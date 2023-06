Ana Polvorosa, sobre si querría hacer un revival de 'Aída': “No lo sé, me lleno de dudas”

Hace escasos días se cumplían nueve años del final de Aída en Telecinco. Pasado este tiempo, el recuerdo de la telecomedia sigue lo suficientemente vigente como para seguir identificando a su reparto con los personajes que poblaban el barrio de Esperanza Sur. A ello habrá de sumársele la tendencia a recuperar viejas marcas y series con secuelas y revivals.

El reparto de 'Aída' se reúne por el aniversario del estreno y Mariano Peña defiende que la serie aún "está vigente"

Más

Así las cosas, parece más que lógico que haya curiosidad por saber si Ana Polvorosa, que estuvo desde el inicio y hasta la penúltima temporada como fija en el reparto de la ficción de Globomedia, querría recuperar su papel de Lorena, la hija mediana de Aída. La actriz ha hablado al respecto del legado de la serie, pero también de sus dudas sobre recuperarla, en una entrevista en El Faro de Mara Torres (Cadena Ser).

Polvorosa, a la que podremos ver en cines con Una vida no tan simple, recuerda que cuando hizo el casting para los vástagos de Aída (Carmen Machi) pensaba que “era para que saliéramos de vez en cuando en 7 vidas”. “No sabía que se iba a hacer un spin-off de Aída y que se iba a contar su mundo”.

Sobre un regreso de 'Aída': “Me lleno de dudas respecto a eso”

La actriz recuerda cómo fue virando el tono de la serie y, con ello, el de Lore. “Si se ven los inicios de la serie se ve que estamos más contenidos, y a medida que hicimos una familia, la situación se daba sola: los guiones eran muy divertidos, nosotros éramos esa familia maravillosa y nos disparamos. Llegó un momento en que dejábamos que la imaginación hiciera su papel, y los personajes estaban disparatados. Fue de una forma progresiva”.

Cuenta que dejó Aída “porque lo sentí”: “Fue una decisión muy pensada, pero en uno de esos momentos en los que crees que tienes que cambiar”, comenta, y recalca que no tenía otro proyecto en el horizonte. “Lo tuve clarísimo. Tenía clarísimo que había llegado al final”.

Llegados a este punto, Torres procedió a preguntarle si estaría abierta a volver a encarnar a Lore en un hipotético revival. “No lo sé. No lo sé... Me lleno de dudas respecto a eso, la verdad”, reconoce la intérprete, que reafirma su afán por “tomar riesgos” a nivel profesional.

En cualquier caso, destaca que el vínculo con el equipo artístico sigue existiendo, en particular con Eduardo Casanova, con quien ha colaborado en sus diferentes proyectos como director: “Yo con Edu no he tenido nunca miedo, confío plenamente en él. Me siento muy honrada de que quiera contar conmigo para sus historias”.