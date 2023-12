Begoña Vargas aprovechó su visita a 'El Hormiguero' para hablar de la dermatitis que sufre: “He dejado de taparla”

Este martes, 13 de diciembre, El Hormiguero recibió a Pedro Alonso y Begoña Vargas para promocionar Berlín, la precuela de la exitosa serie La Casa de Papel, que llegará a Netflix el próximo día 29.

La producción nos traslada hasta los orígenes del personaje que ha hecho popularmente conocido a Alonso, pero tiene un tono más “de comedia romántica” como apuntaron. Con nuevos personajes a los que él mismo prefirió no aconsejar ante el posible éxito mundial que puede tener la apuesta.

“Hay movimientos muy perturbadores de lo que genera alrededor” confesó el intérprete haciendo referencia a lo que ha cambiado su vida el reconocimiento planetario de La casa de papel. “Da para una novela todo lo que me ha pasado. Lo publicaré cuando ya no esté”, bromeó.

¿En qué cambia tu vida cotidiana después de un éxito como el de @lacasadepapel?, Pedro Alonso responde #VargasAlonsoEH pic.twitter.com/RoXTQ175ZC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 12 de diciembre de 2023

Ambos hablaron de cómo ha sido el rodaje de la nueva serie y antes de acabar la entrevista, Pablo Motos cedió la palabra a Vargas que había pedido, aprovechar la visita al programa de Antena 3, para visibilizar la dermatitis atópica: “Me la diagnosticaron a los 7 años y es una enfermedad muy conectada con las emociones. Te recetan corticoides, que viene bien para los brotes pero no te cura. No tiene cura”, lamentó.

Para continuar: “Son como ronchas, se irrita la piel, pica, te rascas, se escama, se cae la piel y se quedan como cicatrices. No se sabe de dónde viene. Yo no la tengo muy grave pero me ha pasado ir a rodar con brotes gordos y se sufre. Yo he dejado de taparla. He aceptado que es parte de mí. Como personaje público quería hablar de ello para que quien la sufra no se sienta desamparada”.