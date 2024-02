HBO Max revela su plan de estrenos para los próximos meses: de 'El Pingüino' a la serie de 'Dune'

HBO Max ha desvelado sus planes con algunos de sus estrenos más esperados para este 2024. La plataforma de pago, a través de David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, ha anunciado los proyectos que pretende incluir en su catálogo a lo largo de los próximos meses, recuperando la normalidad tras la huelga de actores y guionistas que el año pasado paralizó la industria en Hollywood.

Además de fijar el año de estreno de la serie de Harry Potter, la compañía ha enumerado algunas de las ficciones que verán la luz muy pronto en HBO Max. Entre ellas, se encuentra El Pingüino, serie protagonizada por Collin Farrel sobre el mítico villano de The Batman, la serie que ampliará el universo de Dune, así como la segunda temporada de La Casa del Dragón y la tercera de Hacks.

“Este próximo trimestre tendremos Hacks y La Casa del Dragón, seguido de El Pingüino de DC y la nueva serie de Dune”, ha declarado David Zaslav, tal y como recoge The Hollywood Reporter. “Luego, en 2025, comenzaremos el año con la nueva temporada de The White Lotus, seguida de The Last of Us y Euphoria, solo por nombrar algunos”, ha proseguido el responsable.

Las palabras de Zaslav suenan optimistas ya que, según informan varios medios estadounidenses, el rodaje de la serie de Dune, que ampliará las historias del universo que Denis Villeneuve ha llevado al cine, aún no ha arrancado.

Así será 'El Pingüino' de HBO Max

El Pingüino es una de las prioridades de HBO Max. En la serie secuela de la cinta dirigida por Matt Reeves, Farrel vuelve a encarnar al criminal Oswald Cobblepot en un título que se enmarcará en el sello DC Elseworlds, ya que no forma parte del Universo DC de James Gunn. En los avances desvelados por la plataforma, el personaje aparece como un gran capo de la mafia de Gotham que pretende escalar su poder en la ciudad tras la muerte de Carmine Falcone a manos de Enigma en The Batman.

El Pingüino llega como secuela de la cinta de Reeves compuesto, en principio, por ocho capítulos que concluirán temporalmente justo antes del arranque de la segunda temporada de The Batman con Robert Pattinson. Cristin Milioti se incorpora a la serie como Sofia Falcone y Clancy Brown como Salvatore Maroni. Además, se ha confirmado la participación de Theo Rossi, Michael Zegen, James Madio, Scott Cohen, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, y Deirdre O'Connell.