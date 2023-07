Diego Arrabal reapareció en televisión tras su despido de Mediaset con salto a Antena 3 y “aviso” de Sonsoles Ónega

Diego Arrabal ha vuelto a la televisión, poco más de un año después de su despido de Mediaset. El paparazzi, que anunció en mayo de 2022 su salida de Viva la vida, reapareció este lunes 3 de julio en Antena 3 con una “advertencia” de Sonsoles Ónega.

El ex de Telecinco debutó en Y ahora Sonsoles, donde conectó en un momento de la tarde para verificar unas informaciones del magacín sobre Carmen Martínez-Bordiú, tras vender unas imágenes exclusivas de la nieta de Franco.

“Yo no puedo confirmar al 100% que no esté con Tim, pero hace muchísimo tiempo que a él no se le ve en esa casa”, comentó el paparazzi sobre la rumoreada ruptura de la protagonista de la noticia. “La información que se cuenta en este plató es siempre buena. Eso te lo digo ya para que vayamos entendiéndonos”, defendió Sonsoles, en tono cómplice.

“Si Isabel dice que ya no están juntos, y Nacho Gay dice que salió con maletas en la mano, esto va a misa”, reafirmó la presentadora ante el paparazzi. “Muchas veces no tenemos esa información exacta, pero por sus movimientos en esos días que hemos estado vigilándola, hemos visto cosas sospechosas”, agregó Arrabal.

Tras comentar las imágenes, Sonsoles despidió a Diego Arrabal con la promesa de “seguir en contacto”. “Gracias por estar con nosotros esta tarde”, le dijo, lanzando un cumplido por la camisa elegida para su debut en el programa: “Es mona, para tu estreno es muy bonita. Así da gusto. Seguimos en contacto”, zanjó la conductora del magacín.