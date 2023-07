Antonio Pavón, ex de 'Supervivientes', denuncia haber sufrido un ataque en la calle: “Perdí la conciencia 20 minutos”

Antonio Pavón, conocido por su paso por Supervivientes 2020 y La casa fuerte, ha publicado un vídeo a sus redes sociales en el que denuncia el asalto que sufrió el pasado viernes. El concursante del reality de Telecinco ha asegurado que, afortunadamente, está “sano y salvo” y que todo quedó en un gran susto.

A través de unas imágenes publicadas en su cuenta personal de Instagram, Antonio Pavón cuenta que todo ocurrió al final de la tarde, después de haber estado tomando algo con unos amigos. El malagueño explica que decidió irse a casa a eso de las ocho, ya que al día siguiente trabajaba. Para ello, decidió coger un taxi que lo llevase hasta su domicilio.

En ese momento, afirma que sintió un dolor muy fuerte en la cabeza y empezó a ver cómo la vista se le iba nublando. “Recuerdo que en mi subconsciente trataba de luchar para no perder la conciencia o para bajar del taxi”, señala, confirmando que finalmente se quedó inconciente.

“Perdí la conciencia durante 20 minutos y la volví a recuperar en la puerta de mi casa, dentro de una combi con dos señoras que no conocía de nada”, continúa, explicando que ahí creyó que eran dos mujeres que le habían drogado para robarle. “Tenía mucho dolor de cabeza”, asegura.

Antonio Pavón se disculpa con las señoras que le ayudaron

Antonio Pavón recuerda que empezó a increparlas, acusándolas de intentar robarle, algo que ellas negaban. El torero declara que decidió entrar en casa e ir el día siguiente a la comisaría para denunciar a la policía todo lo ocurrido. Ahí se enteró de que esas dos señoras habían acudido allí antes que él para dar parte de los hechos.

“La policía me pudo poner en contacto con las señoritas para contrastar las dos versiones y finalmente entendí que estas dos señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que avanzaba rápidamente y desaparecía de la escena sin dejar ni rastro. Yo me quedaba mareado y ellas me ayudaron, me subieron en la combi y me llevan a mi casa sano y salvo, gracias a Dios. Me reuní con ellas, le pedí disculpas por mi comportamiento, porque no son malas persona, sino dos ángeles”, termina relatando. “Gracias a estas señoras puedo contarles esta historia, que me han salvado y muchísimo cuidado a todo el mundo”, ha terminado advirtiendo.