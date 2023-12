Nuria Roca entrevistó a Juan del Val en 'La Roca': “¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza dejarlo todo?”

Nuria Roca entrevistó este domingo, 17 de diciembre, a Juan del Val en La Roca, programa en el que colabora y habían decidido conscientemente que - ya que no podía ser su primera entrevista- que fuera su última parada en la promoción del libro 'Bocabesada'.

El televisivo, que explicó que había hecho unas 90 entrevistas para presentar la novela, confesó estar “harto” de la pregunta sobre cuándo hay de él en el personaje de Martín: “Es uno de los que menos se parece a mí. Es infinitamente más egoísta que yo”, aseguró.

Sin embargo, la presentadora hizo caso omiso a dicha queja y preguntó por cuánto había de ellos en esas páginas: “¿Has escrito escenas de sexo inspirándote en momentos donde yo no estaba?”, quiso saber y él respondió lo siguiente: “Me documento de lo que vivo. En la vida suelo estar muy atento y luego lo escribo”.

Los colaboradores también le preguntaron si él, en la vida real, es como aparece en televisión: “Sí, soy yo pero es verdad que en televisión soy incompleto, hay partes de mí que no aparecen porque no tiene sentido mostrarlas”.

Para acabar, Roca desveló que en el libro hay un personaje que deja toda su vida y le manda a su pareja un whatsapp de despedida para marcharse: “¿A ti alguna vez se te ha pasado por la cabeza dejarlo todo en el terreno profesional y personal?”, añadió. A lo que su marido respondió: “Creo que no hay nadie en el mundo que no haya tenido el deseo de huir. Mi diferencia con el personaje es que está solo, yo no lo estoy, estoy contigo, tengo 3 hijos... no me puedo, ni me quiero ir por lo que tengo en casa. No abandonaría eso bajo ningún concepto”, subrayó.