Así fue el debut de la presentadora virtual de Mediaset, que es señalada con ironía por los de 'carne y hueso'

Alba Renai, la presentadora creada por inteligencia artificial en Mediaset, ha hecho su debut oficial como presentadora de Supersecretos, el formato de acompañamiento de Supervivientes en Mitele. Menos de 24 horas después de que el grupo de comunicación anunciase este proyecto de innovación digital, ya se podía ver a la “influencer virtual” en acción, en un estreno que no ha quedado desapercibido por otros presentadores “de carne y hueso” de la empresa.

Renai, diseñada por el equipo de Be A Lion, división tecnológica de Mediaset, se presentaba a los espectadores en un vídeo donde explicaba su cometido: “Todo lo que va a ocurrir en Playa Olimpo, Playa Condena y Playa Limbo y nadie ha visto será revelado solo aquí”.

La discusión entre Claudia y Mario, y los comentarios de Lorena Morlote en la isla sobre su experiencia peinando a Victoria Beckham han sido los primeros contenidos que ha mostrado a la audiencia esta creación virtual, cuya presentación al público ha sido analizado, no sin ironía, por profesionales del grupo acostumbrados a dar la cara.

“Quiero celebrar estar al lado de un presentador en carne y hueso”

Ese era el caso de Joaquín Prat y Patricia Pardo en Vamos a ver. Ambos cuestionaron, con sutileza, esta clase de iniciativas por el perjuicio que supone a los profesionales formados del sector. Nada más comenzar la emisión del magacín matinal, la periodista se dirigía a su compañero en estos términos: “Déjame que te toque, porque quiero celebrar poder estar al lado de un presentador en carne y hueso”.

“Yo de momento no me siento amenazado, teniendo en cuenta que la nueva compañera de realidad virtual es mujer...”, dejó caer Prat. Pardo sí dijo sentirse presionada, precisamente por el aspecto que se había dado a Alba Renai: “Claro, fíjate, no es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?”.

“Por suerte estamos aquí donde somos todos de carne y hueso, añadía Pardo. ”Nos cabreamos y nos equivocamos porque todos somos humanos“.

A punto de terminar el programa de Unicorn Content, hubo un nuevo comentario al respecto, en este caso de Prat. Le sirvió de pie a la broma la falta de obediencia de Alessandro Lequio, que además de levantar la voz soltó un exabrupto: “La colleja que te voy a dar… porque a este paso mañana presenta una realidad virtual en vez de un servidor”.

“¡No digas eso!”, le dijeron en el plató.