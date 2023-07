Andrea Guasch se desmarca como gran favorita de 'Tu cara me suena', que ya tiene a sus cinco finalistas

Tu cara me suena se encuentra ya a tan solo siete días del gran desenlace de su décima temporada en Antena 3. El programa ha celebrado este viernes su esperada semifinal, una cita en la que Manel Fuentes ha dado a conocer el nombre de los cuatro concursantes que se unen a Miriam Rodríguez como finalistas de la edición: Alfred García, Merche, Jadel y Andrea Guasch, que ganó la gala y se convirtió en aún más favorita a alzarse con la victoria final.

Lo cierto es que el asunto tenía poco misterio, pues el pase de estos cinco concursantes era matemático desde hace ya varias semanas por la gran distancia de puntos existente entre el cuarto (Alfred García) y el quinto (Anne Igartiburu) clasificado. De esta manera, los cinco cantantes de la edición son los cinco participantes que lucharán por el triunfo, cogiendo el testigo de Agoney como ganador del formato.

A pesar de ello, la semifinal del talent de imitaciones de Antena 3 no estuvo carente de emoción y brindó a los espectadores una gala de altura, repleta de grandes actuaciones que confirman a esta décima entrega como una de las más competitivas de la historia de Tu cara me suena.

La velada contó con la actuación especial de Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias, que regresó como invitada después de haber sorprendido a todos el año pasado con su imitación a Amy Winehouse. Esta vez, la periodista se metió en la piel de Miley Cyrus con su reciente hit Flowers.

“Tu cara me suena es el mejor programa de entretenimiento y es un gustazo ver hacer tele de verdad, tele a lo grande, con un equipazo que tenéis de profesionales inmenso. Yo cada vez que vengo aprendo, me lo paso bien pero es que salgo de otra manera”, declaró a Manel Fuentes antes de subirse al clonador y brindar un buen número en el que sorprendió con un efectista cambio de vestuario, replicando los dos icónicos look de la artista en el videoclip original.

Numerazo de Miriam y otra imitación perfecta de Andrea

La gala arrancó con Miriam Rodríguez, que al convertirse la semana pasada en la primera finalista, tuvo el privilegio de elegir imitación en una actuación que no se sometería a las puntuaciones de público y jurado. La gallega quiso hacer de Jennifer López, protagonizando un gran numerazo entonando su hit El Anillo. La triunfita demostró una vez más sus grandes dotes para el baile en un show cargado de una coreografía que calcó al milímetro. Su ya acreditado (y merecido) pase a la final le permitió disfrutar al máximo de una performance en la que echó el resto.

Acto seguido, fue el turno de Agustín Jiménez en su actuación menos humorística hasta la fecha. El extremeño tuvo su mejor noche en esta décima edición haciendo de Jorge Negrete y su popular canción Ay Jalisco, no te rajes. El cómico engoló un vozarrón que pocas veces ha mostrado, manteniendo el aire con una buena emisión durante todo el tema. Mención especial al equipo de attrezzo y escenografía del programa, que volvió a hacer un alarde de maestría televisiva.

Tras el humorista, se subió Andrea Guasch al clonador para interpretar el recordado Eternal Flame de The Bungles (y que más tarde volvieron a popularizar las Atomic Kitten). La cantante y actriz regaló una enésima perfecta imitación, esta vez de Susanna Hoffs (vocalista del grupo), calcando los matices de su voz (su timbre y su vibrato) y la actitud tímida de la artista ante las cámaras en la actuación original. Para ella fueron los cuatro 12 del jurado que, con el 11 del público, fue aupada a una nueva victoria, un quinto triunfo que la convierte en la gran rival a batir.

Actuación “histórica” de Susi y un magistral Raphael de Jadel

Y todo atisbo de perfección voló por los aires con Susi Caramelo. La cómica protagonizó una actuación “histórica”, ya que nunca antes ningún concursante había decidido cambiar por completo la letra de una canción para hacer su supuesta traducción al español en una nueva versión del tema. El resultado desató de nuevo risas en plató.

“He querido hacer una adaptación libre, esto no lo ha hecho nadie en Tu cara me suena. Siempre miro por el espectador y como no sé inglés le voy a traducir la canción para que se enteren”, advirtió la catalana antes de meterse en la piel de Katy Perry y parodiar su hit Last Friday Night.

La cosa se volvió a poner seria con Jadel. El tinerfeño hizo de Raphael, con su himno Que sabe nadie, en un gran ejercicio interpretativo que sorprendió a los jueces. Si bien le costó acercarse al color de voz del jienense, el canario trabajó y reprodujo gesto a gesto todos los movimientos que Raphael iba haciendo en el videoclip de la canción. Es cierto que, por momentos, Jadel pudo rozar la parodia, pero es que la actuación original se prestaba a ello. Pese a todo, el concursante hizo un gran trabajo actoral que fue celebrado por los jueces.

La noche encaró su recta final con Josie, que se trajo de amiga a Supremme de Luxe, presentadora de Drag Race España. Juntos hicieron de Maluma y Thalía, respectivamente. Costó ver al colombiano en la piel del estilista (al que se le fue la letra al final del tema), pero ella brilló interpretando a la mexicana.

Anne Igartiburu impacta con Bad Bunny

La gala volvió a subir su nivel con Merche, que regaló una imitación maravillosa de Paloma San Basilio con su canción La Hiedra. A la gaditana, a la que más le suele costar esconder su tan característica voz, lo logró con creces, acercándose a la dicción y al color de voz de la cantante. Todo, acompañado de una gestualidad que recordaba a la de la artista imitada.

Anne Igartiburu cogió el testigo de su compañera para culminar su renacer en Tu cara me suena. La presentadora de TVE ha ido de menos a más, cogiendo en el tramo final de la edición las riendas de su concurso. Ahora está disfrutando de verdad. La vasca impactó metiéndose en la piel de Bad Bunny para entonar su éxito Titi me preguntó. Igartiburu se metió en el personaje desde que ascendía en el clonador con un gran parecido físico, gracias al equipo de caracterización de Gestmusic. Lástima que la concursante empezara a destiempo la canción, lo que le hizo perder el ritmo durante gran parte de un número en el que se mostró algo asfixiada.

Alfred García fue el encargado de echar el cierre a la velada haciendo de un Elvis Presley contenido en su balada Can't help falling in love. El cantante reprodujo y logró mantener su grave tan característico, aunque en alguna ocasión le temblaba la voz, fruto del esfuerzo que estaba haciendo. A pesar de ello, se coló como uno de los mejores de la noche en las votaciones.

Así fue el reparto de votos de la Gala 15 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Andrea Guasch: 48 (12)

48 (12) Jadel: 44 (11)

44 (11) Alfred García: 38 (10)

38 (10) Josie: 34 (9)

34 (9) Merche: 33 (8)

33 (8) Anne Igartiburu: 31 (7)

31 (7) Susi Caramelo: 22 (6)

22 (6) Agustín Jiménez: 22 (5)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 5 antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre Susi Caramelo y Agustín Jiménez, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso a la catalana por encima del extremeño.

Voto del público:

Merche: 12

12 Andrea Guasch: 11

11 Jadel: 10

10 Alfred García: 9

9 Anne Igartiburu: 8

8 Josie: 7

7 Agustín Jiménez: 6

6 Susi Caramelo: 5

* Conversión de 12 a 5 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Andrea Guasch: 23

23 Jadel: 21

21 Merche: 20

20 Alfred García: 19

19 Josie: 16

16 Anne Igartiburu: 15

15 Agustín Jiménez: 11

11 Susi Caramelo: 11

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Miriam Rodríguez: 281 *Finalista

Andrea Guasch: 296 *Finalista

Jadel: 294 *Finalista

Merche: 273 *Finalista

Alfred García: 268 *Finalista

Anne Igartiburu: 212

212 Josie: 210

210 Susi Caramelo: 166

166 Agustín Jiménez: 154

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras quince galas

Los finalistas eligieron sus imitaciones en la Gala Final

Para terminar, antes de que Andrea Guasch repitiera su actuación, Manel Fuentes explicó que, como cada año, en esta penúltima gala no hay Pulsador, sino que son los finalistas los que eligen a quién quieren imitar en la gala final del programa.

Miriam Rodríguez: Lady Gaga

Lady Gaga Andrea Guasch: Beyoncé

Beyoncé Jadel: Carlos Rivera

Carlos Rivera Merche: Natalia Jiménez

Natalia Jiménez Alfred García: Antony and the Johnsons

Manel Fuentes aclaró que Josie, Anne Igartiburu, Susi Caramelo y Agustín Jiménez, los cuatro concursantes que se han quedado fuera de la final, también actuarán durante la misma. No obstante, no se desveló a qué artistas imitarán.