Los 11 futuros consejeros de RTVE propuestos por el Congreso reciben el aval necesario antes de su nombramiento

La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso ha avalado este miércoles a los 11 candidatos al Consejo de Administración de RTVE propuestos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos, con 180 votos a favor, 33 votos en contra de VOX y la ausencia del PP, que como ya recogimos abandonó la sesión el martes como protesta por el “decretazo” del Gobierno para reformar la elección de los miembros del órgano.

Dado el nuevo acuerdo político que supondrá la renovación del Consejo garantizándose su control el Gobierno junto a sus socios, rompiendo el bloqueo impuesto por el PP, las comparecencias de los futuros consejeros eran un trámite legal en el que han presentado sus ideas y proyectos para RTVE, a sabiendas de que serán aprobados.

El siguiente paso es la votación en el Pleno, lo que se prevé para la próxima semana. El decreto ley convalidado la pasada semana establece que ya no será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios en cualquiera de las dos cámaras para designar a los miembros del Consejo de RTVE, ya que de no obtenerse en una primera votación, pasadas 48 horas bastará con lograr una mayoría absoluta en segunda vuelta, permitiendo la aprobación de los dos partidos del Gobierno y sus socios.

Los 4 candidatos restantes han comparecido en el Congreso

Este martes comenzaron las comparecencias en el Congreso de los candidatos a ser consejeros. La que más ojos reunió fue la de José Pablo López, propuesto por el PSOE y principal favorito a convertirse en presidente de la corporación pública, que habló del fichaje de David Broncano que le costó el puesto como director de contenidos. También comparecieron la exdirectora de Comunicación de Bolaños Esther de la Mata (PSOE), la periodista Mercedes de Pablos (PSOE), la cantautora Rosa León (PSOE) y el periodista y empresario Miquel Calçada 'Mikimoto' (Junts), la periodistas María Teresa Martín, vinculada a Comisiones Obreras (Sumar) y Mariano Muniesa (Podemos).

Los cuatro restantes han comparecido este miércoles. Han sido la periodista Angélica Rubio (PSOE), la periodista Marta Ribas, que forma parte de Esquerra Verde (Sumar); y los propuestos por ERC (Sergi Sol) y PNV (María Roncesvalles Solana). En total, recordemos que habrá 5 del PSOE, 2 de Sumar, y 1 de ERC, Junts, PNV y Podemos respectivamente para conformar los 11 propuestos por el Congreso, y que se espera que los 4 del Senado sean del PP, ya que tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Angélica Rubio, exdirectora de 'El Plural', ha explicado que ya ha presentado su renuncia como responsable del medio porque “siempre” cumple “escrupulosamente” la ley. “Hay periodistas que pasaron directamente del gabinete de un ministro conservador del Partido Popular a dirigir un periódico y nadie cuestionó su profesionalidad”, ha indicado al portavoz de Vox. Rubio, que trabajó en Moncloa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que el “enorme” reto es “ser competitivos, ser libres, ser veraces y ser honestos”. “Una televisión sin audiencia no es una televisión útil, pero por encima de todo los ciudadanos, los españoles han de tener la garantía de que cuando oyen la radio pública o ven la televisión pública no van a estar a merced de bulos o de noticias no contrastadas y deben tener la garantía de que tendrán una programación que cumple con los valores de la Constitución de 1978, que ha constituido a este país como un país diverso y plural”, ha manifestado Rubio.

Preguntada por la externalización, la periodista ha defendido que “prioritariamente” se tiene que contar con el personal de la casa, pero ha añadido: “Yo no creo que sea malo que RTVE contrate producción externa. Lo hacen el resto de las cadenas. ¿Por qué va a competir la Corporación con una mano atada a la espalda?”. Así, ha dicho que los “importante es que existan controles rigurosos de qué se contrata, cómo se contrata y para qué se contrata”. Para Angélica Rubio, RTVE es “la televisión más plural” de las que hay encima de la mesa, “precisamente por el marco legal que hay”. “En este trabajo deben jugar un papel muy importante los Centros Territoriales”, que, desde su punto de vista, “se han abandonado, que no preocupan y que son muy importantes”. También ha señalado que RTVE “tiene que ser puntera a la hora de transmitir información y contenidos en redes sociales”, las “mayores” fuentes de información y desinformación.

La candidata propuesta por el PNV, María Roncesvalles, ha aceptado “un reto enorme”, que tiene que ver con dos de sus “pasiones”: el periodismo y la política. “Ambas hacen una pareja perfecta, un dúo que marida bien, siempre y cuando ambas, el periodismo y la política, se ejerzan como corresponde. Deontología, le llaman algunos al ejercicio correcto, yo prefiero llamarle sentido común, respeto, principios, derechos, defensa de lo público, igualdad, convivencia, igualdad de oportunidades, corresponsabilidad, honestidad, honradez, solidaridad, defensa del interés general y defensa férrea de la verdad. Todos y muchos más son elementos o ingredientes imprescindibles de un quehacer que, si así lo considera esta Cámara, tendremos que llevar a cabo en adelante”, ha dicho.

La exconsejera de Educación del Gobierno de Navarra y exdiputada de Geroa Bai ha asegurado que RTVE “será clave sólo si puede” ayudar a que la gente siga relacionándose y conectándose “con contenidos propios, en streaming, a la carta o a través de la pantalla grande, o de la pequeña o de la otra más pequeña, en cualquier lugar, en cualquier soporte, por la radio o en un podcast”. A su juicio, la Corporación es un “mastodonte”, que “muchas veces, demasiadas, adolece de falta de agilidad para adaptarse a los cambios, que padece de resistencias internas al cambio, que sufre de estructuras estancas y que sufre también del mal del 'siempre se ha hecho así'”. “Estamos en un momento clave”, ha señalado, para después destacar que se están celebrando oposiciones para cubrir “con gente joven puestos viejos”. Además, ha apostado por la inversión en los Centros Territoriales.

Sergi Sol i Bros, candidato propuesto por ERC que ha comparecido por videoconferencia por encontrarse convaleciente tras una intervención, ha afirmado que hay que “superar” los problemas de gobernanza, que “todo funcione de la mejor manera, que las resoluciones, que los acuerdos que se tomen, estén tan colegiados como sea posible, con el consenso más amplio posible”.

Sol ha destacado también el centro de producción de RTVE en Sant Cugat (Barcelona), que “se puede optimizar, que se puede mejorar, que se puede potenciar muchísimo, que hay una red de profesionales con muchas ganas de aportar mucho más a la televisión española”. Así, ha apostado por potenciar este y otros centros territoriales. En este sentido, ha reafirmado su voluntad de reflejar en TVE “la pluralidad nacional y lingüística” de España y ha propuesto la idea de que Clan, el canal infantil, ofrezca la posibilidad de ver los contenidos en las lenguas cooficiales del Estado. También, como otros candidatos, ha apostado por mejorar la financiación de la Corporación y ha puesto sobre la mesa toda su “voluntad” para afrontar el reto profesional.

Por parte de Sumar, la periodista Marta Ribas ha comentado que es “imprescindible” que toda la ciudadanía “tenga garantizado el acceso a una información veraz y contrastada”, para lo que RTVE es “esencial”. La exdiputada de En Comú, que a última hora dejó fuera de la lista a la histórica periodista de TVE Paloma del Río, se ha comprometido a trabajar para “reforzar, para modernizar y para hacer que RTVE cumpla en toda su amplitud con su misión de servicio público”.

Desde su punto de vista, es necesario abordar de “inmediato” el mandato marco por parte del nuevo Consejo de Administración para elevar una propuesta al Congreso, y conseguir “una financiación suficiente para RTVE para que siga siendo una de las corporaciones audiovisuales públicas más importantes de Europa”. Ribas ha defendido la producción propia y los recursos tecnológicos y de personal con procesos que permitan “captar y retener talento para no debilitar la corporación y su autonomía estratégica”, así como ampliar las capacidades de producción desde los centros territoriales y de colaboración con el resto del audiovisual público de toda España.

“Tenemos que tener en cuenta especialmente la diversidad de naciones y de lenguas que somos España. La gestión eficiente y transparente es esencial también con toda la fiscalización necesaria, la suya, especialmente la suya desde el Congreso, pero también la de un Consejo Asesor y la de los órganos que toque crear. Y la garantía de un cumplimiento del derecho de acceso para abrir las puertas a la pluralidad o solo política, sino social, que tiene nuestro país y que nos enriquece”, ha detallado Ribas.