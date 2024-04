Críticas a 'Fiesta' por reconstruir con actores el crimen de Daniel Sancho

El programa de Fiesta de Telecinco se ha enfrentado este fin de semana a una oleada de críticas de sus espectadores en redes sociales por reconstruir con actores el asesinato a Edwin Arrieta, coincidiendo con el inicio del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia.

Antes incluso de su emisión, el magacín que conduce Emma García se situó en el centro de los comentarios tras ofrecer un avance de su contenido estrella de este sábado y domingo: una recreación, a modo ficción, del crimen que acabó este verano con la vida del cirujano colombiano y por el que el hijo del actor Rodolfo Sancho se enfrenta a un importante proceso judicial en el país del Sudeste Asiático.

Unas críticas que se acentuaron cuando Fiesta ofreció íntegras las secuencias en las que actores representaban las versiones que por un lado la Fiscalía, y por otro la defensa, tratan de defender en el mediático juicio que ha dado comienzo esta semana. “Hemos hecho dos reconstrucciones con las dos versiones que existen”, introdujo la presentadora junto a Richard Pena, voz de First Dates y colaborador del programa de fin de semana que se ocupó de las mencionadas recreaciones.

“Me ha puesto hasta los pelos de punta”, comentó Emma García después de ver la primera, y reaccionó de forma similar a la segunda. “Se me encoge el estómago viendo estas recreaciones tan bien hechas”, admitió la presentadora.

En este trabajo de reconstrucción de versiones, Richard Pena dijo pretender “ser fiel para no dar ningún dato equivocado”, y destacó que “por parte de Daniel tenemos la historia perfectamente reconstruida, pero la Fiscalía no suelta prenda supongo que para que la defensa no le de la vuelta en su favor”.

Críticas a 'Fiesta': “Una carencia total de respeto”

Como ya ocurrió en el pasado con Sálvame por recrear la autopsia de Mario Biondo, esta práctica de Fiesta fue criticada de manera rotunda en redes sociales, donde desde el pasado viernes cuando se publicó el avance se han acumulado comentarios negativos hacia el programa.

“No sabéis lo que es la vergüenza (...) La falta de ética que demostráis, la nula profesionalidad y una carencia total de respeto demuestra el tipo de personas que sois”, pudo leerse en la red social X, al tiempo que muchos usuarios destacaron la “falta de respeto a la víctima” que supone emitir unas recreaciones de este estilo.

En la misma línea, otro espectador comentó: “Normalmente en un programa el contenido pasa por varias manos hasta llegar a su publicación. En este caso, ¿nadie se ha dado cuenta de lo innecesario, nada ético y repugnante que es este documento? ¿No hay nadie al volante? ¿Es en serio o estoy en una simulación?”. “Hacer un show y una performance de un crimen de esta manera tan cutre... da vergüenza solo verlo en el anuncio”, destacó otro.

