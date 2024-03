'Baila como puedas' enfrentó a Norma Duval y Lydia Lozano por el “chuminero” y dejó a Colate en última posición

Baila como puedas se estrenó la semana pasada como “el show de Lydia Lozano”, halagos a Ana Guerra y Jaime Astrain, pero un castigo para Fabiola Martínez que tuvo que ver cómo su compañero, Iván, era el primer expulsado de la edición.

Algo que cambió en su segunda entrega en la que fue Esther, la bailarina acompañante de Colate, la que se vio obligada a abandonar el programa, tras haber deseado cambiar de pareja pero no poder hacerlo. “Necesito que explote, pondré todo de mi parte para que eso ocurra y que todos veamos que está a tope conmigo porque lo necesito”, dijo sobre el empresario pero se acabó despidiendo ella, mientras él se quedó.

Todo ello en una noche que arrancó con la coreografía de selección, en la que los bailarines interpretaron Freed from desire, de Gala Rizzatto.

Tras el baile, Fabiola pudo escoger a su nueva pareja. Aunque fue una difícil decisión tras el “pedazo de baile” que se marcaron, finalmente se decantó por Darío para que le ayudara a “sacar todo lo que tengo dentro”. Una decisión que él aceptó: “Vamos a ganar”, le aseguró.

Coreografía de exterior con triunfo de Ana Guerra

A continuación, el baile volvió a la pista y para ello se formaron los nuevos grupos para montar la coreografía de exterior. Por un lado, Ana Guerra, Colate, Lydia y Sabrina; y por otro lo formaron Astrain, Joao, Fabiola, Escassi, y sus respectivos bailarines. Exactamente los mismos equipos que la semana anterior.

Para lograr la coreografía tuvieron 48 horas y las dedicaron todas a ensayar el baile de la oscarizada película ‘La La Land’, ni más ni menos que el Another day of sun.

El jurado se mostró contento por el resultado “brutal” de ambos equipos pero el que “más brilló” fue el capitaneado por Ana Guerra. Y Norma Duval le dio dos lecciones a Lydia para que mejorara tanto en el final de sus movimientos como en el segundo descompasada que va.

Nuevas coreografías en pareja con el rifirrafe de Yolanda y Normal por Lydia Lozano

Los primeros en pisar el escenario fueron Sabrina y Nick, que bailaron por primera vez juntos y se estrenaron con ‘Hot Stuff’, de Donna Summer. Tras haber discutido en los ensayos porque ella no lo daba todo.

A continuación, Jaime Astrain y Santiago trataron de defender su liderazgo de la pasada entrega y sorprendieron al jurado con ‘Envolver’ de Anitta. Ambos confesaron sentirse “enamorados” del otro y querer superarse por su compañero.

El famoso “chuminero” de Lydia Lozano fue objeto de debate por Vachiano que le pidió que “lo matara”, para que el jurado viera más allá al enfrentarse a 'You are the first, the last, my everything', de Barry White. Norma Duval tildó de “paquetillo” la vuelta de Lydia, una palabra que provocó el llanto de la concursante.

Yolanda Ramos la defendió: “Se ha pasado muchos años trabajando en un sitio y que de repente la saquen de ahí y que en 48 horas tenga que hacer eso con los problemas físicos que tiene eso no es un paquetillo”. Comentario que empoderó a Lydia que respondió a Norma con gritos: “¡Yo no soy vedette, soy periodista, no se me puede llamar paquetillo porque me ofende!”.

Sandra y Maestro Joao derrocharon empatía al bailar el ‘Ya no puedo más’, versionado por Nathy Peluso. Pero para el jurado el trabajo no había sido suficiente, por lo que señalaron a la bailarina como responsable de ello. Algo que la bajoneó y que provocó el drama del Maestro que no quería ni imaginar que se marchara su compañera.

Ana Guerra mostró aún más complicidad con Alba al compenetrarse a la perfección bailando ‘El pañuelo’ de Rosalía ft Romeo Santos y acabaron levantando hasta al jurado para aplaudirles.

A continuación, Esther y Nicolás Vallejo-Nágera buscaron su conexión en el escenario a través del ‘Mala Mujer’ de C Tangana.

Álvaro Muñoz-Escassi siguió trabajando duro junto a una Anna que temía ser expulsada, y lo hicieron al ritmo sensual de ‘Kiss’, de Tom Jones. “Solo haces poses como si estuvieras en un gimnasio”, criticó Yolanda, “creo que no bailas”.

Para acabar, Fabiola y su nueva pareja tuvieron que superar una lesión de rodilla de ella para enfrentarse a ‘I love rock and roll’, de Britney Spears. Lo lograron con un número en el que ella casi ni levantó los pies. “Eres la viuda negra” dijo Rafa a Fabiola augurando que volvería a echar a su compañero.

Finalmente y tras las votaciones, los que quedaron en última posición fueron Esther y Colate. Por lo que ella se convirtió en la segunda expulsada de la edición.