Joaquín Prat contesta a Bigote Arrocet tras cuestionar su profesionalidad: “Hace tiempo que la televisión cambió”

Vamos a ver ofreció este miércoles a los espectadores de Telecinco una entrevista exclusiva con Edmundo Arrocet, que ha vuelto a hablar tras sus polémicas declaraciones en una revista en la que aireaba detalles de su relación con María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. El humorista quiso responder a todas las críticas que ha recibido y aprovechó la ocasión para lanzar una pulla a Joaquín Prat y Alessandro Lequio por los comentarios que han hecho sobre él. El presentador y el tertuliano no dudaron en contestarle.

Todo se desencadenó cuando Bigote Arrocet aprovechó su intervención en el espacio de Mediaset para lanzar un mensaje a Joaquín Prat en el que cuestionaba su profesionalidad: “Que sea justo, que sea justo, que no diga que mi hija es agria”, comenzaba pidiendo el cómico. “Una persona que es presentador y está ahí, debe ser neutro. Así de simple, ¿vale?”, insistió.

Después de escuchar sus palabras, el presentador del magacín decidió no quedarse callado y responder con dureza a Arrocet: “No es una cuestión de neutralidad, es una cuestión de objetividad. Yo creo que hace tiempo que la televisión cambió en nuestro país y que los presentadores también tenemos derecho a expresar nuestra opinión sobre una cosa y otra. A mí me pareció, ya lo he dicho, de una enorme inoportunidad volver a España para hacer una exclusiva para hablar de estas cuestiones cuando no ha pasado ni un mes del fallecimiento de María Teresa”, defendió el periodista.

Prat, muy duro con Arrocet

La cosa no quedaba ahí y Prat volvió a la carga en sus críticas al humorista: “Si uno tiene un poquito de educación, vuelve para dar el pésame o se queda en su casa. Pero si te quedas en tu casa y no vuelves para dar el pésame a la familia, luego no vayas a hablar a una revista”, sentenció, condenando de nuevo las declaraciones que el argentino había dado en una revista.

Finalmente, hacía alusión a su hija Gabriela: “Lo que me pareció es que la hija de Bigote estaba un poquito avinagradita con nuestras preguntas, no sé si porque pensaba que por el hecho de tener aquí a Carmen Borrego le íbamos a hacer la ola a todo lo que dijera. Ni muchísimo menos. Me pareció que Gabriela estaba muy a la defensiva. Ya si quiere entramos en qué tipo de relación ha tenido él con su hija a lo largo de los años”, advirtió Prat.

Lequio también contesta indignado a Bigote

Alessandro Lequio cogió el testigo de Joaquín Prat y pidió la palabra para contestar a Bigote Arrocet, quien aseguró en la entrevista que el italiano había traicionado a María Teresa Campos, la persona que, supuestamente, le había dado su primer trabajo en España. Además, le recomendó que “mejor no hablase él de infidelidades”.

“Si por mí fuera, pasaba por completo de este señor, pero, para que la gente lo tenga claro, voy a desarticular completamente todo lo que ha dicho. Dice que Teresa fue la primera que me dio trabajo nada más llegar a España, pues no, yo llegué a España 10 años antes de empezar a trabajar con ella. Escribía para varios medios, entre los cuales estaba la revista Interviú, y colaboraba en Crónicas marcianas”, arrancó desmintiendo.

“A ella le debió de gustar mucho cómo lo hacía en el programa de Xavier Sardá y por eso me llamó. Dice que yo le pegué la puñalada a María Teresa. Lo cierto es que yo trabajé con ella hasta el último momento en el que estuvo en esta casa. Cuando ella se fue, me quedé sentado en este silloncito y aquí sigo”, sentenció con sorna antes de lanzarle la última puntilla.

“A propósito de las infidelidades, pues las mías son muy conocidas, están totalmente prescritas. Nunca fueron tan cutres como las suyas, eso sí lo puedo decir. Nunca. Lo puedo asegurar, nunca fueron tan cutres”, reiteró antes de dar por concluida su intervención.