Buika sorprendió con su valoración a Lucas en la Gala 1 de 'OT 2023': “Mejor que te separes un poco de este show”

Tras su estreno el lunes pasado con una Gala 0 que definió sus 16 concursantes definitivos, OT 2023 ofreció la pasada noche su segunda gala en directo en esta nueva etapa en Amazon Prime Video, que como hemos contado dejó a sus primeros nominados, un favorito y hasta otro guiño de Chenoa a su chándal.

La Gala 1 del talent musical vivió las actuaciones aún nerviosas de los jóvenes aspirantes. Y también las valoraciones, más o menos acertadas, de los cuatro miembros de un jurado al que se sumó Natalia Jiménez. Sin embargo, fueron unas palabras de Concha Buika las que más chirriaron a los seguidores de Operación Triunfo, e incluso a los profesores de la Academia.

Uno de los dos nominados finales, Lucas, no convenció al jurado con su interpretación de 'Acalorado' de Los Diablos junto a Omar. Y Buika fue rotunda con él, ejerciendo como portavoz de sus otros tres compañeros al afirmar que les daba la sensación de que le había “costado un poco conectar con la canción. Estabas más pendiente de afinar, de no fallar”, explicándole que le habían visto un poco “despistado”, y resumiendo que al concursante se le veía “más centrado en no equivocarse que en disfrutar”.

Poniendo el foco en su interpretación sobre el escenario, la cantante y aquí juez primero le dio la de cal: “A mí, particularmente, me ha gustado cómo lo habéis hecho”; pero luego vino la de arena, con un comentario que no ha sido muy bien interpretado por todos: “Hemos llegado a la conclusión de que es mejor que te separes un poco de este show”.

Teniendo en cuenta que OT es también un show televisivo que prepara a sus aspirantes precisamente para una carrera musical, no se ha entendido que en la Gala 1 del formato ya haya habido ese tipo de valoración y comentario, que no fue replicado por el concursante (que se sentó sin decir nada) ni por los profesores (que reconocieron que Lucas no había estado bien y salvaron a Álex Márquez, con Noemí Galera dedicando a todos unas palabras para pedirles concentración y “no dormirse en los laureles”), ni por los compañeros (que salvaron a Deena), dejando a Lucas nominado junto a Suzete.

Desde el propio programa no se dieron más importancia a las palabras de Buika, que ya cuando se presentó como juez ante verTele aseguró que iba a ser “muy dura”, pero sin embargo a los espectadores sí les chirrió ese tipo de valoración, aconsejando desde el jurado a “separarse de este show” que de hecho acaba de empezar con su Gala 1.

Los profesores, en conta en la posgala

Ese ambiente contrariado sí se demostró en la posgala, que por primera vez emitió la plataforma con Masi como presentadora. En ese momento, Lucas estaba afectado por acabar nominado tras su valoración, el público presente en el mismo plató le animó, y fueron los profesores los que demostraron no estar de acuerdo.

Mamen Márquez tomó la palabra para, aún entendiendo que el jurado “tiene que dar sus motivos”, defender su postura: “Nosotros damos los nuestros y yo no estoy de acuerdo”. Para Márquez, Lucas hizo una “buena actuación”, disculpando que “en algún momento, alguna cosita se haya ido, como a cualquiera”, y explicando que “a cualquier cantante profesional le puede pasar”.