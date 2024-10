'La Voz' cerró sus equipos con un concursante sacado del público y estos otros 8 talentos del último 'casting'

Antena 3 emitió este viernes 18 de octubre las sextas y últimas Audiciones a ciegas de La Voz, las más vistas en audiencias de la presente edición, que sirvieron para cerrar los equipos de Malú, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi antes de iniciar la siguiente fase del talent show.

La coach, que la semana pasada ya completó su grupo de 14 artistas, asistió como espectadora a una gala en la que sus compañeros se enfrentaron por el talento emergente y que estuvo marcada por sorpresas como la que le dieron a uno de los concursantes, al que eligieron desde el público sin esperarlo.

Los últimos talentos que se logran entrar en 'La Voz'

El segundo 'juez' en cerrar su lista de 'pupulos', el primero de la noche, fue Luis Fonsi, que empezó la gala con dos huecos en su equipo que no tardó en ocupar. El lírico de Irina le dejó impresionado y peleó por ella hasta llevársela a su grupo, mientras que Karla Ferri fue la última en entrar con una versión de Sia.

El equipo Fonsi quedó compuesto por estas dos concursantes, además de los que ya estaban elegidos Rafa Díaz, Alan Brizuela, Carla Martínez, Rocío Torio, Yael Levi, Federico Furia, Lucy Calcines, Ricardo Alonso, Josefa, Gara Alemán, Marta Suárez y Chris Cardona.

Pablo López, por su parte, arrancó las sextas Audiciones con cuatro huecos en su equipo y los completó con Jessica Garcés, Paula González, el italiano Fede Fend y Daniel Arteaga, que emocionó a su coach con su versión de Sorry seems to be the hardest world para cerrar definitivamente el equipo.

Lola Eme, Pablo Galiñanes, Óliver Green, Christian Ruiz, Laura Picar, Jaime Allepuz, Alba Blasco, Nerea Gregorio, Sergio Cepeda y Pol Cardona, elegidos en semanas previas, conforman junto a ellos el 'Team Pablo'.

En lo que respecta a Antonio Orozco, fue el último coach en dar por cerrado su equipo de 14 artistas. Y lo hizo con una sorpresa que pocos esperaban. Eva González irrumpió en el plató antes de arrancar las Audiciones a ciegas para buscar entre el público a una 'voz' que había asistido a la gala como mero espectador.

Se trataba de Santiago Juárez, un joven que pudo cumplir su sueño de subirse al escenario de Antena 3 para cantar ante los coaches y buscar su hueco en el programa.

Santiago consiguió entrar en La Voz gracias a Orozco, que se enamoró de su versión de Palabras de amor. El artista completó su equipo con otros dos fichajes: el de Patricia San Martín y el de Iva, que se sumaron a los previamente elegidos Ginés González, Claudia Reche, Carril Bici, Leila Claud, Carlos Gómez, Los Tirantitos, Alba Mata, Genevive Pepin, Manuel Ayra, José Jiménez y Paquito Carmona.

El Equipo Malú, como ya se conoció la semana pasada, está compuesto por Salvador Rodríguez, Carol Magagna, Lucas Silveira, Diego García, Gala López, Erwin Hernández, Rafa Ruiz, Flori Alexandra, Anastasia, Marga Mbande, Úrsula Sánchez, Zuleira Aguirre, Marta Rey y Rorro.