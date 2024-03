Nicole Eggert, de 'Los vigilantes de la playa', se rapa el pelo en vídeo para comunicar que padece cáncer de mama

La actriz Nicole Eggert, una de las más recordadas Vigilantes de la Playa, ha sido diagnosticada con una “variante muy rara” de cáncer de mama.

La intérprete ha hablado de su enfermedad a través de las redes sociales, donde mostraba un vídeo en el que se graba a sí misma rapándose el pelo, con ayuda de su hija. “Quizás la curación implique no tanto cambiarnos a nosotros mismos sino permitirnos ser quienes somos”, escribía Eggert como acompañamiento de la publicación.

La intérprete, que dio vida a Summer Quinn en la recordada en las primeras temporadas de la serie veraniega, padece un carcinoma cribiforme en fase 2. Le fue descubierto en diciembre, tras haber notado un dolor fuerte en su seno izquierdo.

A fin de poder costearse el tratamiento, el entorno de Eggert ha iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos para ella. Hasta el momento, han conseguido cerca de 50.000 dólares.

“Ha pasado mucho tiempo desde Charles in Charge y Los vigilantes de la playa. Como madre soltera, ha sufrido económicamente para sacar adelante a sus dos hijas. Aún tiene a la pequeña en casa y está aterrorizada por no verse capaz de costearse los tratamientos y cirugía necesaria y conservar su techo a la vez. Ha perdido a sus dos padres y no tiene familiares en quien delegar o que la ayuden”, escribe su círculo cercano.

Semi-retirada de la TV

Eggert se dio a conocer siendo una niña y encontró el éxito de adolescente con las sitcoms ¿Quién es el jefe? y Charles in Charge en la segunda mitad de los ochenta. En los noventa, su popularidad aumentó ostensiblemente como protagonista de las temporadas 3 y 4 de Los vigilantes de la playa. No obstante, en adelante su carrera encalló en personajes episódicos y telefilmes, decayendo su popularidad con el cambio de siglo.

En años posteriores, fue una presencia más o menos habitual en reality shows, como The Real Gilligan's Island, Celebrity Fit Club, Splash y Botched. Tras retirarse de las pantallas de forma casi permanente, inició una carrera como empresaria en el negocio de los helados.