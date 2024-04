Objetivo: desmantelar la Dependencia

Casi diez meses después de que tomara posesión el nuevo Gobierno de Canarias, ya podemos ver rumbos marcados y decisiones en marcha. En la Dirección General de Dependencia parece que hay uno claro: avanzar hacia su desmantelamiento.

La atención a la Dependencia en las Islas retrocede, como nos temíamos, con un gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Las cifras de los últimos seis meses de 2023 reflejaban una caída de PIAs (Programas Individuales de Atención) y prestaciones que significaban 2.000 personas atendidas y 3.000 prestaciones menos con respecto a los números alcanzados entre 2022 y la primera mitad de 2023 con el gobierno de Ángel Víctor Torres. 2024 no lleva mejor camino; febrero y marzo suman alarmantes cifras negativas, con 841 PIAs menos, esto es, más personas fallecidas que atendidas. El sistema en lugar de crecer, decrece. En todo el mes de marzo y según los datos oficiales sólo se ha reconocido 1 PIA en Canarias y han fallecido 349 personas, lo que implica un grave retroceso del sistema de la dependencia. No cubrir ni siquiera la tasa de reposición ha ocurrido en muy pocas ocasiones y nunca de esta manera tan grave.

Si en 2022, en un sólo año, se llegaron a alcanzar los 7.910 PIAs y las 9.919 prestaciones concedidas fue porque hubo voluntad política para impulsar la Dependencia y, sobre todo, porque en la ejecución de esa directriz política estuvo un equipo humano excepcional como son los trabajadores de la Dirección General.

El personal, los trabajadores públicos que fichan cada mañana en la Dirección, son un tesoro para esta Administración, y no se merecen la pésima gestión de su talento que está haciendo este grupo de gobierno a través de su Consejería. Como pieza fundamental del entramado de atención a las personas dependientes, deben ser escuchados y consultados, pues están en el terreno más que nadie. Realizar cambios en estructuras, organigramas y procedimientos (cambios que repercuten directamente en la gestión diaria), o externalizar parte de la gestión, sin dialogar con la plantilla es de una falta de respeto incalificable que dice mucho (y nada bueno) de la forma de liderar de quien los hace.

No puede ser buena señal que a los seis meses de ejercer el cargo, los comités de empresa de las dos provincias pidan tu dimisión y que un número importantísimo de empleados públicos hayan salido despavoridos. Sin duda, debería funcionar como una llamada de atención tanto para la responsable de Dependencia como para los superiores que la propusieron para el cargo y que además aplauden las pésimas decisiones tomadas. Y si bien es entendible que cada nuevo equipo de gobierno quiera dejar su impronta en la gestión, lo que no tiene defensa es que para ello se arrase con lo que funciona, ya sean procedimientos o personas. Quemar la tierra que araron otros, aunque ya nada pueda crecer en ella, se manifiesta como síntoma de cerrazón ideológica y de desinterés por el bienestar ciudadano. Cómo se nota que el PP está en el Gobierno. El mismo PP que ha laminado la aplicación de la Ley siempre que ha tenido ocasión. El mismo PP que eliminó la financiación a las autonomías para los dependientes, el mismo que redujo las cuantías de las prestaciones, el mismo que dejó a las cuidadoras sin cotización. Ese PP mancha la Dependencia en cualquier gobierno en el que esté.

Los que están al frente de la Consejería y de la Dirección General tienen que recordar cada día para quién trabajan, deben tener presente que sus decisiones afectan a la vida de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables, necesitados de mayor protección y apoyo. No para los líderes de sus partidos, ni para torpedear a los adversarios políticos. La Dependencia no es un juego, son vidas y personas. Si a lo mejor dedicaran más tiempo a gestionar y menos a “reorganizar” (insisto en las comillas) a personal formado y con experiencia, no tendríamos que avergonzarnos de las cifras negativas de febrero y marzo, que se traducen en personas dependientes no atendidas, ni echarle la culpa a un aplicativo.

Si el objetivo de este Gobierno es desmantelar el sistema de atención a la Dependencia, parece que lo hacen con singular entusiasmo. Que sean conscientes también de a quienes se llevan por delante.