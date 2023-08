El avance semanal de 'La Promesa': un infiltrado, planes de mudanza y un personaje al borde de la muerte

La Promesa continúa su exitosa trayectoria en TVE y permanece emitiéndose en La 1 durante estas tardes de verano. Eso sí, la serie hará un alto en el camino este martes 15 de agosto, con motivo del festivo nacional por el Día de la Asunción de la Virgen.

'La Promesa' revela el turbio secreto de uno de sus protagonistas: ¿Qué le pasó a don Carlos, el profesor?

En los próximos episodios, Feliciano llega a La Promesa en busca de su hermana: Petra. Necesitaba un trabajo y la doncella personal de la marquesa lo ha conseguido. Se ha saltado la jerarquía y ha hablado con Cruz. Finalmente, ha accedido a contratar a Feliciano como el nuevo lacayo del palacio. Esta decisión no ha gustado a nadie del personal de servicio y han decidido hacerle la vida imposible a Feliciano. ¿Conseguirá acercar posturas con sus nuevos compañeros?

Curro, tras lo sucedido con Martina, ha decidido marcharse unos días de La Promesa. Quiere visitar a Doña Eugenia y tomarse un respiro. Jana, gracias a María, ha descubierto que Ramona está en Luján. Ha ido en busca de ella y... ¡ha conseguido encontrarla! Aunque parece que no se encuentra muy bien.

¿Qué le habrá pasado? ¿Conseguirá Jana respuestas sobre su pasado? Así serán las próximas tramas de la serie.

Lunes 14 de agosto - Capítulo 163

Jana ha dado con la cabaña de Ramona, pero se asusta al comprobar que la mujer está gravemente enferma. Si no la cuida, acabará muriendo, pero no puede hacerlo sola. Para ello le pide ayuda a María Fernández. María Fernández también está pendiente de Salvador. El muchacho y Abel irán a visitar a un especialista para saber si el ojo de Salvador puede recuperarse. Para especialista, Cruz, que empieza a mover sus hilos y así tratar de ganarse la confianza de Martina. Mientras tiene que lidiar con la incómoda novedad que le cuentan Jimena y Manuel: tienen planes de marcharse a Madrid, para siempre. El plan de Candela y Simona no puede ser más loco: pretenden esconder a Carlos en La Promesa. No será tarea fácil con Petra siempre rondando, aunque la doncella anda también ocupada con el accidentado ingreso de su hermano Feliciano como nuevo miembro del servicio.

Miércoles 16 de agosto - Capítulo 164

Martina se enfrenta a sus padres, porque se siente respaldada por sus tíos, e insiste en no casarse, aunque le reconoce a Curro que cada vez está más resignada a ceder. Jana cuida de Ramona con la ayuda de María Fernández, pero la pobre mujer apenas muestra signos de mejoría. Mientras, Feliciano sigue sin encontrar su sitio en La Promesa, aunque ha descubierto algo sospechoso en las cocineras, que ocultan la presencia de Carlos. ¿Se lo contará a Petra y se desvelará su secreto? Salvador está hecho polvo tras descubrir el costo de la operación de su ojo. Lope y María Fernández intentan consolarlo, animándolo a aceptar la realidad y confiando en que reunirán las pesetas que cuesta la cirugía. Jana sigue dolida tras el anuncio de Manuel y Jimena de su marcha a Madrid. Y así se lo hace ver a Manuel cuando tienen un encuentro a sola

Jueves 17 de agosto - Capítulo 165

Cruz niega la mayor cuando Margarita descubre que intenta manipular a Martina, pero no será el único frente abierto de la Marquesa, que intenta que Jimena deseche la idea de mudarse a Madrid con Manuel. Con el propio Manuel tendrá Jana sus más y sus menos cuando él le consulta sobre su traslado. La doncella, en su intento de olvidarse del joven Luján, sigue cuidando a Ramona a escondidas, pero alguien empieza a sospechar de sus idas y venidas... Feliciano tiene la mosca detrás de la oreja cuando se da cuenta del tejemaneje de las cocineras sacando comida a escondidas de la cocina.

Fernando y Margarita quieren huir de La Promesa cuanto antes, llevándose consigo a Martina, pero los movimientos de éstos siguen siendo una incógnita para Lorenzo, que encargará a un miembro del servicio seguirlos de cerca. La imposibilidad de reunir las mil pesetas que cuesta la operación del ojo vuelven a Salvador arisco y huraño, como cuando volvió del frente de África. Lope y María ya no saben cómo ayudar a su amigo.

Viernes 18 de agosto - Capítulo 166

Jana encuentra un aliado para atender a Ramona, que continúa gravemente enferma en su cabaña. La decisión de Jimena de trasladarse a Madrid no sólo la enfrentará a sus suegros, sino también a su marido, quien teme que esta marcha lo aleje definitivamente de su afición por los aviones y, sobre todo, de Jana. Margarita, viendo cómo Martina cada vez se pone en su contra, emprende los preparativos para regresar a la capital enviando un par de cartas. Lorenzo y Cruz se inquietan al comprobar que una de ellas se dirige a ¡Beatriz Oltra!

Salvador sigue hosco con sus compañeros, no quiere que le compadezcan por no poder pagar el precio de la cirugía de su ojo, ya ha asumido que será tuerto para siempre. Petra, alertada por su hermano de la posibilidad de que haya un hombre en la habitación de las cocineras, tomará cartas en el asunto para aclararlo todo de una vez por todas.