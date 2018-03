READY PLAYER ONE

Dado que su nacimiento se desarrolló de manera casi paralela, no es de extrañar que, desde el principio, el cine y los cómics se tomaran el pulso mutuamente, buscando una relación que les beneficiar a ambos.

Bien es cierto que, en aquellos momentos, era la radio la que ocupaba gran parte del tiempo de ocio de las personas -junto con las novelas “pulp”- y, por ello, una de las primeras adaptaciones de un personaje gráfico en otro medio llegó a modo de serial radiofónico, The Adventures of Superman (1940-1951). Este programa compartía espacio en las ondas con otros que narraban las aventuras de Doc Savage, The Phantom o Conan el Bárbaro, todos héroes abiertamente “pulp”.