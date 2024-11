Alfonso Arús ironiza con la ausencia de Víctor Sandoval en el Benidorm Fest 2025: “Ha sido un chasco, una decepción”

Alfonso Arús se ha mostrado irónico al hablar del Benidorm Fest 2025, cuya casting se dio a conocer este martes. Entre los 16 concursantes figuran Sonia y Selena y Melody como nombres más conocidos, pero no el de Víctor Sandoval, que intentó entrar en la preselección eurovisiva con la canción Abismo. Sin embargo, el tertuliano de Ni que fuéramos Shhh se ha quedado fuera de la terna de aspirantes, decisión que el presentador de Aruser@s ha valorado este miércoles con cierto sarcasmo: “Para mí, personalmente, ha sido un fiasco, una decepción, una desilusión, un chasco que no hayan elegido a Víctor Sandoval. Víctor Sandoval merecía estar en Benidorm Fest”.

“Pero ha dicho Víctor Sandoval que se va a presentar cada año, tenga 80 u 90 años (...) Ya verás tú la cantidad de bolos que va a tener Víctor en las discotecas”“, le ha informado Angie Cárdenas a partir de las palabras que el propio Sandoval dijo el martes por la tarde tras conocer la decisión del jurado. ”Bien hecho. Que al final pase como en OT, donde triunfa el que no gana“, ha respondido Arús.

Víctor Sandoval se reivindica tras quedarse fuera del BF

Cabe decir que sí, que tras saber que se había quedado fuera del Benidorm Fest 2025, Víctor Sandoval comunicó su decisión de presentarse “todos los años” al certamen “aunque tenga 90 años”, justo lo contrario que dijo hace un mes. Además, el periodista reconoció que estaba “jodido” por no haber sido seleccionado para el festival, y aseguró que si se había quedado fuera, había sido por los “profesionales” del jurado, pero que la historia hubiera sido diferente si la decisión hubiese dependido del público: “Si lo hubiera elegido la gente yo estaba dentro. Aunque no hubiera ido a Eurovisión, pero estaba dentro”.

Sandoval defendió esto último diciendo que su canción “ha gustado” y que para él “eso es lo mejor, que guste la canción”. “A lo mejor yo no les gusto, pero la canción sí, y eso para mí es un trifunfo”, continuó el contertulio, que presumió de las reproducciones que ha tenido Abismo, del apoyo que ha recibido de la “comunidad gay” y de todos “los bolos que me han salido” gracias a su canción.

Sandoval también aprovechó la ocasión para pedir que dejen de hacerle de menos, algo que, a su juicio, hizo Marta Riesco al comentar que su compañero no sabe cantar. “A mí me parece que tenéis mucha estima a Víctor, porque sois grandes amigos de él, pero evidentemente Víctor no sabe cantar. Eso es una obviedad, y para el directo no sabe cantar”, apostillaba la también aspirante del Benidom Fest 2025, que también se ha quedado fuera de la lista de concursantes (en su caso, con la canción Ahora soy yo).

“Basta ya de despreciarme”, respondió Sadoval, que defendió que él es “un artista” y las palabras de Riesco, “absurdas”. El artista no es solo cantar. El artista es artista, y un escenario hay que llenarlo. Y yo creo que lo lleno“, reivindicó el tertuliano, que pese al dolor que siente por saber que no estará en el escenario del Benidorm Fest 2025, aseguró que seguirá todo lo relacionado con el festival como un eurofan más. De hecho, se atrevió a hacer una breve valoración de algunos concursantes: ”Me gusta que esté dentro Sonia y Selena, me gusta que esté dentro Melody, me gusta que esté dentro Kingdom, que Kingdom me encanta. Creo que Melody es la más completa“.