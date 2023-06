'Got Talent' inicia las grabaciones de su novena edición en Telecinco, ya con Florentino Fernández en el jurado

Got Talent ya ha comenzado a grabar su novena edición. Lo ha hecho con la tradicional foto de familia, que este año cuenta con Florentino Fernández como principal novedad. El cómico y actor, tal y como anunció Telecinco a mediados de mayo, ha sido el elegido para sustituir en el jurado a Dani Martínez, que se desvinculó del formato el pasado mes de enero.

'Got Talent: All Stars' eligió a los ganadores de su primera edición: "Eleváis el nivel donde vais"

Más

Por tanto, 'Flo' pasa a ocupar su silla junto a los veteranos Risto Mejide y Edurne, así como la hasta ahora 'benjamina' del jurado, Paula Echevarría, que suma con ésta tres ediciones tras Got Talent 8 y la recién finalizada Got Talent: All Stars. El maestro de ceremonias vuelve a ser, una vez más, Santi Millán.

Producida en colaboración con Fremantle España, la nueva edición del formato comienza las grabaciones de su primera fase, las Audiciones, en una nueva localización, el Teatro Apolo de Madrid, donde nuevos talentos en todo tipo de artes escénicas podrán exhibir sus especiales cualidades. En ediciones anteriores las pruebas se grabaron en un plató de los Estudios Picasso de Mediaset, situados en Villaviciosa de Odón (Madrid).

La producción de la novena edición de Got Talent España se enmarca en el acuerdo estratégico de larga duración suscrito entre Mediaset España y Fremantle España, que incluye “la búsqueda, experimentación y producción de nuevos formatos de entretenimiento familiar”, como destacó el grupo en un comunicado, allá por principios de febrero. Dos meses antes, en diciembre, el ilusionista Jordi Caps se proclamó ganador de Got Talent 8. Ahora, el formato ha comenzado las grabaciones de la nueva edición, de la que saldrá su sucesor en el palmarés.