'GH VIP 8' expulsó a Avilés con un apabullante porcentaje y propició tensos careos con el arranque de la repesca

GH VIP ha traspasado ya el ecuador de su octava edición en Telecinco. El reality presentado por Marta Flich celebró este jueves una novena gala cargada de emociones con una expulsión por aplastante unanimidad, un inicio del proceso de repesca con el regreso a la casa de tres polémicos concursantes y una nueva ronda de nominaciones que ha puesto a dos veteranos en el posible disparadero de salida.

“Peligra el récord de Nagore”, advirtió hace unos días Lara Álvarez al ver cómo uno de los nominados acumulaba un altísimo porcentaje. Carmen Alcayde y José Antonio Avilés se convertían entonces en los dos duelistas que se jugarían su permanencia en el programa. Y aunque la presentadora valenciana temió despertar tanto odio entre la audiencia, finalmente se acabó confirmando que el eliminado era el joven cordobés.

“Estoy bien, yo he venido aquí a jugar, está claro que mi concurso y mi forma de ser no le han gustado a la gente, pero yo no puedo hacer otra cosa, me lo intento tomar con la mayor deportividad posible”, empezó diciendo Avilés, que rechazó de manera rotunda participar en la repesca. “¿Repesca a mí? ¿Con un 85% de los votos para expulsarme y con una persona que yo quiero y pensaba que la tenía fuera que viene a decirme esto? No, se acabó, fuera, cero”, afirmó el participante, que amenazó también con no acudir al plató para su entrevista con Marta Flich, aunque terminó accediendo.

Albert, Pilar y Luitingo, candidatos a la repesca

De forma paralela, GH VIP puso en marcha el proceso de repesca, enviando a la casa a los seis concursantes que salieron de Guadalix por decisión de la audiencia. De este modo, quedaban apeados los participantes que han abandonado (Oriana, Karina y Javier Fernández) y los expulsados disciplinariamente (Álex y Gustavo). Tras abrir las líneas de votación, fueron Albert, Pilar y Luitingo los elegidos como finalistas a la repesca. De ellos, solo dos conseguirán convertirse en concursantes de pleno derecho.

Antes de entrar de nuevo en la casa, los tres protagonizaron tensos reencuentros con los compañeros con los que tenían cuentas pendientes dentro del reality. Así, Albert le echó en cara a Avilés, al que se refirió como un “sinvergüenza”, que había sido expulsado por su culpa, como cree que ocurrió con Álex. También aprovechó para enterrar el hacha de guerra con Michael, a quien asegura que no pretende desestabilizar en su vuelta a la convivencia.

Por otro lado, GH VIP propició también el reencuentro del que ha sido el amago de triángulo amoroso de este año en el concurso, con Pilar, Luitingo y Jéssica Bueno como protagonistas. Llori fue la primera en verse las caras con Jéssica, a la que informó de su ruptura con el cantante, que ahora asegura tener sentimientos hacia ella tras el acercamiento que tuvieron antes de que él fuese expulsado. “¿Qué?”, dijo sorprendida la andaluza, que aseguró que para ella Luitingo era solo un amigo.

Este tuvo también la oportunidad de explicarse ante Jéssica: “Yo llego a plató al salir, lo dejé con Pilar porque me llamó 44 veces para ver que iba a decir, yo le dije que iba a decir lo que yo siento y dije que no quería estar con ella y que me encanta estar contigo. Que tengo un sentimiento muy especial contigo, siempre he dicho que eres una mujer espectacular, pero no he dicho que esté enamorado de ti ni que quiera una relación contigo”, expresó el concursante, provocando una gran confusión en su compañera, que dejó claro que sólo “somos amigos”.

Al final de la noche, los concursantes se sometieron a una nueva ronda de nominaciones que dejó a Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Susana y Michael como candidatos a la expulsión. De esta manera, y viendo el exitoso historial de las dos presentadoras en el programa, el italiano y la canaria se colocan como favoritos, salvo sorpresa, a abandonar el concurso.