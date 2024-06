Una UTE y cinco empresas se llevan la mitad del dinero licitado en Canarias con los fondos europeos de recuperación

La mitad del dinero licitado en Canarias con los fondos europeos de recuperación, los denominados Next Generation EU, han ido a parar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) y cinco mercantiles en forma de 51 contratos públicos, según datos extraídos del Portal de Transparencia del Gobierno regional. La suma de todos esos concursos alcanza los 156,69 millones de euros concedidos, un poco más de la mitad del total formalizado hasta ahora (310,96 millones) con el maná comunitario.

Las cifras no incluyen subvenciones ni ayudas. Tan solo recogen información sobre los concursos, todos ellos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Están vinculados al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), cuya finalidad es la de “lograr una recuperación sostenida y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión Europea (UE)”, y al Fondo REACT-EU, que fomenta la “recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía”. Sendos programas son los instrumentos más importantes del Next Generation EU, el instrumento de financiación aprobado en verano de 2020 por el Consejo Europeo que riega a España con 152.000 millones de euros, la mayoría de ellos con un plazo de ejecución hasta 2026. A Canarias le corresponden 629,87 millones del REACT-EU y se prevé un mínimo de 1.750 millones del MRR.

Con respecto a este último mecanismo, gran parte de los fondos están siendo entregados a través de subvenciones y ayudas. La última actualización del Ejecutivo regional, con fecha de 31 de diciembre de 2023, cifra en 851 millones de euros la ejecución en este sentido. En lo que concierne a licitaciones, el valor es bastante inferior, apenas 304 millones, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Gobierno autonómico, que renueva los datos cada mes.

Un estudio en detalle de esas adjudicaciones revela que la UTE conformada por las empresas Acciona Construcción, Lopesan Asfaltos y Construcciones, Satocan y Contratas y Servicios Bahillo se ha llevado el contrato más cuantioso, una licitación para construir dos edificios de Servicios Esenciales (ESE) estimada en 74,44 millones de euros. La segunda adjudicación de mayor valor es la formalizada con la sociedad mercantil Contrapunto Barcelona para el servicio de planificación, diseño y realización en materia publicitaria de Canarias como destino turístico por 24, 4 millones.

Tanto el primer contrato como el segundo están dentro de los 51 que han ido a parar a manos de la mencionada UTE y cinco empresas más. Todos ellos suman 156,69 millones de euros, un poco más de la mitad del total licitado con los fondos Next Generation EU. Aparte de Contrapunto Barcelona, las compañías más beneficiadas son Phillips Ibérica, con 20 adjudicaciones valoradas en 19,36 millones, Telefónica Soluciones de Informática, que ha ganado 5 concursos públicos estimados en 17,61 millones, Varian Medical Systems, con 6 contratos por 11,61 millones y Siemens Healthcare, con 18 licitaciones por 9,65 millones.

Tres de las cinco empresas pertenecen al sector sanitario. Y no es una casualidad. Después de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, el órgano adscrito a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno regional encargado de la gestión del patrimonio, la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional es la entidad que más dinero ha contratado en las Islas con los fondos europeos de recuperación, un total de 61,86 millones de euros. Le siguen la Consejería de Educación (32 millones) y Promotur (25 millones), la empresa pública encargada de gestionar la marca turística del Archipiélago.

Por otro lado, las mercantiles que más adjudicaciones han acumulado son ACJ, una sociedad también vinculada al ámbito sanitario que se hizo de oro durante la pandemia de coronavirus, con 36 licitaciones. En segundo lugar, figura la empresa Hermanos Domínguez Álvarez, cuyo objeto social es el de promoción, construcción y cualquier tipo de gestión de parcelaciones, urbanizaciones y viviendas de protección oficial, con 22 contratos. Luego viene Philips Ibérica (20 concursos), ya mencionada en párrafos anteriores. En cuarto y quinto puesto están General Electric Healthcare (19) y Siemens Healthcare (18).

El proceso de contratación en las licitaciones cuantiosas es el abierto, el que permite que distintas empresas concurran y la administración elija la mejor en relación calidad-precio. Sin embargo, de las 1.399 adjudicaciones con fondos Next Generation EU en la Comunidad Autónoma, este método, ya sea el abierto propiamente dicho (223 veces) o el abierto simplificado (229) no compite en comparación con los contratos menores, que han protagonizado 848 procedimientos. Estas adjudicaciones son aquellas que tienen un valor inferior a 40.000 euros cuando son para obras y de menos de 15.000 euros cuando se tratan de suministros o servicios. No hay concurso público ni proceso de adjudicación. Tan solo hace falta justificar el gasto y contratar a la empresa que se considere.

Los 22 contratos que la mercantil Hermanos Domínguez Álvarez ha firmado, por ejemplo, son menores. Todos fueron adjudicados por el Instituto Tecnológico de Canarias. ¿El objeto de la mayoría? Proporcionar bolsas de ferretería para materiales de reparación, sin más. La Sociedad Española de Carburos Metálicos también ha contratado muchas veces mediante el mismo procedimiento, hasta en 17 ocasiones, con el Instituto Tecnológico para suministrar botellas de dióxido de carbono (CO2) o instalar gases de nitrógeno.

Eso en lo que concierne a las dos empresas con más contratos menores. La totalidad de las contrataciones con los fondos europeos de recuperación hasta ahora puede analizarse en el buscador incluido en esta publicación: van desde un proyecto para construir una planta de hidrógeno verde offshore en la Plataforma Oceánica de Canarias por 2,2 millones de euros al patrocinio de un concierto del cantante Raphael por 71.000 euros.