Industria y Comercio persigue fomentar la comercialización de las empresas grancanarias dedicadas a la moda, confección y complementos, detalló la consejera Minerva Alonso, quien especificó que la partida ascendía a 65.000 euros, el triple que en 2017.



Alonso explicó que el Cabildo ha aumentado de forma progresiva esta partida, que era de 13.000 euros en 2015, para dinamizar la economía a través de este sector. Este incremento ha dado sus frutos, ya que en los últimos tres años han sido creadas 25 empresas y han aumentado un 66% los puntos de venta en la Isla, detalló.



Ayudas entre 10.500 y 835 euros



La diseñadora Aurelia Gil ha obtenido 8.000 euros para la realización del desfile conmemorativo por los 15 años de actividad y otros 2.500 para el desarrollo de su imagen de marca, mientras que José García Costuras ha recibido una ayuda de 8.500 euros para el proyecto La mirada entre costuras, una exposición que hizo un recorrido por los últimos 25 años de profesión de este creativo.



Por su parte, el Cabildo ha concedido a No Work Team 7.300 euros para el proyecto No Work Team USA y a Palmas otros 7.000 por asistir al desfile Madrid Bridal Week 2018.



Además, la marca Savia de Oro ha recibido 4.500 euros para costear su presencia en la Feria Internacional París 2018 y Gonzales percibe 4.000 por su presencia en el Salon International de la Lingerie, en París, mientras que Ogadenia Couture ha obtenido 1.700 euros para su proyecto Impulso del sector textil moda para desarrollar su imagen de marca y asistir a eventos como ferias y pasarelas.



Por otro lado, LadyBug’s Cris, Mi Menina y It Child tendrán cada una subvención de 835 euros para financiar la presencia de su marca en catálogos de moda nacionales e internacionales.