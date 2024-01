'GH Dúo' paralizó su mecánica por una ventosidad, recibió una carta de Isa Pantoja y olvidó a Luca Onestini

El segundo Debate de GH Dúo tuvo una gran ausencia (aunque presente): la entrevista a Luca Onestini. El primer expulsado de la edición siempre suele sentarse con el presentador los domingos, pero en esta ocasión, el italiano estuvo relegado al ostracismo en el sofá sin intervenir demasiado en la entrega.

Los que sí acapararon el programa fueron Asraf por recibir una carta de aniversario de Isa Pantoja, Ana María Aldón al sufrir una crisis de ansiedad por un enfrentamiento con Finito, y este último por una ventosidad en pleno directo.

Todo ello, tras mostrar los porcentajes ciegos de Mayka, Lucía, Manuel, Finito y Keroseno, los nominados de la semana:

La carta de Isa Pantoja a Asraf: “Seguiremos los asuntos pendientes”

Este domingo, 21 de enero, Asraf e Isa Pantoja celebraban su quinto aniversario. El modelo lo recordaba en la misma casa en la que se conocieron y donde recibía una carta de ella:

“Feliz aniversario cari, parece mentira que hayan pasado 5 años y que estés donde nos conocimos. Te echo de menos pero es como si estuvieras conmigo, porque te vemos en el 24 horas. Lo eres todo, el amor de mi vida. Aprovecha la experiencia única. Cuando salgas seguiremos con los asuntos pendientes. Te amo”, decía la misiva.

Por lo que, al parecer, el embarazo que cebó el programa y que él mismo explicó que podía haber ocurrido durante la semana pasada cuando iban a confirmarlo, no había sido así ya que la joven ni lo mencionó.

Al leer las palabras, Asraf no podía reprimir las lágrimas: “Lo que son las palabras que normalmente escuchas pero aquí te llegan tanto. Tenemos que aprender a valorar cada momento y cada cosa, me encanta que esté orgullosa de mí”, aseguró.

Del pedo de Finito, al drama de Ana María Aldón

Los posicionamientos de este jueves tuvieron su parte más graciosa y la más dramática. La primera de ellas fue por culpa de una ventosidad de Finito que, al escuchar a los compañeros en su contra, no se aguantó un pedo. Al olerlo el resto se apartó y se marchó al sofá indignados con la falta de educación y dejando paralizada la mecánica de la noche.

Mientras él explicaba al presentador que había comido mucho y que cuando se sentía acorralado, le dolía la barriga y prefería no aguantarlo. Una situación que provocó la risa, dentro y fuera de la casa.

Minutos después, Ana María Aldón y Finito se engancharon a discutir y ella acabó con un ataque de ansiedad en el confesionario. Dejó a todos en el salón y salió corriendo para protegerse en un lugar seguro.

En directo, Ion Aramendi conectaba con ella para intentar calmarla pero sin éxito. Allí ella arrancaba a llorar y respirar de forma atropellada: “Nunca sabes por dónde te van a salir, esto es muy duro. La mirada se le transforma a Finito”, lamentaba con la voz entrecortada y pidiendo que no la grabaran así.

Al verla tan afectada el presentador la dejaba con el Súper y le pedía que se relajara: “Tranquilízate y respira, no quiero verte así. Solo es una mirada, no veas más allá. Te dejo con el Súper, es un lugar seguro”.

Minutos después, cuando la concursante retomó el aire, el programa le dejó hablar con su hija Gema Aldón que le hizo sonreir: “Disfruta de cada momento, piensa siempre en positivo. No te preocupes por mí, ahora soy imparable, no me para nadie. Y tú vas a salir siendo la ganadora porque te lo mereces”.