Renovables, vivienda y turismo: a dónde van los fondos europeos de recuperación en Canarias, partida por partida

La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias (con el nuevo Ejecutivo de CC y PP ha eliminado las últimas dos nominaciones y ha incorporado el término de “Energía”) suma 368,5 millones de euros ejecutados con financiación a los fondos europeos de recuperación, cerca de la mitad de todo lo que está siendo ejecutado con el maná comunitario en las Islas (764,4 millones).

El Archipiélago ha destinado de manera mayoritaria el dinero procedente de la Unión Europea (UE) a la descarbonización del territorio, estimado para el año 2040, seguido del importe dirigido al Servicio Canario de Empleo (98 millones de euros), Turismo, Industria y Comercio (89 millones), Instituto Canario de la Vivienda (67 millones), Obras Públicas, Transportes y Vivienda (43 millones), Servicio Canario de Salud (38 millones), Economía, Conocimiento y Empleo (26 millones), Educación, Universidades, Cultura y Deportes (15 millones), Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (12 millones), Agricultura, Ganadería y Pesca (3 millones) y Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (274.000 euros).

Los datos hacen referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), parte del programa Next Generation con el que la UE ha insuflado de millones de euros a los estados miembros para transformar la economía del continente y con plazo de ejecución hasta 2026. En total, Canarias ha recibido unos 1.495 millones de euros en este concepto, según la última actualización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero hasta el momento solo ha ejecutado poco más de la mitad (51,1%).

En concreto, el gasto en Transición Ecológica incluye grandes inversiones para la descarbonización del sector industrial (74 millones de euros), el autoconsumo compartido (82 millones) y la autosuficiencia de las administraciones públicas (87 millones). También destaca el importe destinado a la convocatoria de ayudas para la implementación de la nueva normativa de residuos (33 millones de euros), ayudas directas a la movilidad sostenible (29 millones) o la conservación de la biodiversidad terrestre y marina (5,5 millones).

En cuanto al Servicio Canario de Empleo, sobresalen las subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de empleo para colectivos vulnerables (19,7 millones de euros), la formación de personal en sectores estratégicos, como la transición ecológica (14,9 millones) y la incorporación de jóvenes al mercado laboral mediante programas concretos.

Con respecto al Instituto Canario de la Vivienda, la mayor parte del gasto ha ido a parar a la rehabilitación económica y residencial de algunos barrios, como La Paterna (13 millones de euros), El Cardonal (10,9 millones) y Añaza (10,2 millones). También se ha destinado 7,5 millones de euros a la construcción de vivienda en alquiler social y con eficiencia energética en San Cristóbal de La Laguna, Tamaraceite (5,9 millones) y El Secadero (2,6 millones).

Por otro lado, en Obras Públicas, Transporte y Vivienda resalta la inversión de 13 millones de euros en zonas de bajas emisiones para la isla de Gran Canaria, los 8,9 millones destinados a un carril bus-VAO en Tenerife y las ayudas para transformar la flota de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas. Para el Servicio Canario de Salud figura una inversión importante de 37,9 millones de euros en equipos de alta tecnología sanitaria, además de unos 310.000 euros en la formación de profesionales sanitarios.

En Economía, Conocimiento y Empleo destaca una partida de 13,5 millones de euros para el Parque Tecnológico de Fuerteventura, 6 millones para el desarrollo de energías renovables innovadoras e integradas en la edificación y 2,4 millones para la mejora de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios territoriales. Mientras que en Educación, Universidades y Cultura acapara la mayor parte del dinero el acondicionamiento de diversos centros públicos (4,6 millones de euros), seguido del suministro de dispositivos portátiles para hacer frente a la brecha digital (4 millones) y una subvención directa de 1,2 millones al Ayuntamiento de Adeje para la reforma de la escuela infantil municipal.

Por su parte, en el departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sobresale la instalación de un equipo de alta conectividad en las edificaciones de referencia del Gobierno de Canarias que ha costado 6,6 millones de euros, un servicio de digitalización de la documentación vigente (1,3 millones) y el suministro de dispositivos portátiles (925.000 euros). En Agricultura, Ganadería y Pesca solo aparecen dos partidas: subvenciones al impulso de la sostenibilidad y competitividad del sector (2,7 millones de euros); y ayudas en materia de bioseguridad (376.000 euros).

Por último, la cartera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud tan solo ha recibido 274.400 euros para el desarrollo de un software que facilite el tratamiento de datos y la tramitación electrónica de los procedimiento de la prestación canaria de la renta de la ciudadanía.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.